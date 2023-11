Na pierwszy rzut oka tegoroczny listopad, pod względem prawdziwie mocnych premier gier, nie będzie miał nam wiele do zaoferowania. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom – najbliższe tygodnie to nie tylko Call of Duty i kilka tytułów może Was naprawdę miło zaskoczyć.

Czas dawnych bohaterów

Mogłoby się wydawać, że po tak bogatym w hity październiku branża gier nieco zwolni. Jakby nie patrzeć ciężko jest walczyć o zainteresowanie gracza, gdy na rynku już „buszują” takie bestsellery jak choćby EA Sports FC 24, Marvel’s Spider-Man 2, Lords of the Fallen, Ghostrunner 2, Assassin’s Creed Mirage czy Alan Wake 2. Chwila oddechu byłaby więc chyba nawet wskazana. I taki też moment nadejdzie… tyle tylko, że jeszcze nie teraz.

Pewnie myślicie sobie teraz – „no tak, przecież skoro mamy listopad to będzie i nowe Call of Duty, i kolejna odsłona nieśmiertelnego Football Managera”. A i owszem, te dwie pozycje już znajdują się w blokach startowych czekając tylko na swój rychły debiut. Na nich jednak lista nadchodzących premier gier jeszcze się nie kończy. W ciągu najbliższych tygodni dostaniemy bowiem całkiem pokaźną ilość potencjalnych perełek, w tym kilka prosto z Polski, które mają szansę okazać się miłą niespodzianką. Ciekawi Was Jakie to tytuły? Koniecznie obejrzycie więc nasze listopadowe zestawienie najciekawszych premier gier.

Najlepsze premiery gier listopada 2023

A na jakie gry listopada 2023 roku Wy najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie - gry, które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! I pamiętajcie - głosować możecie na wiele pozycji jednocześnie! :)