Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12 i Rog Phone 8 Pro to obecnie trzy najbardziej zaawansowane smartfony z Androidem, jakie można kupić. Co oferują i czym się różnią?

Chociaż w kalendarzu dopiero styczeń, trudno oprzeć się wrażeniu, że znamy już trzy smartfony, które będą przewijać się w wielu podsumowaniach za cały 2024 r. Czy finalnie będą to najlepsze telefony tego roku? Dopiero się okaże, ale ich producenci bezsprzecznie wyprowadzili mocne ciosy, na które teraz będzie odpowiadać konkurencja.

Który model z grona Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12 i Rog Phone 8 Pro jest najlepszy? Odpowiedź może zależeć od wielu czynników, w tym od indywidualnych upodobań i potrzeb. Każdy oferuje topowe podzespoły, jakie można w tym momencie zastosować w tego typu urządzeniach. Seria Galaxy S24 obejmuje trzy modele, ale do zestawienia specyfikacji z rywalami wybraliśmy Galaxy S24 Ultra. Po pierwsze jest on flagowcem tego koreańskiego producenta, a pod drugie jako jedyny posiada procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 także w modelach dedykowanych na polski rynek. Ta sama jednostka napędza OnePlus 12 i Rog Phone 8 Pro.

Galaxy S24 Ultra vs OnePlus 12 vs Rog Phone 8 Pro - porównanie specyfikacji

Galaxy S24 Ultra OnePlus 12 Rog Phone 8 Pro Wymiary (wy/sz/gł) 162.3 x 79 x 8.6 mm 164.3 x 75.8 x 9.2 mm 163.8 x 76.8 x 8.9 mm Waga 232 g 220 g 225 g System operacyjny Android 14 z One UI 6.1 Android 14 z OxygenOS 14 Android 14 Ekran » 6.8"

» 1440 x 3120 px

» LTPO AMOLED 2X

» 120 Hz » 6.82"

» 1440 x 3168 px

» LTPO AMOLED

» 120 Hz » 6.78"

» 1080 x 2400 px

» LTPO AMOLED

» 165 Hz Procesor » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) Pamięć » RAM: do 12 GB

» Wbudowana: do 1 TB UFS 4.0 » RAM: do 16 GB

» Wbudowana: do 1 TB UFS 4.0 » RAM: do 24 GB

» Wbudowana: do 1 TB UFS 4.0 Bateria » 5000 mAh

» szybkie ładowanie 45W

» bezprzewodowe ładowanie 15W » 5400 mAh

» szybkie ładowanie 100W

» bezprzewodowe ładowanie 50W » 5500 mAh

» szybkie ładowanie 65W

» bezprzewodowe ładowanie 30W Aparat / kamera » 200 Mpx f/1.7 z OIS

» 50 Mpx f/3.4 z OIS

» 10 Mpx f/2.4 z OIS

» 12 f/2.2

» nagrywanie 8K » 50 Mpx f/1.6 z OIS

» 64 Mpx f/2.6 z OIS

» 48 Mpx f/2.2

» nagrywanie 8K » 50 Mpx f/1.9 z OIS

» 32 Mpx f/2.4 z OIS

» 13 Mpx f/2.2

» nagrywanie 8K Internet » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi

» Dual SIM Komunikacja i złącza » GPS

» Bluetooth 5.3

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.4

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.3

» NFC

» USB-C Dodatkowe cechy » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» piórko S Pen

» IP68 » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» IP65 » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» przyciski AirTrigger

» IP68

Najlepsze smartfony 2024 r.

Można odnieść wrażenie, że całe trio najbardziej różni się designem. Dokładniejsze przyjrzenie się specyfikacjom pozwala jednak już na tym etapie (przed dokładnymi testami wszystkich modeli, póki co za nami pierwsze wrażenia z użytkowania OnePlus 12) wyłapać znaczące rozbieżności. Wszędzie zastosowano szkło na froncie i tyle, do tego aluminiowe ramki w OnePlus 12 i Rog Phone 8 Pro oraz tytanowe w Galaxy S24 Ultra.

OnePlus 12 jako jedyny nie oferuje certyfikatu IP68, ma za to baterię wspierającą najszybsze ładowanie. Galaxy S24 Ultra wyróżnia obecność piórka S Pen i bardzo zaawansowanego aparatu, który z kolei wydaje się jedną ze słabszych stron w Rog Phone 8 Pro. Ten ostatni to jednak model przygotowany przede wszystkim pod kątem mobilnych graczy, w związku z czym posiada nie tylko najwięcej pamięci RAM, ale też szereg dedykowanych akcesoriów i dodatkowe przyciski AirTrigger. Asus w poprzednich latach pokazał też, że potrafi zadbać o rewelacyjną jakość dźwięku. Obiecuje ją również tutaj.

Poza możliwościami sprzętowymi, wielu użytkowników przywiązuje wagę do wsparcia związanego z oprogramowaniem. OnePlus 12 ma dotrwać do Androida 18, Galaxy S24 Ultra aż do Androida 21. Samsung oferuje dla nowego flagowca 7-letnie wsparcie, czym poza nim może pochwalić się obecnie jedynie Google.

Ceny flagowych smartfonów 2024 w Polsce

Ceny Galaxy S24 Ultra zaczynają się w Polsce od 6599 zł (12 GB + 512 GB). Rog Phone 8 Pro można mieć od 5899 zł (16 GB + 512 GB). Najtańszy jest OnePlus 12. Jego ceny startują od 4499 złotych (12 GB + 256 GB).

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.