Granie w Call of Duty za pośrednictwem usługi Nvidia GeForce NOW jak na razie nie jest najlepszym pomysłem. System błędnie wykrywa konfigurację sprzętową, przez co gracze są rozpoznawani jako oszuści i blokowani.

Nvidia GeForce NOW to nowoczesna usługa grania w chmurze, która miała ułatwić życie graczom – dzięki sprytnemu rozwiązaniu strumieniowania gier, nawet użytkownicy słabszych komputerów mogą zagrać w najnowsze tytuły. Miała ułatwić, ale nie zawsze wygląda to tak kolorowo.

Poważne problemy grających w Call of Duty

Niedawno do usługi dodano wsparcie dla kilkudziesięciu nowych gier, w tym Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Modern Warfare II i Call od Duty Warzone. Niestety, odpalenie gierek przez serwery Nvidii może zakończyć się poważnymi problemami.

Gracze informują o nietypowym błędzie, który skutkował zbanowaniem graczy Call of Duty, podłączonych przez usługę Nvidia GeForce NOW.

Problem został zidentyfikowany i naprawiony

Według twórców gry, problem został już zidentyfikowany i naprawiony. System miał błędnie rozpoznawać wykorzystanie usługi, co było interpretowane jako wykorzystywanie niedozwolonego oprogramowania i oszukiwanie.

Problem miał dotyczyć niewielkiej liczby kont. Twórcy gry pracują nad rozwiązaniem problemu i odblokowaniem niesprawiedliwie zablokowanych kont.

Warto wspomnieć, że wcześniej podobnych problemów doświadczyli także gracze Counter Strike 2, którzy korzystali z technologii AMD Anti-Lag+. Problem został zidentyfikowany przez producenta i naprawiony.

Źródło: X @ CharlieIntel, Call Of Duty Updates