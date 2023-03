E3 to święto gier, które co roku było najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu miłośnika elektronicznej rozrywki. Impreza zbierała producentów i wydawców w jednym miejscu, by na przestrzeni kilku dni pokazali, nad czym pracują i co zaoferują. Ta historia dobiega jednak końca.

Targi E3 2023 odwołane – w tym roku nie będzie święta graczy

Jeszcze kilka lat temu targi E3 były imprezą, na którą czekało się cały rok. To było wielkie święto, wspólnie celebrowane przez graczy, wydawców oraz producentów gier i sprzętu. W okresie pandemii jednak wydarzenie odbywało się wyłącznie w trybie online. W tym roku jednak – po raz pierwszy od 2019 – E3 miało wrócić do tradycyjnej formy.

Nie wróci jednak. Targi E3 2023 zostały oficjalnie odwołane. Organizatorzy przyznają, że była trudna decyzja, ale wskazują na to, że była też konieczna. Nie udało się bowiem wzbudzić takiego zainteresowania, by wydarzenie było jakkolwiek opłacalne. Winna nie jest tu jednak wyłącznie pandemia.

Od lat bowiem coraz częściej wydawcy stawiali na własne, mniejsze wydarzenia, przez co E3 miało coraz mniej do zaoferowania. Firma Sony, na której gry czekają setki milionów fanów, od lat nie angażuje się w tę imprezę, a na E3 2023 zabraknąć miało też wielu innych gigantów. Już w styczniu zapowiedziały to firmy Microsoft i Nintendo, pokazów nie planował też Ubisoft, a w marcu podobne słowa głosili przedstawiciele firm Sega i Tencent.

Rok 2023 bez E3. Co w zamian?

Odwołanie targów E3 2023 to zła wiadomość, ale są też dobre wieści. Czerwiec przyniesie bowiem kilka innych imprez, które po brzegi powinny być wypełnione zapowiedziami i premierowymi materiałami:

8 czerwca odbędzie się tegoroczna edycja Summer Game Fest , czyli wielkiej prezentacji dużych i małych gier ze wszystkich stron świata,

odbędzie się tegoroczna edycja , czyli wielkiej prezentacji dużych i małych gier ze wszystkich stron świata, 11 czerwca Microsoft zaprosi na Xbox Games Showcase oraz specjalną prezentację gry Starfield,

Microsoft zaprosi na oraz specjalną prezentację gry Starfield, 12 czerwca odbędzie się Ubisoft Forward Live, czyli wydarzenie wypełnione nowościami z portfolio Francuzów.

Większe lub mniejsze prezentacje przygotują też pewnie firmy Sony i Nintendo, a pod koniec wakacji odbędzie się tegoroczny Gamescom.

Źródło: The Verge, informacja własna