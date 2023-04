Ile kosztuje Amazon Prime? Cena usługi sprawia, że zdecydowanie warto się nią zainteresować. Przy rocznej subskrypcji kosztuje kilka złotych miesięcznie, a daje dostęp do darmowych dostaw, serwisu streamingowego Prime Video i kilku innych korzyści.

Ile kosztuje Amazon Prime? Cena to niewątpliwy atut tej usługi

Jednym z największych plusów tej usługi bez wątpienia jej jej cena. Amazon Prime kosztuje zaledwie 49 złotych za rok. To mniej niż trzeba zapłacić za roczny pakiet Allegro Smart, a nawet mniej niż wynosi cena Netflix Premium na miesiąc, a przecież mówimy o usłudze, która łączy w sobie obie te funkcje (korzyści zakupowe + serwis streamingowy)… i jeszcze trochę do tego dodaje.

Jeśli chcesz, możesz też skorzystać z planu miesięcznego, w którym co 30 dni płatność odnawia się automatycznie. Ze względu na cenę, jest to atrakcyjna opcja tylko w skrajnych przypadkach. Jako że Amazon Prime na miesiąc kosztuje 10,99 zł, opłaci się tylko wtedy, gdy w ciągu najbliższego roku planujesz korzystać z usługi przez mniej niż pięć miesięcy (w innym razie wyjdzie drożej).

Jest szansa na Amazon Prime za darmo? Jest, przez 30 dni

Możesz także wypróbować Amazon Prime za darmo. Firma oferuje 30-dniowy okres próbny dla osób, które nigdy wcześniej nie korzystało z tej usługi. Konieczne jest jedynie podpięcie środka płatniczego, ale zrezygnować można w dowolnym momencie.

Trzy korzyści Amazon Prime

W poszczególnych krajach oferta Amazon Prime jest nieco inna. W Polsce abonament wiąże się z trzema korzyściami. Pierwszą jest pakiet rozmaitych bonusów dla osób robiących zakupy w sklepie Amazon, drugim – dostęp do serwisu Prime Video, a trzecim – kierowane do graczy Prime Gaming. Omówmy sobie teraz pokrótce każdy z tych punktów.

Dlaczego warto kupować z Amazon Prime?

Dzięki Amazon Prime możesz korzystać z darmowej i szybkiej dostawy produktów – bez minimalnej kwoty zamówienia. Nawet następnego dnia paczka może znaleźć się w twoim domu, w punkcie odbioru lub w Paczkomacie. Muszą to być jednak produkty oznaczone logiem „Prime” (dobra wiadomość jest taka, że stanowią one olbrzymią część oferty sklepu).

Dla abonentów zarezerwowane są także specjalne oferty promocyjne. Chodzi tu o wyjątkowo atrakcyjne oferty przy okazji wyprzedaży na Black Friday czy Prime Day (czyli amazonowego święta promocji).

Cena Amazon Prime Video – najtańsze VOD w Polsce

Za 49 złotych rocznie zyskujesz także dostęp do Amazon Prime Video. To serwis streamingowy w stylu Netflix czy HBO Max. Nie ma może najbogatszej oferty na rynku, ale stwierdzenie, że nie ma tu czego oglądać byłoby bardzo dalekie od prawdy.

W katalogu Amazon Prime Video znajduje się około 1000 filmów i 500 seriali. Spośród tych ostatnich warto wymienić takie tytuły jak Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, Sherlock, The Office, Farma Clarksona, Współczesna dziewczyna, Downton Abbey, The Boys, The Grand Tour, Bosch, Sprawa idealna, Jack Ryan, Mozart w miejskiej dżungli czy Legenda Vox Machiny.

Wraz z niezłym katalogiem idzie bardzo dobra oferta dodatkowa. Amazon Prime Video działa na komputerach, telefonach i telewizorach, obsługuje tryb offline (czyli możliwość pobierania treści do późniejszego oglądania bez dostępu do internetu) i umożliwia oglądanie filmów i seriali nawet na trzech urządzeniach równocześnie.

No i jest jeszcze Prime Gaming

Abonament Prime zapewnia również szereg korzyści graczom. Przede wszystkim możesz liczyć na darmowe gry na PC oraz rozmaitą zawartość do pobrania. To także darmowa comiesięczna subskrypcja kanału Twitch.

Jak wykupić Amazon Prime? A jak zrezygnować?

Aby wykupić Amazon Prime, wejdź na tę stronę i wybierz interesującą cię opcję. Podaj swoje dane i podepnij środek płatniczy – to może być karta kredytowa, debetowa lub przedpłacona produkcji VISA lub MasterCard.

Z subskrypcji możesz oczywiście w dowolnym momencie zrezygnować. Wystarczy w panelu Ustawień kliknąć „Zarządzaj moim Prime” i w tym miejscu anulować swoje członkostwo.

Źródło: Amazon, informacja własna