Narzekaliście na marcowe premiery gier, że tych ciekawych było mało, a te najbardziej oczekiwane nie do końca „dowiozły”? No to kwiecień powinien być wolny od takich niespodzianek. I nie dlatego, że będzie hitów. Będą i to niemałe. Po prostu część z nich przeszła przez piekło.

Kwiecień spieszy z odsieczą

Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że branża gier przeżywa ostatnio ciężkie chwile. Niby wciąż pojawiają się nowe, świetne tytuły takie jak choćby Hogwarts Legacy czy niepozorne, a zbierające fantastyczne oceny Dredge, w tle jednak rozgrywa się dramat. Ubisoft, który jeszcze niedawno jak z rękawa sypał bestsellerami, teraz ma kłopoty z wypuszczeniem na rynek choćby jednego takiego tytułu. Do tego dorzucić można zwolnienia w Electronic Arts, niekończącą się batalie o Activision, w której nie wiadomo dokładnie o co chodzi oraz odwołanie tegorocznych targów E3. Słowem, zbyt dobrze to nie wygląda.

Na szczęście kwiecień powinien dać nam odetchnąć od tych złych wiadomości. Pośród szykowanych wówczas premier znajdują bowiem i te bardzo gorące, i te na które już naprawdę długo czekamy. Jeśli więc wszystko pójdzie dobrze to bardzo możliwe, że czeka nas cała masa niezwykle pozytywnych emocji i jeden z najlepszych miesięcy 2023 roku. Jeśli zastanawiacie się teraz co też wprawiło nas w tak dobry humor to koniecznie obejrzycie przygotowany przez nas materiał z najciekawszymi premierami gier kwietnia.

Najlepsze premiery gier kwietnia 2023

A na jakie gry kwietnia 2023 roku Wy najbardziej czekacie?

