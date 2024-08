Jaki laptop do 2500 złotych kupić? W sklepach znajdziemy wiele propozycji w tej cenie, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, omówionych w tym poradniku. Laptop za 2500 złotych dobrze sprawdzi się jako komputer domowy, do pracy lub jako laptop dla nauczyciela.

Dobry laptop do 2500 zł? Proszę bardzo! Wprawdzie trzeba się tutaj liczyć z pewnymi ograniczeniami i pójściem na kompromis, ale obecnie bez problemu można kupić dobre tanie laptopy, które sprawdzą się w domu oraz w biurze. Takie komputery poradzą sobie z podstawowymi, codziennymi zastosowaniami, a niektóre konfiguracje pozwolą też na wykonywanie bardziej skomplikowanych zadań.

Warto wspomnieć jeszcze o jednym. Nowy laptop gamingowy do 2500 złotych to raczej abstrakcja, ale jeśli szukacie laptopa gamingowego to warto zajrzeć do naszego zestawienia polecanych laptopów do gier.

Jaki laptop do 2500 zł będzie najlepszym wyborem? Oferty sklepów są bogate w tańsze modele, a co jakiś czas pojawiają się nowe generacje sprzętu, więc mniej doświadczeni czytelnicy mogą poczuć się zagubieni. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych modeli z niższej półki, które powinny spełnić Wasze oczekiwania.

Ranking laptopów do 2500 złotych:

Laptop do 2500zł – na co możemy liczyć?

Na co zwracać uwagę przy zakupie laptopa do 2500 złotych? Siłą rzeczy nie powinniśmy tutaj oczekiwać rewelacji (wspomnieliśmy już, że laptop gamingowy do 2500 zł będzie raczej trudny do znalezienia), niemniej jednak warto bliżej przyjrzeć się specyfikacji technicznej i wybrać porządny model.

W podanym budżecie można oczekiwać konstrukcji z ekranem o rozdzielczości Full HD. Warto tutaj wybrać konfiguracje bazujące na panelu IPS, który zapewnia dobre odwzorowanie barw, szerokie kąty widzenia i przyzwoitą jasność obrazu. Nie powinno być też problemem znalezienie cieńszych, kompaktowych konstrukcji, które sprawdzą się w podróży.

Bardzo istotną kwestią jest również specyfikacja techniczna. Na rynku znajdą się modele wyposażone w słabsze procesory z serii Intel Celeron lub Pentium, jednak oferują one bardzo słabe osiągi. W podanym budżecie dużo lepszą propozycją będą modele z układami Intel Core i3 lub i5 12. bądź 13. generacji oraz AMD Ryzen 3 albo Ryzen 5. Lepszy procesor przełoży się na szybkość działania komputera i sprawniejsze wykonywanie zadań.

Co jeszcze? Do tego obowiązkowo minimum 8 GB pamięci RAM (w podanym budżecie można znaleźć także konfiguracje z 16 GB, ale przecież wszystkie modele można w przyszłości można rozbudować do takiej pojemności, co poprawi komfort użytkowania systemu). Niezbędny będzie też szybki dysk SSD NVMe – w większości laptopów z tej pólki cenowej montowany jest nośnik o pojemności 256 GB lub 512 GB. Zdarzają się także modele z dyskiem o poejmności 1 TB.

Część laptopów jest sprzedawana razem z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 lub Windows 11, dzięki czemu można z nich korzystać zaraz po zakupie. Jeśli dysponujecie własną kopią systemu (np. kupiliście go osobno), można tutaj wybrać konfiguracje sprzedawane bez systemu – zwykle są one trochę tańsze, bądź też w podanym budżecie oferują lepszą specyfikację.

Jeśli szukacie jeszcze tańszego modelu, zerknijcie do naszego artykułu z laptopami do 2000 zł. Polecamy też zapoznać się z zestawieniami laptopów do 3000 zł i laptopów do 4000 zł.

Dell Inspiron 15 (3520-9973) - dobry laptop do 2500 złotych Ocena benchmark.pl









4,4/5 Pierwsza propozycja to laptop marki Dell, która znana jest z produkcji solidnych komputerów przenośnych. Za cenę oscylującą w granicach 2500 złotych otrzymujemy laptopa z bardzo dobrymi parametrami. Znajdziemy tu między innymi dziesięciordzeniowy procesor Intel Core i5 12. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. Laptop wyposażony został w wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, którego przekątna ma długość 15,6 cala. Warto także wspomnieć chociażby o wydzielonej klawiaturze numerycznej, dzięki której ten laptop sprawdzi się zarówno w domu, jak i pracy biurowej. Najważniejsze cechy: Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1235U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 1670 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 typu A gen 1, combo jack (wejście/wyjście audio)

Lenovo V15 G4 (83FS0015PB) - laptop dla nauczyciela za 2500 złotych Ocena benchmark.pl









4,5/5 Tym razem laptop marki Lenovo, która podobnie jak Dell od lat znajduje się w czołówce firm sprzedających tego typu sprzęt. To model z linii biznesowej, który wyposażony został w matrycę typu TN z antyrefleksyjną powłoką. Rozdzielczość 15,6-calowego ekranu wynosi 1920 na 1080 pikseli, czyli Ful HD. Warto zwrócić uwagę na wysokonapięciowy, dwunastordzeniowy procesor Intel Core i5-12500H, którego taktowanie bazowe to 3,3 GHz. O wydajność dba także 16 GB pamięci RAM typu DDR4. Komputer sprzedawany jest z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Pro, więc jest gotowy do pracy niemal od razu po wyjęciu z opakowania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12500H

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.2 typu C gen 2

Lenovo IdeaPad Slim 3 (83ER008MPB) - tani laptop do pracy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejny laptop marki Lenovo, który także może pochwalić się całkiem niezłą specyfikacją techniczną. Wykorzystano w nim między innymi procesor Core i5-12450H, 16 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. To laptop serii Slim, który w porównaniu do tradycyjnych modeli ma nieco odchudzoną konstrukcję, a jego obudowa jest wzmocniona, co daje mu odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynnik zewnętrzne, takie jak pył czy woda. Potwierdza to certyfikat spełnienia wymagań standardu militarnego MIL-STD-810H. Laptop waży 1,62 kg, a jego wymiary to 35,9 na 23,5 na 1,79 centymetra. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12450H

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Acer Chromebook Plus CB515-2H - tani i dobry laptop do domu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kolejna propozycja to Chromebook, czyli laptop z systemem ChromeOS. W odróżnieniu od Windowsa, jest to oprogramowanie, w którym główną rolę odgrywa przeglądarka Chrome i aplikacje online, ale nic nie stoi na przeszkodzie by uruchomić na nim chociażby pakiet biurowy Microsoft 365 (dawniej Office). ChromeOS charakteryzuje się niższym zapotrzebowaniem na moc, więc działa płynnie nawet na słabszych komputerach, ale ten model jest akurat dobrze wyposażony. Ma miedzy innymi procesor Intel Core i5-1235U, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB, a jego obudowa spełnia wymagania normy MIL-STD-810H. Najważniejsze cechy: System operacyjny ChromeOS

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1235U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1680 g

Złącza 1x HDMI, 1x USB 3.2, 2x USB-C 3.2 gen 2, combo jack (wejście/wyjście audio)

Lenovo V15 G4 (83A1008HPB) - opłacalny laptop za 2500 złotych Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejny laptop marki Lenovo w naszym zestawieniu. To standardowa konstrukcja, która jak pozostałe modele dobrze radzi sobie w każdych warunkach. Wyposażono go w ośmiordzeniowy procesor Intel Core i5 13. generacji oraz 8 GB pamięci RAM typu DDR4 o taktowaniu 3200 MHz. Jest także dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 512 GB. Wyświetlacz o wielkości 15,6 cala ma rozdzielczość Full HD i pokryty został powłoką antyrefleksyjną. Obudowa spełnia wymagania standardu militarnego MIL-STD-810H. Laptop sprawdzi się zarówno w pracy, jak i w domu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-13420H

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1700 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, USB typu C

Najlepszy laptop do 2500 zł

To jaki model wybierzecie zależy między innymi od Waszych potrzeb. Każdy laptop z naszego zestawienia będzie dobrym zakupem. Wśród naszych propozycji trudno wskazać faworyta. Wszystkie proponowane modele to uniwersalne laptopy do domowych zastosowań i prostych prac biurowych.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.