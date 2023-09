Ponoć od przybytku głowa nie boli. Październikowe premiery gier wystawią nas jednak na próbę. Takiego nagromadzenia najgorętszych, najbardziej oczekiwanych hitów jeszcze chyba bowiem nie było. Dość powiedzieć, że w ciągu najbliższych kilku tygodni naprawdę będzie w czym wybierać.

Płatna współpraca z Pekao S.A.

Czy to już Gwiazdka?

Niesamowite jak tłoczno zrobiło się ostatnio na półkach sklepowych z grami. W ciągu ostatnich tygodni trafił tam już przecież i fenomenalny Baldur’s Gate 3, i wzbudzający niemałe emocje Starfield. Później do tej dwójki dołączył jeszcze świetny Mortal Kombat 1, niecodzienne Lies of P i wyjątkowo obiecujący polski Witchfire. Wrześniowy pochód hitów z przytupem zakończył zaś Cyberpunk 2077: Widmo Wolności – absolutnie niesamowity dodatek z Idrisem Elbą w rolach głównych.

A wiecie co jest najlepsze? Że tak naprawdę to był jedynie wstęp do tego co będzie się działo dalej. Niby październik i listopad od zawsze kojarzyły się nam z premierami upragnionych gier, ale tym razem ich ilość naprawdę potrafi potężnie zaskoczyć. Nie ma szans, żeby ktoś teraz kręcił nosem, a przynajmniej tak nam się wydaje. Zresztą sprawdźcie sami czy mamy rację – oto najnowszy odcinek naszego cyklu najciekawszych premier gier. Obejrzyjcie i dajcie znać w komentarzach co myślicie.

Najlepsze premiery gier października 2023

A na jakie gry września 2023 roku Wy najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie - gry, które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! I pamiętajcie - głosować możecie na wiele pozycji jednocześnie! :)

