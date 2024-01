Na polskim rynku debiutuje seria Redmi Note 13. Jest bardzo obszerna, bo obejmuje aż pięć nowych smartfonów. Co to za modele, co oferują i ile kosztują?

Popularny producent wprowadza do sprzedaży modele Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G i Redmi Note 13. Mają ze sobą sporo wspólnego, ale nie brakuje też zauważalnych różnic. Wydaje się, że celowano w jak najszerszą grupę odbiorców zastanawiających się, jaki Xiaomi kupić, ponieważ ceny mieszczą się tu w przedziale od 2499 zł do 1099 zł.

Premiera serii Redmi Note 13. Promocje na start

Redmi Note 13 (6/128 GB) został wyceniony na 1099 zł, a Redmi Note 13 5G (6/128 GB) na 1399 zł. Modele z dopiskami Pro w nazwach są oczywiście droższe. Redmi Note 13 Pro (8/256 GB) kosztuje 1599 zł, za Redmi Note 13 Pro 5G (8/256 GB) zainteresowani zapłacą 1899 zł, a najlepiej wyposażony Redmi Note 13 Pro+ 5G (12/512 GB) to koszt 2499 zł.

Pierwsi kupujący mogą liczyć na różnego rodzaju promocje. Wybierający Redmi Note 13 i Redmi Note 13 Pro mogą skorzystać z rabatu do 300 zł. Polujący na Redmi Note 13 5G lub Redmi Note 13 Pro 5G otrzymają okazję do oszczędności tych samych rozmiarów, ale w ramach promocji cashback. Redmi Note 13 Pro+ 5G jest z kolei oferowany w zestawie z odkurzaczem Xiaomi Robot Vacuum E10 w prezencie. Promocje są ograniczone czasowo (do 4 lutego).

rozwiń

Redmi Note 13 i Redmi Note 13 5G. Co oferują?

Redmi Note 13 i Redmi Note 13 5G zostały wyposażone w wyświetlacze AMOLED o przekątnych 6,67 cala i rozdzielczościach Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Oferują, w zależności od wariantu, 6 GB lub 8 GB pamięci RAM LPDDR4X i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Redmi Note 13 napędza przy tym procesor Qualcomm Snapdragon 685, a Redmi Note 13 5G układ MediaTek Dimensity 6080.

Obydwa modele mają baterie 5000 mAh obsługujące ładowanie o mocy 33W oraz złącza USB-C i wyjścia słuchawkowe, a także aparaty fotograficzne w konfiguracji 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. Na frontach posiadają z kolei kamerki 16 Mpix do selfie. Konstrukcje zabezpieczono przed zachlapaniami (IP54).

Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G i Redmi Note 13 Pro+ 5G. Specyfikacje

W przypadku Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G i Redmi Note 13 Pro+ 5G można mówić o ekranach oferujących identyczną wielkość i odświeżanie. Pokryto je jednak szkłem Corning Gorilla Glass nowszej generacji, a w Redmi Note 13 Pro 5G i Redmi Note 13 Pro+ 5G dodatkowo podwyższono rozdzielczość do 2712x1220 pikseli.

Procesory w Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G i Redmi Note 13 Pro+ 5G to odpowiednio MediaTek Helio G99-Ultra, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 i MediaTek Dimensity 7200-Ultra. Warianty pamięciowe są wyższe - 8 GB lub 12 GB pamięci RAM i 256 GB lub 512 GB przestrzeni na dane. Redmi Note 13 Pro+ 5G jako jedyny zapewnia pamięci w standardach LPDDR5 i UFS 3.1 (inne modele mają LPDDR4X i UFS 2.2.), a także wodoszczelną obudowę zgodną z normą IP68. W przeciwieństwie tańszych modeli, Redmi Note 13 Pro+ 5G nie wyposażono za to w złącza słuchawkowe.

Smartfony Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G i Redmi Note 13 Pro+ 5G oferują szybsze ładowanie baterii (67W i 120W w Redmi Note 13 Pro+ 5G) i lepsze aparaty fotograficzne - 200 Mpix (f/1.65) wspierany optyczną stabilizacją obrazu OIS + 8 Mpix + 2 Mpix.

Kolory smartfonów Redmi Note 13

Redmi Note 13 - Midnight Black, Mint Green, Ice Blue i Ocean Sunset

Redmi Note 13 5G - Graphite Black, Ocean Teal i Arctic White

Redmi Note 13 Pro - Midnight Black, Lavender Purple i Forest Green

Redmi Note 13 Pro 5G - Midnight Black, Ocean Teal i Aurora Purple

Redmi Note 13 Pro+ 5G - Midnight Black, Moonlight White i Aurora Purple

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.