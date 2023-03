Dla wszystkich oczekujących w marcu prawdziwego wysypu hitów mamy złą wiadomość – pod tym względem najbliższe premiery gier raczej na kolana nas nie powalą. Powody do radości będą jednak mieli pasjonaci soulsów, nowych gogli PS VR 2 i pamiętający dawne czasy growe dinozaury.

Nie ma tego złego…

No niestety, marzec nie upłynie nam pod znakiem drugiej części Star Wars Jedi – ta gra zaliczyła bowiem już wcześniej miesięczny poślizg. Dzięki temu jednak do głosu mają szansę dojść mniejsze, niepozorne produkcje, które w innym przypadku zapewne nie zwróciłyby na siebie większej uwagi. Kto wie, może nawet co poniektórzy „przeproszą się” z zapowiedzianym na marzec Mighty Doom , cukierkową, mobilną odsłoną kultowej serii.

Ale spokojnie, tak zdesperowani to chyba w ciągu najbliższych tygodni nie będziecie. W marcu okazji do naprawdę niezłej zabawy i tak będzie sporo. I to nawet wówczas, gdy soulslike’i wychodzą Wam już bokiem, a PS VR 2 wciąż pozostaje bardziej w sferze planów. Na horyzoncie nieźle rokujących tytułów nie brakuje, a i pamiętajmy, że już pod koniec tego miesiąca będziemy mogli przetestować Diablo IV. Jakie inne atrakcje szykują się nam na marzec 2023 – sami zobaczcie.

Najlepsze premiery gier marca 2023

A na jakie gry w marcu 2023 Wy najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! :)

