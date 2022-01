Maciej Piotrowski Najlepsze gry 2021 roku zdaniem redakcyjnego marudy

Nie za bardzo zgadzam się z wyborem Łukasza, ale z gustami się nie dyskutuje. Zresztą każdemu może podobać się co innego i każdy ma zapewne swoją listę najlepszych gier 2021 roku. Ale niezależnie od to co się na niej znajdzie jedno jest pewne – minione 12 miesięcy przyniosły graczom spory zawód. No mi na pewno.



Możecie się ze mną nie zgadzać, ale spróbujcie przypomnieć sobie ostatni rok i wymienić 10 absolutnie topowych tytułów, które zostawiły Was z otwartymi szczękami. Nie jest to takie proste, prawda? Ja też miałem ten dylemat. Owszem, podobał mi się taki Deathloop, Forza Horizon 5 czy choćby Halo Infinite, ale żeby od razu powiedzieć o nich najlepsze – z tym miałbym jednak spory kłopot. Już prędzej Disco Elysium: The Final Cut, choć to tak naprawdę produkcja z 2019 roku. No ale nie da się ukryć, że mocno zyskała w oczach wielu graczy nie tylko za sprawą ulepszeń, ale także, i to przede wszystkim, dzięki dodanej niedawno polskiej lokalizacji.







Mój wybór najlepszych tytułów postanowiłem oprzeć przede wszystkim na frajdzie płynącej z zabawy i tym, ile tak naprawdę czasu spędziłem z danym tytułem. Od razu mówię, postanowiłem nie uwzględniać tu remasterów, bo to byłoby po części trochę nieuczciwe. Owszem, z sentymentu zrobiłem trzy platyny w Mass Effect: Legendary Edition. Przyjemnie grało mi się też w Ghost of Tsushima: Director’s Cut i Death Stranding: Director’s Cut, ale właściwie wszystko to już było. Czas najwyższy postawić na prawdziwe nowości. Oto moja dość skromna, prywatna lista najlepszych z najlepszych gier 2021 roku.



Returnal – choć sporo nerwów straciłem przez ten tytuł, to jednak nie mogłem się od niego oderwać. A przecież ja nawet nie lubię gier, z którymi trzeba ustawicznie walczyć. Magia Returnal tkwi jednak w niesamowitym klimacie i fenomenalnej oprawie. Co tu dużo pisać, to pierwsza poważna, nextgenowa produkcja, która trafiła na PS5. Chyba więc trudno dziwić się zachwytom.



It Takes Two – na tegorocznym The Game Awards okrzyknięta została najlepszą grą 2021 roku. Czy słusznie? I tak, i nie. Nie da się zaprzeczyć, że oferowana przez nią kooperacyjna rozgrywka jest niesamowicie świeża, wesoła i uroczo wciągająca. W moim osobistym rankingu najlepszych gier nie była jednak w stanie pokonać trzech kolejnych produkcji. Nie zmienia to faktu, że frajda ze wspólnej zabawy jest tu niesamowita.







The Ascent – nie spodziewałem się, że „mały indyczek” zrobi na mnie tak kolosalne wrażenie. Niby to tylko izometryczna, „twin-stickowa” strzelanka, ale cyberpunkowy klimat jest tu tak gęsty, że dałoby się nim obdzielić dwie kolejne części Cyberpunk 2077 i pewnie jeszcze coś by zostało. Poza tym sama rozgrywka wzbogacona o elementy RPG jest niezwykle satysfakcjonująca, szczególnie w 4 osobowej kooperacji. Ja bawiłem się świetnie i mimo ukończenia gry co jakiś czas wciąż do niej wracam.



Ratchet & Clank: Rift Apart – o ile Returnal pokazał, jak może wyglądać nextgenowa produkcja, o tyle grając w nową odsłonę Ratchet & Clank można było momentami zbierać szczękę z podłogi. Najwięksi fani PCMR pewnie mnie teraz za te zachwyty wyśmieją, ale jeśli chodzi o nextgenowe konsole to ten tytuł w moim odczuciu nie miał sobie równych. Ot, doskonała wizytówka PlayStation 5 w 2021 roku.







Marvel’s Guardians of the Galaxy – a oto i tytuł, który szturmem wdarł się do mojej prywatnej listy najlepszych gier 2021 roku, by koniec końców zasiąść na tronie. Dawno nie było bowiem tak wciągającej i klimatycznej gry przygodowej, którą pochłania się niczym trylogię Mass Effect. I bue jest to przesadzone porównanie. Strażnicy Galaktyki to znacznie nowoczesne spojrzenie na kosmiczną opowieść. Do tego zrealizowane z hollywoodzkim rozmachem i pełne wyborów, które faktycznie wpływają na dalszy jej przebieg. Czego chcieć więcej?