W wywiadzie udzielonemu agencji Reuters, Adam Kiciński zapewnił, iż Cyberpunk 2077 będzie dalej rozwijany. Cały czas wiązane są z nim duże nadzieje na kolejne lata.

CD Projekt chce sprzedawać Cyberpunk 2077 przez lata

Chyba trudno byłoby znaleźć graczy, którzy nie słyszeli o Cyberpunk 2077 i wielu problemach po premierzy gry. Spłynęła na nią (na twórców oczywiście również) spora fala krytyki. Cały czas wydawane są poprawki, ostatnio pojawił się większy patch 1.2, którego zdążyliśmy już przetestować.

Zanosi się na to, że taki stan rzeczy potrwa jeszcze przez pewien czas. Później Cyberpunk 2077 zostanie rozbudowany, przynajmniej o dodatki, bo z wydania pełnoprawnego trybu multiplayer zrezygnowano. Adam Kiciński zapewnił, że koniec końców będziemy mówić tutaj o dopracowanej grze cieszącej i twórców i graczy, która będzie sprzedawała się przez lata.

„Nie widzę opcji, aby odłożyć Cyberpunk 2077 na półkę. Jesteśmy przekonani, że możemy doprowadzić grę do takiego stanu, że będziemy z niej dumni i dzięki temu będziemy z powodzeniem sprzedawać ją przez wiele lat.”

CD Projekt committed to fixing Cyberpunk 2077 so it can sell 'for years' https://t.co/AkLWkumaGJ pic.twitter.com/A94JcB3yiL — Reuters (@Reuters) April 12, 2021

Kiedy Cyberpunk 2077 wróci do PlayStation Store?

Ponownie pojawiły się również dwa inne interesujące wątki. Chodzi o niedawny atak hakerów, a także o brak Cyberpunk 2077 w PlayStation Store. To pokłosie decyzji, jaką Sony podjęło jeszcze w grudniu. Adam Kiciński zapewnił, że mimo tego utrzymano „przyjazne stosunki” z Sony. Kiedy można spodziewać się powrotu gry do omawianego sklepu?

Tego wciąż nie wiadomo. Nieco więcej zdradziła jednak Karolina Gnaś, dyrektor relacji inwestorskich CD Projekt, w rozmowie ze StockWatch. Wedle jej słów, wszystko zmierza w dobrym kierunku, oczywiście decyzja należy tu do Sony, a będzie pozytywna dla polskiej spółki w przypadku spełnienia przez grę wymaganych warunków technicznych.

„Jesteśmy w stałym kontakcie z Sony. Nasze relacje są przyjazne i zawsze takie były. Decyzja o przywróceniu Cyberpunka 2077 do PlayStation Store jest wyłącznie decyzją Sony i nie wiemy, kiedy ją podejmie. Część kryteriów, które musimy spełnić to konkretne warunki techniczne, a inne są bardziej miękkie, natomiast Patch 1.2 w zakresie tych konkretnych warunków to krok w dobrym kierunku.”

Liczycie na to, że Cyberpunk 2077 znacząco zmieni się na lepsze? A może należycie do tych, którym gra już teraz się podoba i też spędziliście w jej świecie ponad 100 godzin?

Źródło: reuters, StockWatch

