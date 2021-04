W Polsce powstało już sporo dobrych, ale i dość oryginalnych gier. Kolejną z takowych może zostać Riot Control Simulator.

W Riot Control Simulator będzie trzeba tłumić protesty

Gracze będą wcielać się tutaj w policjantów. Nie brzmi to szczególnie nietypowo, aczkolwiek trzeba dodać, że mowa o dość mocno zawężonej kategorii. Biorąc pod uwagę struktury naszej Policji można porównać to do Oddziałów Prewencji. Głównym zadaniem w Riot Control Simulator będzie bowiem czuwanie nad ulicznymi protestami i tłumienie pojawiających się zamieszek. Sami twórcy oraz przedstawiciele wydawcy nie ukrywają, że inspiracji nie trzeba było daleko szukać, ponieważ przynosi je niemal każdy dzień.

„Współczesny świat jest pełen niepokojów, a praktycznie każdy dzień przynosi informacje o protestach wybuchających w różnych częściach świata. Czasem są to ruchy spontaniczne, ale czasem biorą w tym udział także zorganizowane i przeszkolone jednostki. W każdym jednak przypadku jest to duże wyzwanie dla policji i innych służb państwowych, co zamierzamy realistycznie ukazać w tej grze. W pracach nad Riot Control Simulator kładziemy więc duży nacisk na szczegóły i detale, by gracz mógł dokładnie poczuć, jak takie sytuacje wyglądają z perspektywy służb.” - Tomasz Supeł, CEO Games Box S.A.

Grę tworzy studio Corpix Games, wydawcą są natomiast Games Box S.A. oraz Ultimate Games S.A.

Wedle zapowiedzi pojawi się tutaj wiele miast, bogaty wybór sprzętu do pacyfikacji tłumu, różne formacje i uzbrojenie, a nawet cięższe pojazdy (nie tylko z armatkami wodnymi, ale nawet czołgi). Ze strony protestujących można spodziewać się z kolei koktajli mołotowa, kamieni czy pałek. Dostępne mają być różnego rodzaju taktyki do wyboru, nie zawsze najlepsze ma okazywać się rozwiązanie siłowe. Co więcej, twórcy wspominają tu nawet o konieczności dokonywania wyborów moralnych.

Na premierę trzeba będzie poczekać

Podoba się? Zainteresowanych nieco ostudzić powinny wzmianki dotyczące daty premiery. Ta została nakreślona dopiero wstępnie, na 2022 rok i to przy uwzględnieniu jedynie PC.

Riot Control Simulator powstaje również z myślą o konsolach PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Tyle tylko, że w przypadku tych platform premiera odbędzie się nie wcześniej niż w 2023 roku.

