Graliście w Days Gone? Podobało się? Jeśli liczyliście, że będzie to pierwsza gra z większej serii, to możecie już takie nadzieje porzucić.

Nie ma widoków na Days Gone 2

Wprawdzie każdy gracz może stworzyć swój własny ranking najlepszych gier na PlayStation 4, ale nie wypada negować, iż w większości z nich znalazłoby się miejsce dla Days Gone. Nie dziwiły pozytywne reakcje na zapowiedź wersji PC, nie zaskakiwały też pytania niektórych graczy odnośnie Days Gone 2. Niestety tu pojawiają się mało optymistyczne informacje.

Bloomberg, a konkretniej związany z nim dziennikarz Jason Schreier twierdzi, iż Days Gone 2 nie zostanie przygotowany. Wedle jego informatorów (podkreślmy, że zazwyczaj przekazujących trafne informacje), twórcy z Bend Studio mieli jeszcze w 2019 roku przedstawić koncepcję na Days Gone 2, ale Sony od samego początku nie było tym zainteresowane i podobno nic się w tej kwestii nie zmieniło.

Zamiast Days Gone 2 nowy Uncharted

Jason Schreier nie byłby sobą, gdyby nie naświetlił sytuacji w nieco szerszym kontekście. Jak twierdzi, problemem nie okazały się pieniądze, ponieważ w kwestii przychodów Days Gone wypadł dobrze. Sony miał nie podobać się przede wszystkim długi czas rozwoju gry oraz mieszane recenzje w branżowych mediach (to jedna z gier, którą wyżej od dziennikarzy ocenili gracze).

Zamiast zielonego światła co do Days Gone 2, Bend Studio miało zostać rozbite na dwa zespoły przydzielone do pomocy Naughty Dog - jeden przy nowej grze wieloosobowej, drugi przy kolejnym Uncharted. Nie spodobało się do kierownictwu Bend Studio, które poprosiło o odsunięcie pierwszego zespołu od wspomnianego projektu i pozwolenie mu na opracowanie nowej marki. To miało się udać, ale podobno nie bez wewnętrznych nieporozumień i odejść części pracowników.

To kolejne informacje wskazujące na to, że Sony coraz mocniej przywiązuje się do największych z podległych mu zespołów. Te nie mające jeszcze odpowiednio wysokiej renomy muszą borykać się z trudnościami. Jak się okazuje, nawet po tak udanym tytule jak Days Gone.

