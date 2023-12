Również w grudniu osoby korzystające z usługi Prime Gaming będą mogły odebrać zestaw przygotowanych dla nich gier. Lista nie jest rekordowo długa, ale znalazł się na niej wielki hit z 2021 r.

Prime Gaming to jedna z korzyści, jakie zapewnia abonament Amazon Prime. Jak sugeruje nazwa, Prime Gaming jest skierowany do graczy. Dzięki tej cyklicznej promocji co miesiąc mogą odbierać porcję gier. Zdarzało się, że Amazon rozdawał nawet kilkanaście gier. Teraz postarał się o siedem propozycji. Osoby korzystające z usługi Amazon Prime, i tym samym z oferowanego w jej ramach Prime Gaming, będą mogły odbierać je systematycznie na przestrzeni całego grudnia. Poniżej możecie zapoznać się z listą gier oraz harmonogramem ich udostępniania.

Nowe gry w Prime Gaming - grudzień 2023

DEATHLOOP - od 7 grudnia

Akka Arrh - od 14 grudnia

Aground - od 14 grudnia

SeaOrama: World of Shipping - od 14 grudnia

Kombinera - od 21 grudnia

A Tiny Sticker Tale - od 28 grudnia

Asteroids: Recharged - od 28 grudnia

DEATHLOOP za darmo w Prime Gaming

Nie ulega wątpliwości, że przed szereg zdecydowanie wysuwa się DEATHLOOP. To jedna z najlepszych gier 2021 r., średnia ocen z recenzji osiągnęła niemal 90 proc.

Produkcja Arkane Studios (twórców m.in. Prey i serii Dishonored) to pierwszoosobowa strzelanka, w której główny bohater próbuje wydostać się z pętli czasu zmuszającej go do powtarzania w nieskończoność tego samego dnia. Fabuła okazuje się tu bardzo wciągająca, pełno w niej intryg i spisków, a rozgrywka zapewnia graczom dużą swobodę, wiele easter eggów i sporą dawkę humoru. Więcej możecie dowiedzieć się z naszej recenzji DEATHLOOP.