W sieci pojawia się wiele doniesień na temat problemów z zegarkami Apple Watch Series 10. Dotyczą one głośnika wbudowanego w te smartwatche. Kłopoty zgłasza coraz większa liczba użytkowników.

Problem z głośnikiem w Apple Watch Series 10

Użytkownicy zgłaszają, że przy dłuższym użytkowaniu dźwięk płynący z głośnika zegarka Apple Watch Series 10 staje się coraz bardziej cichy i wydaje się jakby był przytłumiony. Nie pomaga użycie funkcji Blokady wodnej, która usuwa wodę z głośnika.

Wiele osób wspomina o tych problemach zarówno w serwisie Reddit, jak i na forum społeczności wsparcia technicznego Apple. Problem pojawia się zarówno w przypadku prowadzenia dłuższych rozmów telefonicznych jak i odtwarzania multimediów, na przykład muzyki czy podcastów.

Na chwilę obecną nie wiadomo jak powszechny jest to problem. Może być to zarówno błąd dotyczący danej partii urządzeń, jak i wszystkich egzemplarzy. Nie wiadomo również czy spowodowany jest on usterką związaną ze sprzętem czy błędem oprogramowania, czyli w tym przypadku systemu watchOS.

W pierwszym przypadku istnieje szansa, że firma Apple uruchomi bezpłatny program serwisowy. Jeśli zaś jest to problem programowy, to z pewnością niedługo pojawi się aktualizacja, która go wyeliminuje.

Sam korzystam z zegarka Apple Watch Series 10, ale rzadko odtwarzam coś bezpośrednio z jego głośnika. Przyznam, że do tej pory nie doświadczyłem opisywanych wyżej problemów.

Dajcie znać w komentarzach czy problem występuje w Waszych zegarkach.

Źródło: MacRumors