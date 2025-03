Boston Dynamics od lat zachwyca miłośników technologii swoim nieszablonowym podejściem do robotyki. Każde nagranie pokazujące możliwości humanoidalnych maszyn odbija się głośnym echem. Nie bez powodu – oto kolejny pokaz możliwości nowego robota Atlas.

Nowa wersja robota Atlas to ukoronowanie wieloletnich starań firmy Boston Dynamics. Kolejna generacja humanoidalnych maszyn charakteryzuje się szerszym zakresem ruchu, co przekłada się na jej możliwości. Już poprzednia wersja (hydrauliczna) nie miała problemów z podnoszeniem ciężkich przedmiotów o nieregularnym kształcie, nie wspominając już o wysokiej mobilności – chyba każdy pamięta słynne nagranie z robotem trenującym parkour.

Nowy Atlas zadziwia

Ambicje firmy sięgają dalej, co udowadnia rozwijana aktualnie wersja Atlas. Widzieliśmy już, jak humanoidalna maszyna robi pompki. Teraz nadszedł czas na coś znacznie lepszego.

Na nagraniu widzimy, jak Atlas spaceruje, czołga się, biega, wykonuje przewrót, tańczy breakdance, robi “gwiazdę”. To samo w sobie imponuje, lecz trzeba uwzględnić dość istotny kontekst: ten efekt osiągnięto poprzez uczenie ze wzmacnianiem bazując na technice motion capture i animacjach. Projekt został zrealizowany w ramach partnerstwa między Boston Dynamics a Robotics and AI Institute (RAI Institute).

Nadchodzi czas robotów

Ambicją firmy jest opracowanie maszyny, która przekraczać będzie ludzkie możliwości i przy okazji wyręczy ludzi w realizowaniu “nudnych, brudnych i niebezpiecznych zadań”.

Pytanie brzmi, kto będzie pierwszy? Na rynku humanoidalnych robotów jest bowiem więcej firm, które rozwijają swoje projekty. Elon Musk ma ambitną wizję, która niemalże trąci scenariuszem filmu sci-fi. Wizja setek tysięcy robotów Optimus do 2027 r. to odważna deklaracja, ale czy jest to możliwe?

Źródło: Boston Dynamics