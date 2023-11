Grudzień w branży elektronicznej rozrywki zazwyczaj kojarzył się z niewielką ilością premier gier. Rzadko kiedy też zdarzały się wśród nich naprawdę wielkie hity. Czy i tym razem będziemy mieli powody do narzekań? Niekoniecznie – kilka tytułów może bowiem przyjemnie zaskoczyć.

Płatna współpraca z Bankiem Pekao S.A.

Przedświąteczny powrót do przeszłości

Możecie nie wierzyć, ale w porównaniu do listopada, w którym królował polski Robocop: Rogue City, dość odważne The Invincible, całkiem genialne The Talos Principle 2 czy nawet mocno kontrowersyjne Call of Duty: Modern Warfare 3, grudzień jawi się dużo bardziej nostalgicznie. I nie dlatego, że sporo czekających nas tutaj premier to przypominające klasyki małe indyczki. Nic z tych rzeczy. Owszem, produkcji niezależnych w grudniu brakować nie będzie, ale oryginalności odmówić im sposób. To co faktycznie może wywołać miłe wspomnienia z przeszłości to gry bazujące na kultowych niegdyś markach. Jakich? A tego dowiecie się już oglądając nasze grudniowe zestawienie najciekawszych premier gier.

Sponsorem grudniowego wydania najciekawszych premier gier jest Bank Pekao S.A. posiadający w swojej ofercie Konto Przekorzystne dla młodych –z niezłym pakietem ciekawych bonusów, także dla graczy. Na chętnych, prócz nawet dwóch stówek w prmocji do zgarnięcia, czekają tu bowiem punkty o wartości 100 zł wymienialne na nagrody, w tym między innymi vouchery Steam, doładowania do PlayStation Store czy kody do Xbox Live.

Najlepsze premiery gier grudnia 2023

A na jakie gry bądź dodatki grudnia 2023 roku Wy najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie - gry, które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! I pamiętajcie - głosować możecie na wiele pozycji jednocześnie! :)

Płatna współpraca z Bankiem Pekao S.A.