Na początku roku poznaliśmy szczegóły na temat mobilnych układów, ale w planach są też ich odpowiedniki dla komputerów stacjonarnych. Wiemy, że obecnie trwają testy takich jednostek - niedawno pisaliśmy o wynikach wydajności słabszego modelu, ale tym razem mamy dla Was coś mocniejszego.

Nowe przecieki dotyczą tajemniczego modelu z wyższej półki. Procesor został wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków o taktowaniu bazowym 3,5 GHz oraz grafikę Radeon o taktowaniu 1750 MHz (najprawdopodobniej z 8 blokami CU). Warto dodać, że układ połączono z 2-kanałowym zestawem pamięci DDR4 o taktowaniu 3200 MHz.

Time Spy



ASRock X300M-STX



Desktop Renoir 8C/16T 3.5GHz base

1750MHZ iGPU

DDR4 3200MHz SODIMM



CPU score : 8522

Graphics score : 1182



For context



4800HS with iGPU

1600MHZ iGPU

DDR4 3200MHz SODIMM



CPU score : 7597 (score is lower because of iGPU)

Graphics score : 1092