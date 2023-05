Najnowsza karta graficzna AMD ma problemy z wtyczką zasilania. Wbrew informacjom krążącym w sieci, nie jest to poważny problem dla użytkowników, którzy będą chcieli zakupić sprzęt w sklepie.

Radeon RX 7600 to najnowsza karta graficzna AMD, która sprawdzi się w niedrogich komputerach do gier. Ostatnio w sieci pojawiły się informacje, jakoby konstrukcja miała problem z wtyczką zasilania.

Radeon RX 7600 ma problemy z wtyczką zasilania

Chodzi o referencyjne wersje kart AMD Radeon RX 7600 MBA („Made by AMD”), które zostały udostępnione redakcjom na testy (w przyszłości takie modele mają trafić normalnie do sprzedaży).



Przykład dwóch łączonych wtyczek zasilania 6+2 pin - bez zgrubienia (po lewej) i ze zgrubieniem (po prawej)



Łączona wtyczka bez zgrubienia nie powoduje problemów



Łączona wtyczka ze zgrubieniem koliduje z osłoną backplate na rewersie laminatu

Serwis TechPowerUp zauważył, że backplate na rewersie laminatu może kolidować ze zgrubieniem na łączonej wtyczce zasilania 6+2 pin, co uniemożliwia dokładne włożenie wtyczki zasilania do gniazda. Podobne informacje potwierdził także w swoich testach serwis Igor's Lab.

AMD zapowiada zmiany w budowie karty graficznej

Firma AMD skontaktowała się z redakcją TechpowerUp, by wyjaśnić sprawę niepasujących wtyczek zasilania:

Jesteśmy bardzo zadowoleni z ilości kart Radeon RX 7600 dostępnych na całym świecie w naszych partnerów AIB. Spodziewamy się, że w nadchodzących tygodniach dostępne będą referencyjne modele RX 7600 w wersji, która pozwoli podłączyć wszystkie wtyczki zasilające.

Wygląda więc na to, że producent jest świadomy problemów z kompatybilnością jeszcze przed premierą karty Radeon RX 7600 i zdecydował o wprowadzeniu modyfikacji w referencyjnej wersji przeznaczonej do sprzedaży (gdzie nie będzie problemów z podłączeniem wtyczki zasilania). Nie wiadomo jednak kiedy dokładnie taka wersja miałaby trafić do sprzedaży (termin najbliższe tygodnie raczej nie jest zbyt precyzyjny).

To chyba pierwszy przypadek w historii, gdzie referencyjna wersja pojawi się później od niereferentów. Czy będzie potrzebna? No właśnie chyba nie do końca. Warto tutaj podkreślić, że na rynku od razu pojawiły się niereferencyjne wersje partnerskich producentów, które wykorzystują lepsze chłodzenia i są dostępne w podobnych cenach. Jedynym plusem referencyjnej wersji AMD wydają się niewielkie rozmiary.

Źródło: TechPowerUp