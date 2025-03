Netflix tworzy swoją pierwszą grę MMO. Premiera pod koniec roku

Netflix konsekwentnie rozwija swoją ofertę gier. Przypomnijmy, że w ramach abonamentu, użytkownicy uzyskują dostęp do stale rosnącej biblioteki Netflix Games. Nowy projekt gry MMO ma szansę jeszcze bardziej urozmaicić ofertę.

Większość wie, ile kosztuje Netflix, ale nie wszyscy mają świadomość, że w ramach abonamentu otrzymuje się dostęp do gier mobilnych. Od prostych produkcji mogących posłużyć jako pożeracz czasu, po znane tytuły jak Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Jeszcze w tym roku bibliotekę zasili pierwszy tytuł MMO.

MMO Netfliksa zadebiutuje pod koniec 2025 r.

Mowa o Spirit Crossing, za które odpowiada należące do Netfliksa studio Spry Fox. Czego możemy się spodziewać po tej grze? Oficjalny komunikat mówi o symulatorze życia z akcją w przyjaznym i radosnym świecie.

“W tej wizualnie urzekającej przytulnej grze MMO, ty i grupa przyjaciół będziecie pracować nad pielęgnacją swojej wioski i pokażecie, że naprawdę jesteście silniejsi razem” – napisano w zapowiedzi Spirit Crossing.

W toku rozgrywki gracze będą rozwijać swoją posiadłość, poznawać nowych przyjaciół, gromadzić zasoby, nie zabraknie tanecznych imprez oraz jam-session. Całość podana w estetycznej, lekkiej formie. Wszystko po to, by “uciec od codzienności”. Aktualnie trwają zapisy na zamknięte playtesty, premiera gry odbędzie się pod koniec bieżącego roku.

Netflix i gry AAA

To pokazuje, że Netflix jest mocno zainteresowany segmentem gier. Zauważmy jednak, że mowa o względnie prostych, niezobowiązujących produkcjach. Czy doczekamy się w najbliższym czasie gry AAA od Netfliksa? Wygląda na to, że nie. W październik ubiegłego roku zamknięto studio gier Blue, które pracowało nad wieloplatformową grą AAA opartą na nowym IP.

Źródło: Netflix