Już wkrótce nie zobaczycie nowych laptopów z procesorami Intel Pentium i Intel Celeron. Znane marki zostaną zastąpione przez nowy procesor przeznaczony dla urządzeń klasy podstawowej.

Intel wprowadza nową markę procesorów: Intel Processor

Chodzi o markę Intel Processor (po prostu!). Nowa nazwa zastąpi obecne marki Intel Pentium i Intel Celeron, które napędzały tańsze konstrukcje do podstawowych zastosowań - zmiana ma zostać wprowadzona w laptopach, które pojawią się na rynku od 2023 roku (docelowo ma ona obejmować różne rodziny procesorów). Marka nie wpłynie na obecną ofertę producenta, więc oznaczenia układów pozostaną bez zmian.



Oznaczenie nowej marki procesorów Intel Processor

Producent twierdzi, że nowe oznaczenie uprości ofertę, dzięki czemu użytkownicy będą mogli łatwiej podjąć decyzję o zakupie sprzętu:

"Znaczenie komputera w pracy czy rozrywce stało się bardziej oczywiste, ponieważ świat nadal jest kształtowany poprzez zawrotne tempo rozwoju technologicznego. Intel angażuje się w napędzanie innowacji, które przynoszą korzyści użytkownikom, a nasze serie procesorów klasy podstawowej miały kluczowe znaczenie dla podniesienia standardu komputerów PC we wszystkich pułapach cenowych. Nowe oznaczenie procesorów Intela uprości naszą ofertę, dzięki czemu użytkownicy będą mogli skupić się na wyborze odpowiedniego procesora do swoich potrzeb." - Josh Newman, Vice President & Interim GM Mobile Client Platforms.

Mamy tutaj pewne wątpliwości. Oznacza to, że pod jedną nazwą będą funkcjonować dwa segmenty procesorów – do tej pory nie różniły się one aż tak bardzo, niemniej jednak mieliśmy do czynienia z pozycjonowaniem produktów (w najniższym segmencie znajdowały się modele Celeron, a w trochę wyższym modele Pentium). Teraz klienci będą mieli do wyboru laptopy po prostu z procesorem Intel Processor. Żeby sprawdzić czy słabszym, czy wydajniejszym, już trzeba będzie zerknąć w specyfikację jednostki.

Źródło: Intel