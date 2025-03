Do sieci trafił zwiastun ARK: Aquatica. Materiał może i nie jest najdłuższy, ale za to został prawie w całości wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Internauci żywiołowo zareagowali na nagranie.

Studio Snail Games USA publikuje zwiastun Ark: Aquatica - zupełnie nowego rozszerzenia do ARK: Survival Evolved. Jest to materiał w pewnym sensie wyjątkowy, bowiem został prawie w całości wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Jak to wszystko wygląda? Przekonajcie się sami.

Zwiastun ARK: Aquatica i sztuczna inteligencja

Pierwsze kilka sekund materiału rzeczywiście pokazuje rozgrywkę, ale jak to mawiał bohater pewnej polskiej komedii: spokojnie, zaraz się rozkręci. Dalsza część materiału to sekwencja kilku podwodnych ujęć wygenerowanych przez AI. Patrząc na reakcję graczy, można dyplomatycznie napisać, że widać pewne niedociągnięcia.

Internauta o pseudonimie Syntac jest bardziej bezpośredni w swoich spostrzeżeniach i pisze wprost, że “to jest obrzydliwe i powinniście się wstydzić”. Inni, jak na przykład halocombateclipsed, drwią z autorów materiału. "Nie mogę się doczekać, aż zobaczę film z przeprosinami, który w całości został stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji" - napisał użytkownik.

Wielu uważa, że prezentowany materiał jest słaby, nawet jak na standardy filmów generowanych przez sztuczną inteligencję. Ostatecznie chyba najbardziej rażące jest to, że zwiastun nie mówi niczego konkretnego o samej grze.

Takich nagrań będzie więcej

AI w przemyśle rozrywkowym staje się powszechne. Istnieje nawet przykład z naszego rodzimego podwórka, a mianowicie chodzi o teledysk Quebonafide do utworu FUTURAMA 3. Narzędzia AI stają się coraz lepsze, co jest olbrzymim udogodnieniem i zagrożeniem jednocześnie.

Co sądzicie o zastosowaniu AI w zwiastunach gier (lub filmów)? Czy takie rozwiązanie ma sens? Klasycznie zapraszamy do sekcji komentarzy i zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Snail Games USA