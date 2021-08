Google w trosce o osoby, które pracują z różnych lokalizacji wkrótce wprowadzi funkcjonalność umożliwiającą zaznaczenie w kalendarzu aktualnego miejsca pracy.

Udostępnij miejsce, w którym pracujesz - Kalendarz Google z nowością

Wybieranie lokalizacji wykonywania pracy w Kalendarzu Google jest odpowiedzią firmy na coraz częstsze decydowanie się wielu firm na hybrydowy model pracy. Etykieta mówiąca o tym, w jakiej lokalizacji znajduje się w konkretny dzień pracownik ma, zdaniem Google, ułatwić współpracę w przedsiębiorstwie.

Kalendarz Google z etykietą miejsc pracy. Niestety Google nie udostępniło większych zdjęć :(

Wybór lokalizacji w Kalendarzu Google ograniczono do czterech wyborów - Biuro, Dom, Nieokreślone oraz W innym miejscu (możliwość podania konkretnego adresu).

Ułatwieniem dla pracowników będzie możliwość ustalenia harmonogramu, tzw. rutyny pracy - czyli wprowadzenie domyślnych lokalizacji dla wybranych dni tygodnia wraz z konkretnymi godzinami obecności.

Harmonogram pracy w Kalendarzu Google

Kiedy Google udostępni etykiety miejsca pracy w Kalendarzu?

Na zmiany nie trzeba czekać długo, albowiem nowa funkcja będzie dostępna już 30 sierpnia. Zostanie ona wdrożona wyłącznie do pakietów Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard (Plus), Education Plus, Non-profit oraz G Suite Business.

Dajcie znać w komentarzach, czy jako użytkownicy Kalendarza Google w firmie uważacie, że jest to funkcja, której do tej pory brakowało.

Źródło: googleblog.com