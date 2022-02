Praca zdalna może być spełnieniem marzeń. Może być jednak także przekleństwem. Jedno, czego trzeba być świadomym, to że nie jest to idealna forma wykonywania obowiązków dla każdego.

Praca zdalna ma swoje plusy. Nie można jednak zapomnieć o minusach

To fakt: praca zdalna ma swoje niezaprzeczalne plusy. Jak choćby to, że nie trzeba się szykować do wyjścia z domu ani tracić czasu na dojazdy. Nie dziwi więc fakt, że ponad połowa osób przepytanych przez Dailyfruits przyznała, że dzięki pracy zdalnej ma więcej czasu dla siebie. Dla 28% respondentów skojarzenie z home office to przede wszystkim spokój i relaks, a dla 21% – czyste zadowolenie. To tylko jedna strona medalu – ta druga prezentuje się zdecydowanie bardziej negatywnie. W tym samym badaniu:

32% pracowników zauważyło spadek swojej wydajności,

31% pracowników przyznało się do częstszego zajadania stresu,

21% pracowników odczuwało przygnębienie, a nawet frustrację,

a 19% pracowników skarżyło się na samotność jako dominujące uczucie.

Choć rozkład pozytywnych i negatywnych emocji jest mniej więcej równy, to badanie Dailyfruits pozwoliło na wysnucie pewnych wniosków. Okazuje się na przykład, że mężczyźni częściej pozytywnie odbierają pracę zdalną (58%, a kobiety – 43%). Gorzej w domowym biurze czują się też ci bardziej społeczni spośród pracowników (o czym świadczy fakt, że dla 85% największym minusem pracy zdalnej jest brak bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami). Ponad połowa badanych bardzo docenia jednak wszystko, co wiąże się z eliminacją dojazdów.

Hybrydowy model to jedna z opcji. O co powinni zadbać pracodawcy?

Wygląda więc na to, że optymalny wydaje się hybrydowy model pracy, w którym kilka dni spędzamy w biurze, a kilka – w domu. Taka forma również nie jest jednak pozbawiona wad. Zdecydowanie utrudnia mianowicie wypracowane nawyków, przez co potencjalne minusy mogą się bardziej dawać we znaki, a potencjalne plusy – stawać się zdecydowanie mniejsze. Można też jednak w inny sposób zadbać o ten społeczny aspekt – bardzo ważny dla większości pracowników…

„Przyjazna atmosfera, możliwość spotkań czy wspólne posiłki to jest to czego brakuje nam najbardziej na home office. Coraz więcej pracodawców dostrzega jak ważny jest aspekt społeczny pracy, bez którego niemożliwa jest efektywna współpraca i realizacja celów biznesowych organizacji, dlatego przybywa pomysłów na wsparcie dobrostanu fizycznego i psychicznego pracowników. Z perspektywy ostatniego roku obserwujemy, że coraz więcej pracodawców zauważa potrzebę budowania więzi z pracownikami na odległość” – komentuje Magdalena Kartasińska, kierownik działu dietetycznego Dialyfruits.

Co można zrobić samemu?

Jeśli nie ma innej opcji i trzeba pracować zdalnie, dobrze jest samemu zadbać o odpowiednią kondycję psychiczną. Organizować spotkania ze znajomymi (nie tylko z pracy) i uczestniczyć w tych, które organizują inni, ustalić sztywną godzinę, po której nie zajmujesz się już pracą, a także trenować, bo w zdrowym ciele naprawdę drzemie zdrowy duch.

A czy ciebie pandemia zmusiła do pracy zdalnej? Jeśli tak, to jakie są twoje odczucia – bardziej pozytywne czy negatywne?

Źródło: Dailyfruits, informacja własna