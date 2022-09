Praca w IT to dla wielu spełnienie marzeń. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie ma róży bez kolców.

W oczach wielu branża IT jawi się jako idealna przestrzeń do pracy. Można w niej liczyć na naprawdę niezłe zarobki, często też wchodzą w grę elastyczne godziny pracy, a do tego dostępne są szalenie szerokie możliwości rozwoju. Wyniki ostatnich badań pokazują jednak, że jest też druga, znacznie mniej pozytywna strona medalu.

Polscy pracownicy IT w kiepskiej kondycji psychicznej

Platformy Just Join IT oraz TwojPsycholog.pl przeprowadziły badanie, w którym wzięło udział ponad 1700 pracowników z sektora IT w Polsce. Celem było sprawdzenie stanu psychicznego i określenie ewentualnych problemów, tymczasem wyniki okazały się co najmniej alarmujące.

Jeden na trzech pracowników branży IT ocenia swój stan psychiczny jako „słaby” albo „bardzo słaby”, a co dziesiąty przyznał wręcz, że cierpi na depresję. Do tego co czwarty pracownik z branży IT twierdzi, że w ostatnim czasie nie odczuwa satysfakcji z wykonywanej pracy.

Równocześnie prawie 40% przebadanych osób zgadza się ze stwierdzeniem, że aktualna praca ma negatywny wpływ na ich zdrowie. Niemal wszyscy (87%) uważają też, że stan zdrowia psychicznego realnie przekłada się na jakość wykonywanej pracy. Tymczasem w firmach 82% z nich tematyka tego typu w ogóle nie jest poruszana.

Wypalenie zawodowe i stres niszczą polskich pracowników IT

Okazuje się w dodatku, że aż 70% respondentów zauważa u siebie objawy wypalenia zawodowego. – „Temat wypalenia zawodowego jest dla nas bardzo ważną kwestią i jednym z kluczowych obszarów, w których działamy. Jak pokazuje badanie ten problem w różnym stopniu oraz z różną częstotliwością dotyka większości pracowników branży IT” – skomentowała Kaja Toczyńska, dyrektor generalna TwojPsycholog.pl. – „Uważamy, że zdrowie psychiczne pracowników powinno stanowić jeden z priorytetów w firmach, nie tylko w obecnym czasie”.

Obok wypalenia zawodowego jednym z największych problemów jest olbrzymi stres. Skarży się na niego niemal połowa respondentów. Jeśli chodzi o wskazywane powody, to są to przede wszystkim: zaburzenie balansu między pracą a życiem osobistym (42,7%), brak rozwoju (37,8%) oraz nadmiar obowiązków (34,3%).

Dyrektor generalny Just Join IT, Piotr Nowosielski, ma nadzieję, że „dzięki temu raportowi zachęcimy branżę do otwartej dyskusji i podejmowania odpowiednich kroków w trosce o dobrostan jej pracowników”. Pełen raport dostępny jest na stronie wypaleniezawodowe.it.

Źródło: Just Join IT, TwojPsycholog.pl