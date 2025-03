Łatwiej trafić szóstkę w LOTTO niż wygrać lot na Marsa

Choć brzmi to jak szalony pomysł, to w tym roku zwycięzca konkursu X Bracket Challenge może wygrać lot na Marsa na pokładzie SpaceX Starship. Trzeba jednak w tym celu dokonać praktycznie niemożliwego - wytypować bezbłędnie wyniki 63 meczów turnieju koszykówki NCAA.

Kto z was, by chciał polecieć na Marsa? Pewnie nie każdemu uśmiecha się taka, jednakowoż bardzo niebezpieczna, podróż. Jednak wygrać możliwość takiego lotu to byłoby coś. Nie grozi to prawdopodobnie żadnemu z czytelników benchmark.pl. I to samo można powiedzieć o uczestnikach konkursu X Bracket Challenge organizowanego na platformie X. Główna nagroda to lot na Marsa na pokładzie rakiety SpaceX Starship. I nie chodzi tu o to, że uczestnikiem konkursu może być tylko rezydent jednego ze stanów USA w wieku co najmniej 18 lat. Po prostu, by zwyciężyć trzeba byłoby mieć szczęście niczym Biff Tannen z filmu s-f Powrót do Przyszłości 2. A ten dysponował, przywiezionym przez swoje ja z przyszłości, Grays Sports Almanac, czyli listą wszystkich wyników sportowych rozgrywek na kolejne kilkadziesiąt lat.

Nagroda niezwykła, ale szanse na wygraną znikome

Konkurs X Bracket Challenge dotyczy turnieju koszykówki w ramach ligi akademickiej NCAA, który rozgrywany jest pod nazwą March Madness. W trakcie rozgrywek odbywają się 63 spotkania i to właśnie wskazanie zwycięzcy w każdym z meczów jest wymagane do zdobycia głównej nagrody. Nagroda główna to lot na Marsa, choć brak informacji, czy jako jedna z pierwszych osób, czy kiedyś, gdy takie loty mają szansę się upowszechnić. A to jest wciąż wielką niewiadomą.

Miliarder z Japonii, Yusaku Maezawa, planował w ramach projektu dearMoon zabrać osiem osób w podróż dookoła Księżyca, ale długie oczekiwanie na gotowość Starshipa do takiego lotu zmusiło go do rezygnacji z takiego planu w 2024 r. Lot załogowy na Marsa także może okazać się więc pieśnią dość odległej przyszłości, więc nawet potencjalny wygrany X Bracket Challenge nie musi mieć zagwarantowanej podróży Starshipem już od razu. Ale szansę na taką podróż mógłby zachować.

Organizatorzy X Bracket Challenge zdają sobie sprawę z faktu, że dotychczas nikt nie wytypował poprawnie wyników 63 meczów. Dotychczasowy rekord to według NCAA ustanowiony w 2019 r. przez Mike’a Benziego, ciąg 49 poprawnie wytypowanych wygranych w każdym z meczów. Gdyby wskazywać wyniki całkowicie losowo, to prawdopodobieństwo poprawnego wyboru wyniosłoby 1 do 263, czyli 1 do około 9,2 tryliona. Można je jednak znacząco poprawić wykazując się znajomością ligi i drużyn. Jednak to i tak zdaniem analityków NCAA zwiększy szanse do jedynie 1 do 120,2 miliarda. Dla porównania, szanse na wskazanie szóstki w LOTTO wynoszą aż 1 do około 14 milionów. Nawet w Eurojackpot, gdzie wygrane sięgają 100 milionów euro, szanse na wskazanie wyniku są tylko 10 razy mniejsze niż w Totolotku.

A nagroda pocieszenia. Będzie konieczna

Wygrana w X Bracket Challenge jest więc prawie niemożliwa. Jeśli ktoś wygra, to będzie miał niesamowite szczęście. Oczywiście także możliwość zamiany na pakiet zwycięzcy, który obejmuje:

250 tysięcy dolarów,

rok dostępu do usługi Starlink,

szanse na udział w szkoleniu na astronautę SpaceX,

możliwość wysłania swojej rzeczy w kosmos na pokładzie Falcon 9,

miejsce VIP podczas startu Starshipa.

Cóż pakiet zastępczy wydaje się jednakowoż mniej atrakcyjny, ale lot na Marsa oznacza ryzykowanie nawet własnym życiem. To nagroda zarazem niezwykła, jak i bardzo niewygodna.

Organizatorzy konkursu świadomi są, że raczej nie padnie główna wygrana, więc przygotowali nagrodę pocieszenia, dla najlepszego ciągu wytypowanych wyników rozgrywek (wygrana/przegrana). To 100 tysięcy dolarów i ta wygrana jest już w zasięgu prawie każdego uczestnika konkursu. Kończy się on w czwartek 20 marca o godzinie 16:00, bo wtedy rozpoczyna się turniej. Jak myślicie uda się komuś wygrać podróż na Marsa?

Źródło: XBusiness, inf. własna, FoxBusiness