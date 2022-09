Procesory AMD Mendocino mają odmienić segment tanich laptopów – oferują przyzwoite osiągi i dobrą funkcjonalność, a do tego zapewniają długi czas pracy na baterii. Sprzęt może stać się hitem wśród urządzeń do codziennych zastosowań.

Procesory AMD Mendocino były zapowiadane już jakiś czas temu – producent zapowiadał świetny sprzęt do tanich laptopów do codziennych zastosowań. Teraz doczekaliśmy się oficjalnej premiery, więc możemy wam zdradzić wszystkie najważniejsze informacje o układach.

Procesory AMD Mendocino – co to takiego?

Procesory AMD Mendocino z założenia miały być tanimi układami do laptopów. Nie powinniśmy zatem liczyć na sprzęt z górnej półki – to raczej układy, które mają poradzić sobie w codziennych, podstawowych zastosowaniach.

Inżynierowie zdecydowali się na dosyć nietypowe połączenie – znajdziemy tutaj ulepszone rdzenie Zen 2, dwukanałowy kontroler pamięci LPDDR5 oraz układ graficzny z generacji RDNA 2 (2 bloki CU). Procesory wykonano w 6-nanometrowym procesie litograficznym (TSMC 6nm FinFET).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 + L3 Kontroler RAM Grafika TDP AMD Athlon Gold 7220U 2/4 2,4/3,7 GHz 2x 512 KB + 4 MB LPDDR5 Radeon 610M

(2x CU max 1900 MHz) 8 - 15 W AMD Ryzen 3 7320U 4/8 2,4/4,1 GHz 4x 512 KB + 4 MB LPDDR5 Radeon 610M

(2x CU max 1900 MHz) 8 - 15 W AMD Ryzen 5 7520U 4/8 2,8/4,3 GHz 4x 512 KB + 4 MB LPDDR5 Radeon 610M

(2x CU max 1900 MHz) 8 - 15 W

Producent przygotował trzy procesory: 4-rdzeniowe/8-wątkowe modele Ryzen 7520U/7320U oraz 2-rdzeniowy/4-wątkowy model Athlon Gold 7220U (mamy do czynienia już z nowym systemem oznaczeń). Wszystkie cechują się współczynnikiem TDP na poziomie 8-15 W, więc pobierają mało energii i nie wymagają stosowania rozbudowanego chłodzenia.

Wydajność? Do podstawowych zastosowań w sam raz

Wprawdzie procesory Ryzen 7020 i Athlon 7020 to bardzo podstawowy sprzęt, ale mają one oferować lepszą wydajność niż modele konkurencji. Producent porównał Ryzena 3 7320U (4 rdzenie/8 wątków) do Core i3-1115G4 (2 rdzenie/4 wątki).

Nowy model ma być dużo wydajniejszy – w zastosowaniach biurowych nawet o 31%, natomiast w wielowątkowych zastosowaniach nawet o 58%. Mało tego! Konfiguracja z Ryzenem nawet przy mniejszej pojemności pamięci RAM ma zapewniać szybszy start aplikacji.

Całkiem ciekawie wypada też zintegrowana grafika. Układ obsługuje dekodowanie materiałów AV1, co może sprawdzić się podczas streamowania, a do tego nada się do okazjonalnego grania - producent deklaruje, że Radeon 610M wystarczy do komfortowego grania w e-Sportowe tytuły w rozdzielczości 720p.

Sporym atutem nowych procesorów jest niewielkie zapotrzebowania na energię elektryczną, co przekłada się na długi czas pracy laptopów na wbudowanej baterii (przy przeglądaniu Internetu będzie to spokojnie 12 godzin lub nawet więcej).

Kiedy laptopy z procesorami Ryzen 7020 i Athlon 7020?

Laptopy z procesorami Ryzen 7020 zapowiadają się na naprawdę ciekawie (Athlon niekoniecznie - 2 rdzenie/4 wątki w obecnych czasach to jednak zbyt mało).

Pierwsze modele mają być dostępne w czwartym kwartale tego roku. Wiemy, że w planach są co najmniej trzy takie konstrukcje: Acer Aspire 3, HP 17 i Lenovo IdeaPad 1. Ceny jeszcze nie są znane, ale z założenia powinny być to tańsze propozycje (w maju celowano w segment 499 - 699 dolarów).

Źródło: AMD