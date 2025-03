GeForce RTX 5090 jako jedyny układ nowej generacji zdołał mi zaimponować wydajnością i sądziłem, że nie da się z tego GPU już więcej wycisnąć. Mocno się myliłem, co uświadomił mi właśnie ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral z chłodzeniem cieczą. Ciekawi was, o ile może być szybszy?

4,9/5

NVIDIA kazała nam długo czekać na następcę najprawdopodobniej najlepszej karty, jaką kiedykolwiek wypuścili, czyli GeForce RTX 4090. Kiedy w końcu pierwszy GeForce RTX 5090 – model Founders Edition – trafił w moje ręce, wzbudził we mnie raczej mieszane uczucia. Wzrost wydajności był w porządku, ale został okupiony analogicznym wzrostem poboru energii, co w połączeniu z odchudzonym układem chłodzenia NVIDIA oznaczało przeciętną kulturę pracy. Karta ta odznaczała się również bardzo małym potencjałem podkręcania, co odczytałem początkowo jako cechę tego dosyć przecież wyżyłowanego już GPU. Teraz jednak, gdy jestem po testach modelu ASUS ROG Astral Liquid Cooling, wiem, że były to pochopne wnioski…



Ekstremalna karta, to i pudełko ekstremalne – zdarzało mi się składać mniejsze komputery od tego kartonu!

ASUS ROG Astral LC to godny następca ASUS ROG Matrix Platinium

Zanim przejdę do omówienia wyników przeprowadzonych testów, koniecznie trzeba przedstawić samą kartę, jako że już nawet na etapie jej rozpakowywania ASUS rozpieszcza nabywcę tego, jakby nie patrzeć, prestiżowego produktu. Pod ozdobną warstwą kartonu skrywa się karton właściwy, a w nim, w dwóch piętrach, ułożono kartę i akcesoria. Pierwsze, co widzimy, to właśnie karta, która – nawet mimo tylko jednego wentylatora – wygląda absolutnie masywnie. Jednak prawdziwy szok przychodzi dopiero, gdy zaczniemy ją wydobywać i okaże się, że pod spodem czeka na nas jeszcze większy radiator – wszystko fabrycznie zmontowane i gotowe do podłączenia w PC.



Sposób pakowania zapewnia pełne bezpieczeństwo karcie w czasie transportu.

W opakowaniu poza kartą czeka na nas cały zestaw akcesoriów oraz kartka z podziękowaniem za zakup. Do dziś zastanawiam się, dlaczego NVIDIA do karty graficznej dołącza linijkę wyskalowaną do 21 cm (8 cali) – w załączonej instrukcji nie znalazłem informacji, co dokładnie mam nią zmierzyć, niemniej jest to miły dodatek. Jest też plastikowy Tazos z logo ROG – nawet nie wiedziałem, że nadal się je zbiera. W roli podpórki dla karty występuje spotykany również w serii TUF wysuwany wspornik, który jednocześnie jest śrubokrętem (rdzeń po wyjęciu z cylindra odsłania mały krzyżakowy bit). Przydatny do spięcia węży chłodnicy okazał się dołączony w zestawie ozdobny rzep. Finalnie jest też adapter zasilania z 12V 2x 6-PIN na 4x 8-PIN, choć w tym przypadku to akurat ten dołączony z kartą Founders Edition bardziej przypadł mi do gustu.



Do pełni szczęścia zabrakło tylko jakiejś maskotki albo pendrive :)

Karta, tak jak wspomniałem na wstępie, jest gigantyczna – cały zestaw waży ponad 3,5 kg, w tym sama karta to 2 kg, zatem tyle, co podobnych rozmiarów Founders Edition od NVIDIA. Zgadza się – tutaj samo chłodzenie sekcji zasilania karty razem z blokopompą jest podobnych rozmiarów, co cały układ chłodzenia w karcie NVIDIA… Chłodnica, w którą wyposażono Astrala, też nie należy do typowych – blisko 4 cm wysokości radiatora w połączeniu z wysokimi wentylatorami sprawia, że chłodzenie to będzie miało realny problem zmieścić się w sporej części typowych obudów – choć nie wiem, na ile to w ogóle problem, jako że nie jest to karta, którą wkłada się do typowej obudowy…



Na tle karty NVIDIA można odnieść wrażenie, że mamy dosłownie 2x więcej chłodzenia…

Wentylatory na radiatorze mają podświetlenie ARGB, które możemy synchronizować z podświetleniem na samej karcie oraz z podświetleniem reszty naszego zestawu (np. w aplikacji Armory Crate). Są to też wentylatory łączone bez przewodów i magnetycznie. Oczywiście są przykręcone, ale żadne dodatkowe przewody nie psują pięknego wyglądu całego zestawu. Sama komunikacja wentylatorów z kartą została poprowadzona pod oplotem bardzo grubych i długich (60 cm) węży. Warto zaznaczyć, że do karty możemy też podłączyć dodatkowe, standardowe wentylatory przewodowe. Karta będzie wówczas traktować je jako część swojego układu chłodzenia (tzn. będą kręcić się zgodnie z zapotrzebowaniem karty).



66 mm wysokości całkowitej chłodnicy i 400 mm długości sprawiają, że tylko największe obudowy z powodzeniem przyjmą nowego Astrala LC.



ASUS przewidział nawet zawór do uzupełnienia cieczy w ramach konserwacji, jaką w takich układach wypada wykonywać co 2-4 lata.

Zasadnicza część karty okazuje się jedną z wyższych, jakie obecnie da się nabyć (154 mm), a jako że złącze zasilania osadzono tu jedynie 14 mm poniżej szczytu karty, to w praktyce tylko najszersze obudowy będą w stanie akomodować tę kartą w klasycznej pozycji. I dobrze, bo w praktyce nie chcecie jej mocować klasycznie – Astral zdecydowanie zaprojektowano z myślą o wertykalnym montażu. Wtedy pięknie wyeksponowane zostają oba paski ARGB oraz wentylator sekcji zasilania z ozdobnym ringiem dookoła swojego otworu. Obok wentylatora mamy też ozdobną, wypolerowaną na połysk wstawkę z logo ROG Astral.



Na ozdobnym pierścieniu znajdziemy współrzędne kierujące prosto do centrali ASUS w Tajpej – wybaczcie, jeśli zepsułem zagadkę :P

Backplate nie jest przesadnie zdobiony – ot, kolejne logo ROG Astral oraz duży napis GeForce RTX. Co jednak ważne, cała jego powierzchnia pełni funkcję odpromiennika ciepła. Zdecydowanie jest to odczuwalne. Plecy karty potrafią się rozgrzać powyżej 60°C, wspomagając odprowadzanie ciepła z GPU i pamięci, dzięki thermalpadom, które ASUS umieścił pod tymże backplate. Tutaj też mamy opis dotyczący przełącznika BIOS ukrytego obok złącza zasilania. Tak jak wspominałem – najlepiej, jeżeli ta strona karty będzie skierowana ku płycie głównej.



ASUS nie zastosował w tym przypadku przelotowego chłodzenia – PCB jest tej samej długości co sama karta, zatem blisko 29 cm.

Karty ASUS od dawna wyróżnia stosowanie dwóch złączy HDMI 2.1b obok łącznie trzech DisplayPortów – w tej generacji te ostatnie są oczywiście w standardzie 2.1a z pełnym wsparciem dla UHBR20, co oznacza możliwość przesyłania bez kompresji obrazu z rozdzielczością 4K przy 240 Hz (lub 8K przy 60 Hz). Niestety NVIDIA dalej dla serii GeForce limituje liczbę jednocześnie używanych ekranów do czterech, zatem nigdy nie wykorzystamy wszystkich złączy jednocześnie do przesyłania obrazu.



Karta zajmuje nieco ponad dwa śledzie na szerokość, a jeden ze śledzi służy do wyrzucania ciepłego powietrza tłoczonego przez wentylator.

Póki co wszystko, o czym pisałem, można podciągnąć do wspólnej kategorii „zachwytu” – nieco natomiast zawiodłem się na technologii faktycznego systemu chłodzenia. Po tym, jak w ASUS ROG Matrix Platinium (zatem RTX 4090) miałem okazję podziwiać bardzo zbliżony układ AiO, spodziewałem się, że tutaj zmiany pójdą w stronę wydajniejszego odprowadzania ciepła, zwłaszcza że GPU, które mamy do schłodzenia, jest znacznie bardziej łase na energię. Tymczasem nadal mamy miedzianą płytę odbierającą ciepło od rdzenia i pamięci (tym razem bez VRM, to jest sekcji zasilania – tę chłodzą osobne radiatory), zatem rozwiązanie mniej efektywne od komory parowej, jaką można spotkać chociażby w Founders Edition.



Jako że radiator odpowiada tylko za chłodzenie GPU i VRAM, to jego blok jest znacznie mniejszy niż w Matrix Platinium.

Co więcej, ASUS w przypadku Astral LC nie pokusił się o zastosowanie w roli materiału termoprzewodzącego ciekłego metalu, jak miało to miejsce w modelu Matrix Platinium, ale również w 5090 Founders Edition. Zamiast tego dostajemy drugą najlepszą rzecz – pastę zmiennofazową. Ten materiał, gdy jest chłodny, staje się sztywniejszy i nie wysycha, a gdy się rozgrzeje, staje się bardziej plastyczny, dzięki czemu idealnie wnika we wszystkie nierówności materiałów, które ma ze sobą spajać. Dobra wiadomość jest taka, że nie oszczędzano na sekcji zasilania, choć w zasadzie tu też spodziewałbym się jej rozbudowy względem Matrixa, ale nawet bez tego zapewnia o 35% większy zapas niż rozwiązania referencyjne i powinna tym samym pozwolić na stabilne podkręcanie karty, w tym przy obniżeniu napięcia.

Specyfikacja testowanej karty ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral LC

Układ graficzny Blackwell GB202;

21760 CUDA Zalecany zasilacz 1000 W (1200 W OC) Układ chłodzenia miedziany blok dla GPU i vRAM;

aluminiowy radiator i wentylator 10 cm dla sekcji zasilania

pasta zmiennofazowa;

radiator 360x38 mm dla GPU;

3 wentylatory 120 mm z ARGB;

zawór do uzupełniania płynu Dual BIOS tak Wentylatory 4 fabryczne;

2 wyjścia na wentylator PWM 12V Tryb pracy chłodzenia półpasywny Taktowanie rdzenia 2355 / 2580 MHz;

OC (w aplikacji) 2355 / 2610 MHz Moc obliczeniowa ~105 TFLOPS Pamięć wideo 32 GB GDDR7 512-bit Taktowanie pamięci 28 Gbps (1750 MHz) Złącza wideo 2x HDMI 2.1b; (HDCP 2.3)

3x DisplayPort 2.1a;

maks. 4 jednocześnie aktywne wyświetlacze TGP (zasilanie) 600 W;

12V 2x6PIN (12+4-pin) Interfejs PCIe 5.0 x16 W zestawie adapter 12V 2x6PIN - 4x8-PIN; Wymiary 289 x 154 x 48 mm (karta);

400 x 120 x 65 mm (radiator);

580 mm długość węży Waga 3,5 kg (całość);

2,05 kg (kart);

1,45 kg (chłodnica) Gwarancja 3 lata Cena 14 799 - 27 999 zł

ASUS ROG Astral LC udowadnia, że RTX 5090 jednak da się podkręcać

Mimo iż chłodzenie nie jest może aż tak imponujące, jak mogłoby być, to i tak okazało się aż nadto wystarczające, aby pozwolić karcie na pełne rozwinięcie skrzydeł układu Blackwell GB202. Zresztą już fabrycznie karta posiada podniesiony do maksimum limit mocy (600 W), zatem o te 25 W ponad domyślne limity modelu Founders Edition, a dodatkowo faktycznie jest w stanie stabilnie tyle energii do GPU dostarczać. Zegary dla BIOS OC mają teoretycznie podniesione taktowanie Boost tylko o 30 MHz, ale w praktyce karta zwykle boostuje znacznie wyżej niż w analogicznej sytuacji robi to i tak całkiem dobry Founders od NVIDIA. Natomiast jeżeli weźmiemy się za ręczne podkręcanie, to momentami brakuje skali na suwakach…



Aplikacja ASUS GPU Tweak III pozwala również sprawdzić specyfikację karty – nasz model szczęśliwie miał wszystkie ROPy.

Pamięci GDDR7, które zastosował ASUS w swoim RTX 5090, bez problemu okazały się pracować po podniesieniu ich taktowania do końca skali w popularnych aplikacjach, ale na szczęście w autorskim GPU Tweak III możliwe było przebicie tego poziomu 30 Gbps i stabilnie udało się uzyskać 31 Gbps (mowa zatem o podkręceniu o 11%!). Taktowanie rdzenia z fabrycznego podbicia o symboliczne 30 MHz udało mi się podbić o kolejne 270 MHz w przypadku testów 3DMark, ale w grach stabilne okazało się ostatecznie taktowanie podbite o 230 MHz, co w praktyce i tak dawało Boost na poziomie nieco ponad 3 GHz. Niestety limitu zasilania nie da się podnieść powyżej 600 W, mimo iż w teorii poza przewodem 12V 2x6PIN (który dostarcza 600 W), karta ASUS mogłaby pobierać jeszcze 75 W ze złącza PCI-E – widzę tu potencjał na kolejne wersje BIOS karty ;)

Wyniki podkręcania ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral LC

2160p, DLSS Jakość, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(RT Overdrive) NVIDIA Founders Edition

ustawienia domyślne 100%

100% ASUS ROG Astral LC

tryb wydajności 104%

108% ASUS ROG Astral LC

+470 MHz GPU / 2000 MHz vRAM 112%

114% Avatar: Frontiers of Pandora

(Unobtanium) NVIDIA Founders Edition

ustawienia domyślne 100%

100% ASUS ROG Astral LC

tryb wydajności 107%

117% ASUS ROG Astral LC

+470 MHz GPU / 2000 MHz vRAM 115%

114% Alan Wake 2

(Ultra + Path Tracing) NVIDIA Founders Edition

ustawienia domyślne 100%

100% ASUS ROG Astral LC

tryb wydajności 103%

110% ASUS ROG Astral LC

+470 MHz GPU / 2000 MHz vRAM 106%

110% Star Wars: Outlaws

(Ultra + Path Tracing) NVIDIA Founders Edition

ustawienia domyślne 100%

100% ASUS ROG Astral LC

tryb wydajności 101%

104% ASUS ROG Astral LC

+470 MHz GPU / 2000 MHz vRAM 103%

106% Black Myth: Wukong

(Filmowe + Path Tracing) NVIDIA Founders Edition

ustawienia domyślne 100%

100% ASUS ROG Astral LC

tryb wydajności 104%

108% ASUS ROG Astral LC

+470 MHz GPU / 2000 MHz vRAM 108%

110% Indiana Jones i Wielki Krąg

(Najwyższe + Path Tracing) NVIDIA Founders Edition

ustawienia domyślne 100%

100% ASUS ROG Astral LC

tryb wydajności 109%

110% ASUS ROG Astral LC

+470 MHz GPU / 2000 MHz vRAM 113%

113% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

W grach, w których karta przed OC nie wyczerpywała całkowicie budżetu energetycznego, dodatkowe podbicie zegarów praktycznie zawsze podnosiło te odczyty do poziomu dokładnie 600 W (pod warunkiem, że wydajności nie limitowały inne podzespoły). Niestety często już na domyślnych zegarach ASUS Astral LC trzyma się blisko tego limitu i karta nie może w pełni wykorzystać podbitych zegarów. Realnie jestem zdania, że ASUS powinien w tym modelu zastosować dwa złącza 12V 2x 6-PIN do zasilania karty, aby ta nie tylko mogła pokazać swój pełen potencjał, ale też nie obciążała aż tak bardzo pojedynczego przewodu…



GPU Tweak takie rzeczy pokazuje tylko w połączeniu z kartami ASUS-a…

Przy tej kwestii będąc – z pewnością słyszeliście już o sytuacjach, w których uszkodzony kabel lub zasilacz spowodował stopienie się gniazda zasilania karty (lub zasilacza). To oczywiście wina braku systemu monitorowania natężenia prądu, płynącego przez każdą z sześciu linii 12 V na większości sprzedawanych obecnie kart GeForce RTX. ASUS Astral wychodzi tutaj przed szereg, jako że w tej karcie producent faktycznie poważnie podchodzi do kwestii jakości i każda jedna linia zasilania ma swój niezależny pomiar natężenia prądu, jaki przez nią płynie. Odczyty te można sprawdzić właśnie w GPU Tweak III, a karta automatycznie zgłosi, gdy tylko wystąpią jakieś problemy. U mnie najwyższej klasy zasilacz, nawet mimo setek odłączeń i podłączeń wtyczki, nie wykazywał nawet najmniejszych nieprawidłowości, ale i tak duże brawa dla ASUS-a, że taki system został zaimplementowany.



Obok nowej wtyczki zasilania widać zaślepione złącza dodatkowych wentylatorów – jeszcze głębiej obok nich ukryto przełącznik BIOS karty.

Astral potrafi być bezgłośny, ale nie, gdy wyciskamy z niego ostatnie soki

Sam fakt, że chłodzenie karty radzi sobie z odprowadzaniem tych 600 W ciepła jest dosyć imponujący, ale dopiero fakt, że może to robić tak cicho, zrobił na mnie prawdziwe wrażenie. Na domyślnych ustawieniach (BIOS OC) karta pod pełnym obciążeniem w moim teście okazała się pracować ciszej od RTX 5090 Founders Edition i uplasowała się na poziomie RTX 4090 Founders Edition. Po przełączeniu BIOS w tryb cichy i wybraniu profilu cichego w aplikacji GPU Tweak, obniżony zostaje limit mocy do 540 W oraz przywrócone zostają fabryczne zegary – karta jest wtedy ledwie słyszalna nawet z kilku centymetrów, a standardowy pomiar z odległości jednego metra nie wykrywa wzrostu natężenia dźwięku ponad poziom tła (zatem ponad 30 dB).



Wydajność chłodzenia będzie mocno zależeć od miejsca, w którym zamontujemy radiator w obudowie.

Tutaj należałoby zaznaczyć, że powyższe odczyty dotyczyły sytuacji, w której radiator karty umieściłem na froncie obudowy, co wymusiło wymianę chłodzenia procesora na AiO 240 mm na czas tych testów głośności (pewnie na palcach jednej ręki emerytowanego drwala można zliczyć obudowy, które pomieszczą jednocześnie AiO Arctic 420 mm i chłodnicę 360 mm Astrala…). Taki układ był przychylny dla pomiarów temperatur karty, ale pogarszał odczyty temperatur pozostałych podzespołów (jako że te efektywnie były podgrzewane 600-watową farelką…). Tutaj najlepiej sprawdziłaby się jedna z nowszych obudów, które posiadają miejsce na dwanaście wentylatorów – po trzy na dole i froncie, wciągające świeże powietrze, i po trzy na boku i szczycie, wyrzucające je.



Pomiary głośności w spoczynku, na ustawieniach domyślnych oraz po maksymalnym OC – bezpośrednio przy karcie.

Podczas testów prowadzonych na otwartej platformie testowej (21°C w pomieszczeniu) chłodzenie utrzymywało nawet po podkręceniu poniżej 60°C na GPU i poniżej 75°C na pamięciach. Jednakże w obudowie aż tak dobrze to nie wyglądało i już na domyślnych ustawieniach w BIOSie OC karta nieco przekraczała 60°C i dobijała do 80°C na pamięciach. Przełączenie na BIOS cichy nieco podnosi target temperatur, co pozwala zmniejszyć prędkości obrotowe, a po maksymalnym podkręceniu, w grach, które realnie na OC zyskują, uzyskałem 64°C na GPU, 82°C na pamięciach – zatem o ponad 10°C mniej niż w analogicznym teście na domyślnie taktowanym Founders Edition, który to, jak zaraz się przekonacie, bywa że ustępuje Astralowi wydajnością.

Pomiarty kultury pracy karty graficznej ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral LC

BIOS Quiet

+ profil Cichy BIOS OC

+ profil OC Podkręcona Temperatura GPU: 66-68°C 59-61°C 63-65°C Temperatura VRAM: 82°C 79°C 84°C Obroty wentylatorów: 1100-1200 RPM 1600-1700 RPM 2000-2100 RPM Pomiar głośności: <30 dBm 37,6 dBm 38,9 dBm Taktowanie rdzenia: 2650 MHz 2805 MHz 3035 MHz Taktowanie vRAM: 28 Gbps 28 Gbps 31 Gbps Limit mocy: 540 W 600 W 600 W

Testy potwierdzają – ASUS ROG Astral LC znacznie przewyższa zwyczajne RTXy 5090

Kartę oczywiście sprawdziłem w boju w ramach mojej standardowej procedury testowania GPU, co pozwala zestawić ją z innymi wcześniej testowanymi. Dla czytelności wyników na wykresach pozostawiłem tylko inne równie topowe karty i jeszcze dla kontekstu dwie karty z segmentu średniego. Platforma testowa pozostała bez zmian, choć ASUS-a testowałem na nieco nowszych sterownikach niż pozostałe RTXy, z wyłączeniem RTX 5090 Founders Edition, którego testy powtórzyłem na tym samym sterowniku co w przypadku Astrala.



Moja platforma do testów nie przewiduje montażu kolejnej chłodnicy…

3D Mark - Steel Nomad (DX12)

[punkty]

[OC] ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 15 620 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 14 652 [OC] NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14 311 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14 178 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 13 940 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9234 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 8164 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 6727 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 6498

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

[OC] ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 15 902 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 15 067 [OC] NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14778 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14622 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 14 349 NVIDIA GeForce RTX 4090

ASUS Matrix Platinium 10417 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10219 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 9016 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 7642 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 7573

Testy syntetyczne pięknie pokazują, że nawet na domyślnych ustawieniach ASUS ROG Astral LC wyprzedza podkręconego do maksimum Founders’a. Co ciekawe, tryb cichy osiąga tylko nieco niższe wyniki od karty NVIDIA na domyślnych ustawieniach, przy czym faktycznie wtedy karta jest bezgłośna, czego o FE zdecydowanie nie można powiedzieć. Wyniki po podkręceniu sprawiają, że ASUS mógłby tę kartę nazwać RTX 5090 Ti Super i nikt nie miałby nic przeciwko. Mimo wszystko trzeba mieć świadomość, że ten wynik będzie zależny konkretnie od potencjału testowanej karty i dlatego też w testach w grach nie będę uwzględniać wyników po podkręceniu (nawet tych, które już pokazałem na wcześniejszym wykresie).

Rzadna gra nie jest wyzwaniem dla ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral LC

Wszystkie gry testowałem tylko na absolutnie najwyższych ustawieniach, oczywiście z DLSS w trybie Jakości, co obecnie jest najlepszą i najbardziej efektywną formą wygładzania krawędzi, przy okazji podnoszącą wydajność.

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra PT,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 83

69 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 81

67 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 81

66 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 68

59 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 50

45 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 46

35 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 41

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 34

31 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra PT,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 49

41 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 48

39 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 47

40 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 41

36 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 25

20 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 23

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 19

17 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 132

106 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 123

100 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 121

97 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 103

85 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 76

63 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 70

58 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 62

52 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 79

68 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 75

66 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 74

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 60

53 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 45

40 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 42

37 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 39

34 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 35

31 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 82

65 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 80

64 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 79

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 65

53 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 55

44 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 51

42 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 48

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 42

35 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 50

43 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 48

40 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 47

41 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 38

32 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 30

24 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 28

23 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 26

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 23

20 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 109

77 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 104

73 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 104

72 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 85

62 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 71

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 66

53 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 60

48 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 55

44 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 63

51 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 61

49 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 61

48 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 46

37 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 37

31 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 35

29 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 32

27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 27

23 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 235

141 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 230

132 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 228

135 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 192

123 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 155

108 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 152

103 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 139

98 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 131

96 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

2160p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 179

139 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 169

133 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 166

128 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 128

94 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 109

81 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 99

75 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 97

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 82

66 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 132

95 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 131

93 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 131

93 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 124

80 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 118

76 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 114

73 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 112

70 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 104

59 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 113

95 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 111

94 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 111

93 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

80 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 90

75 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 81

66 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 79

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 69

57 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Testy w Hogwarts wykonywałem już w całości w nowej lokalizacji testowej, która wykazuje dobre skalowanie wydajności dla kart ze średniego segmentu dopiero w QHD. Niespodzianek jednak brak – tym razem to RTX 4070 Super ma minimalną przewagę, a RTX 4070 utrzymuje się w dystansie zaledwie 10% za nową kartą. Przesiadka z serii 3000 da nam 50% wzrostu wydajności, ale tyle samo zyskamy kupując Radeona RX 7900 XT… Nawet pomimo iż testy odbywały się z aktywnym śledzeniem promieni. Choć tutaj warto zaznaczyć, że posiadacze RTXów pograją z lepszą oprawą graficzną za sprawą DLSS oraz dodatkowo mogą przehandlować nieco wydajności w zamian za aktywację dodanego do gry niedawno DLSS Ray Reconstruction.

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 193

132 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 191

131 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 190

131 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 161

117 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 143

104 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 128

94 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 125

93 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 116

85 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

2160p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 157

115 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 153

114 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 152

113 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 124

92 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 93

72 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 90

68 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 80

61 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 94

81 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 89

78 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 87

75 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

70 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 60

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 57

53 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 50

46 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 48

45 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 61

54 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 57

51 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 48

45 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 38

36 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 36

34 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 32

28 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 30

26 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 128

92 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 127

90 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 127

90 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 124

87 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 116

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 113

83 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 105

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 97

65 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 114

83 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 111

80 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 111

76 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 97

68 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 84

52 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 80

51 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 75

48 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 67

43 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 165

151 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 165

150 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 164

150 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 136

126 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 118

110 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 104

98 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 104

97 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 87

82 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 87

68 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 85

65 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 85

61 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 74

58 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 55

46 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 52

44 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 49

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 45

37 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 57

49 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 56

48 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 55

48 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47

40 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 31

27 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 27

25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 24

22 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS OC) 634

270 ASUS GeForce RTX 5090

ROG Astral LC (BIOS Quiet) 630

265 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 630

242 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 563

237 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 457

231 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 450

226 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

ref. NVIDIA 416

199 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

ref. NVIDIA 379

189 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Analiza każdego z tytułów z osobna nie miałaby większego sensu – to u podstaw nadal RTX 5090, zatem GPU, które jest tak bardzo bez konkurencji, jak to tylko możliwe. Domyślne ustawienia zwykle wykazują przewagę na poziomie 2-5%, choć zdarzały się gry (jak Indiana Jones), w których ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral LC na domyślnych ustawieniach wyprzedza model Founders Edition o ponad 5%. W trybie cichym wydajność osiągana przez kartę ASUS-a plasuje się w marginesie błędu odczytów karty NVIDIA. To, co jednak warto odnotować, to wyższe odczyty 1% niskich FPS i to w obu BIOSach karty ASUS.

ASUS GeForce RTX 5090 Astral LC nawet na domyślnych ustawieniach wyprzedza podkręconego GeForce RTX 5090 Founders Edition, będąc przy tym cichszym i chłodniejszym, a po dodatkowym podkręceniu pozostawia model wzorcowy daleko z tyłu!

Tak, jak podczas premierowej recenzji GeForce RTX 5090 podkreśliłem, że to pierwsza karta, która pozwoli w każdej nowej grze utrzymać idealną płynność niezależnie od wybranych ustawień, tak tutaj mamy to samo, tylko że ciszej i chłodniej. A jeżeli faktycznie z karty wyciśniemy, ile się da, to często będzie można uzyskać taką samą wydajność, stosując mniej intensywny poziom upscalingu. Przygotowałem dla was film prezentujący gameplay w testowanych grach, który te słowa potwierdza, a pamiętajmy, że w tych najbardziej wymagających grach zwykle można jeszcze aktywować DLSS MFG, co podniesie kilkukrotnie płynność (niewielkim kosztem responsywności).

Granie na ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral LC

Astral podnosi też osiągi w aplikacjach użytkowych

Nowe RTXy najbardziej zabłysnęły w zastosowaniach związanych z AI i na tym polu stabilniejsza praca i wyższe taktowanie karty od ASUS-a też poprawią wyniki w testach. Sporo zyskują aplikacje do renderowania, zwłaszcza jeżeli faktycznie pracujemy na dużych projektach, których renderowanie zajmuje więcej czasu (tutaj chłodzenie cieczą sprawdza się lepiej). Symbolicznie zyskały natomiast aplikacje takie jak Photoshop czy DaVinci Resolve.

Procyon - LLM

[punkty], więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ASUS ROG Astral LC 7172

7789

6812 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 6950

7537

6562 NVIDIA GeForce RTX 4090 5898

5946

5076 NVIDIA GeForce RTX 5080 5164

5393

4698 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 4790

4814

4126 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 4763

4920

4341 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 4609

4602

4167 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 4486

4308

3750 NVIDIA GeForce RTX 3080 4036

3903

3481 NVIDIA GeForce RTX 5070 3911

3936

3457 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 3906

3629

3172 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 3832

3498

3094 NVIDIA GeForce RTX 4070 3537

3279

2825 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 2989

2799

2369 NVIDIA GeForce RTX 3070 2883

2629

2032 LEGENDA: PHI

Mistral

LLama 3.1

Procyon AI Generation (czas generowania obrazka)

[sekundy], mniej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ASUS ROG Astral LC 0,73

4,86

0,39 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 0,76

5,06

0,41 NVIDIA GeForce RTX 4090 1,08

7,41

0,51 NVIDIA GeForce RTX 5080 1,27

8,72

0,61 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 1,45

9,49

0,62 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 1,60

11,39

0,75 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 1,84

12,46

0,78 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 1,85

12,84

0,84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2,03

13,33

0,83 NVIDIA GeForce RTX 5070 2,16

15,20

0,93 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 2,25

15,19

0,90 NVIDIA GeForce RTX 3080 2,54

18,31

1,11 NVIDIA GeForce RTX 4070 2,67

18,48

1,07 LEGENDA: SD FP16

SD-XL FP16

SD INT8

PugetBench for Creators

DaVinci Resolve 19.1.3

[punkty], więcej=lepiej

Wynik ogólny: Składowe: ASUS GeForce RTX 5090

ASUS ROG Astral LC 12 871 123

207

135 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 12 717 121

204

134 NVIDIA GeForce RTX 5080 11 708 107

127

109 NVIDIA GeForce RTX 4090 11 465 104

144

126 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 10 906 98

111

102 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 10 622 99

105

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 10 113 92

93

103 NVIDIA GeForce RTX 5070 9769 95

86

89 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 9010 85

76

84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 8838 84

75

85 NVIDIA GeForce RTX 4070 8740 81

72

78 NVIDIA GeForce RTX 3080 8194 51

87

88 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 7308 62

67

74 LEGENDA: RAW

Efekty GPU

Efekty AI

Blender 4.3.1

[punkty], więcej=lepiej

ASUS GeForce RTX 5090

ASUS ROG Astral LC 7489

3972

3738 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 7424

3922

3690 NVIDIA GeForce RTX 4090 5602

2706

2803 NVIDIA GeForce RTX 5080 4370

2335

2237 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 4339

2109

2181 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 3614

1935

1894 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 3492

1747

1809 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 3166

1517

1626 NVIDIA GeForce RTX 5070 2960

1681

1572 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 2792

1517

1595 NVIDIA GeForce RTX 4070 2545

1285

1369 NVIDIA GeForce RTX 3080 2101

1324

1183 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 1630

1025

922 LEGENDA: Monster

Junkshop

Classroom

Pobór energii nikogo nie powinien zaskoczyć

Takie wzrosty wydajności nie biorą się znikąd – ASUS RTX 5090 Astral LC to karta, która raczej dąży do tego, aby pobierać te 600 W, do których odprowadzania w formie ciepła została idealnie przystosowana. Widać też, że po podkręceniu faktycznie karta dalej jest limitowana do 600 W – karta przez slot PCI-E pobiera stale 10 W – trochę szkoda, bo aż prosi się, aby limit podnieść do 650 W!

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4070 205 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 215 NVIDIA GeForce RTX 3070 220 NVIDIA GeForce RTX 5070 250 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 275 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 289 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 290 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 299 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 303 NVIDIA GeForce RTX 5080 344 NVIDIA GeForce RTX 3080 375 NVIDIA GeForce RTX 4090 409 ASUS GeForce RTX 5090

ASUS ROG Astral LC [BIOS Quiet] 541 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 562 ASUS GeForce RTX 5090

ASUS ROG Astral LC [BIOS OC] 601 [OC] ASUS GeForce RTX 5090

ASUS ROG Astral LC 601

Pomiar poboru energii podczas renderu [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 5070 157 NVIDIA GeForce RTX 3070 160 NVIDIA GeForce RTX 4070 161 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 172 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 178 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 193 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 202 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 205 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 215 NVIDIA GeForce RTX 5080 217 NVIDIA GeForce RTX 3080 269 NVIDIA GeForce RTX 4090 283 ASUS GeForce RTX 5090

ASUS ROG Astral LC [BIOS Quiet] 377 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 387 ASUS GeForce RTX 5090

ASUS ROG Astral LC [BIOS OC] 418

Gorzej natomiast wygląda pobór energii w spoczynku – nawet gdy wentylatory się dezaktywują, to karta dalej tłoczy ciecz i pobór energii podczas zwykłego przeglądania sieci, gdy karta praktycznie nic nie robi, oscyluje w okolicy 30 W – to praktycznie dwa razy więcej, niż potrzebuje model Founders Edition.

Pomiar poboru energii w spoczynku [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 3070 10 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 10 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 10 NVIDIA GeForce RTX 5070 11 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 11 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 NVIDIA GeForce RTX 5080 14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 15 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 15 NVIDIA GeForce RTX 4070 16 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 16 NVIDIA GeForce RTX 4090 19 NVIDIA GeForce RTX 3080 28 ASUS GeForce RTX 5090

ASUS ROG Astral LC [BIOS Quiet] 29 ASUS GeForce RTX 5090

ASUS ROG Astral LC [BIOS OC] 29

ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral LC to w istocie najszybsza karta graficzna dla graczy

Po zakończeniu testów trudno mi wyciągnąć inne wnioski niż ten w nagłówku wyżej. W każdym teście, jaki wykonałem, dominacja karty ASUS nad i tak dosyć udanym modelem Founders Edition jest bardzo wyraźna, a dodatkowy potencjał podkręcania, mimo zablokowanych limitów mocy, jest tutaj iście imponujący. Takie osiągi uzyskujemy dzięki rozbudowanej sekcji zasilania oraz wydajności układu chłodzenia. Ostatni raz, gdy miałem okazję trzymać w rękach kartę, którą wykonano z taką dbałością o szczegóły, był nią ASUS GeForce RTX 4090 Matrix Platinium.



Takie porównania rozmiaru sprawiają, że człowiek się zastanawia, w jaki sposób Founders Edition jest w stanie odprowadzić 600 W ciepła.

Jednocześnie nie ukrywam, że troszkę, tak tyci tyci, zawiodłem się właśnie na tym, że w kilku kwestiach mamy tu regres względem wspomnianego Matrixa. W tak topowym i ekstremalnie drogim modelu oczekiwałbym już dostać wszystko, co najlepsze, nawet jeżeli tańsze rozwiązania sprawdzają się wystarczająco dobrze. Mam tu na myśli brak komory parowej, zrezygnowanie z ciekłego metalu czy właśnie brak drugiej wtyczki 12 V 2x 6-PIN, dzięki której Astral oferowałby tak samo możliwość podniesienia limitu mocy o 30%, jak miało to miejsce w RTX 4090 Matrix. Z tego względu karta nie otrzyma ode mnie najwyższej noty, mimo iż bez wątpienia jest to jeden z najlepszych, jeżeli nie ten najlepszy, RTX 5090, jakiego obecnie da się kupić.

Obecna sytuacja na rynku GPU nie sprzyja zakupom karty graficznej tej klasy – pozostaje się nimi zachwycać w oczekiwaniu na poprawę dostępności i związanych z nią cen...

Kartę wyceniono pierwotnie na 15 999 zł, zatem i tak astronomiczne (hehe) 55% ponad MSRP, w jakim sprzedawany był RTX 5090 Founders Edition (wszystkie, zdaje się, cztery sztuki). Obecnie (w połowie marca 2025) w tej kwocie raczej nie ma szans, aby dostać nawet „zwyczajnego” RTX 5090, a testowany dziś Astral LC, jeśli już gdzieś się pojawi, to oscyluje bliżej kwoty 20 tysięcy złotych… Teraz myślę, że rozumiecie, dlaczego można od tej karty wymagać absolutnie wszystkiego na tak wysokim poziomie, jak to technologicznie możliwe.



Długie węże pozwolą umieścić radiator w dowolnym miejscu praktycznie każdej obudowy, ale w tych mniejszych będą nieco „niezręcznie” tłoczyć się wewnątrz PC.

Jeżeli faktycznie pieniądze nie grają dla was roli (bo inaczej nie można określić wydawania 20 tysięcy złotych na kartę graficzną do grania) albo tego typu zakup i tak się zwróci, jako że karta będzie narzędziem do pracy, to ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral LC bez wątpienia zrobi na was ogromne wrażenie i dostarczy bezwzględnie najwyższą wydajność, zachowując przy tym najwyższy poziom kultury pracy.

Opinia o ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral LC Plusy Absolutna dominacja w kwestii wydajności – również nad innymi RTX 5090,

fabrycznie dużo wyższy boost i podniesiony limit mocy,

wysoki potencjał dalszego podkręcania,

wyśmienita kultura pracy, nawet po podkręceniu,

bezgłośna praca w trybie cichym,

monitorowanie przewodu zasilającego,

możliwość podłączenia dodatkowych wentylatorów,

Dual BIOS,

aktywne chłodzenie sekcji zasilania (zwykle nieobecne w kartach AiO),

backplate odprowadzający ciepło,

bogaty zestaw akcesoriów,

atrakcyjny design bez widocznych przewodów,

łącznie pięć wyjść wideo (w tym 2x HDMI 2.1b),

obsługa pakietu NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Broadcast i zgodność z NVIDIA Studio,

topowa wydajność w obliczeniach AI i 32 GB vRAM do obsługi dużych modeli. Minusy Limit mocy (tylko jedna wtyczka 12 V 2x 6-PIN) ogranicza potencjał karty,

chłodzenie mogło być jeszcze lepsze (komora parowa i ciekły metal),

uczciwie zmieści się tylko do nielicznych spośród największych obudów,

zaporowa cena.

Moja ocena karty graficznej ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral LC: 98% 4.9/5