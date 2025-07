Helldivers 2 na Xbox. Oficjalna data premiery

Jedna z najlepszych sieciowych gier kooperacyjnych ostatnich lat trafi na konsole Xbox. Już 26 sierpnia 2025 r. Helldivers 2 kolejni gracze dołączą do krzewienia ideałów "Demokracji Zarządzanej" na froncie wojny galaktycznej.

Chyba wszyscy gracze słyszeli o Helldivers 2, ale nie wszyscy mieli okazję zagrać. Zwłaszcza ci, którzy korzystają ze sprzętu "zielonych". Cierpliwość jednak popłaca - deweloperzy z Arrowhead Games poinformowali, że ich sztandarowe dzieło Helldivers 2 trafi na konsole Xbox Series X|S dnia 26 sierpnia 2025 r.

Helldivers 2 na Xbox

Już można składać zamówienia przedpremierowe. Dostępne są dwie edycje Helldivers 2:

Podstawowa wersja wyceniona jest na 39,99 dolarów - zawiera grę wraz zestaw trzech zbroi.

- zawiera grę wraz zestaw trzech zbroi. Droższa wersja to Super Citizen Edition. Ta kosztuje 59,99 dolarów i zawiera szereg elementów dodatkowych, takich jak unikalna broń MP-98 Knight mająca najwyższą szybkostrzelność spośród wszystkich dostępnych broni w grze (co nie oznacza, że jest lepsza), czy mini-grę Stratagem Hero Ship Game.

Helldivers 2 rzecz jasna wymaga stałego łącza internetowego - tu nie ma typowej kampanii dla jednego gracza, jest za to czysta kooperacja w starciach przeciwko Terminidom, Automatonom oraz Illuminatom.

Czy warto zagrać?

Czy warto zagrać w Helldivers 2? Jestem z tą grą od samego początku: w recenzji Helldivers 2 z 2024 r. podkreśliłem szereg jej walorów. Od tego czasu gra wyraźnie się zmieniła. Nawet moja publikacja na rocznicę gry ("Helldivers 2 ma już rok. Czy warto zagrać w 2025?") zdążyła się zdezaktualizować, bo twórcy zaserwowali szereg nowych aktywności, a daniem głównym była obrona Super Ziemi.

Jeśli szukasz dobrej gry-usługi w klimacie sci-fi, pozbawionej elementów pay-to-win, a przy tym nie lubisz walczyć przeciwko innym graczom (Helldivers 2 to PvE) i przy tym cenisz sobie satyrę w klimacie "Starship Troopers", to Helldivers 2 może zatrzymać cię na dłużej. Tytuł charakteryzuje się nieskrępowaną demolką oraz wysoce taktycznym podejściem do rozgrywki.

Źródło: Arrowhead Game