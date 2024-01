Firma AMD coraz mocniej walczy na rynku motoryzacyjnym. Producent zapowiedział procesory Versal AI Edge XA i Ryzen Embedded V2000A, które mają napędzać najważniejsze systemy w nowoczesnych samochodach.

Firma AMD głównie kojarzona jest z komputerami, serwerami i konsolami do gier – to właśnie tam trafia większość chipów producenta. Nie każdy jednak wie, że gigant z Sunnyvale przygotowuje także układy dla branży motoryzacyjnej. To poniekąd efekt przejęcia firmy Xilinx. Podczas targów CES 2024 planowana jest premiera nowych chipów Versal i Ryzen, które będą miały szeroki zakres zastosowań w obecnych i nadchodzących pojazdach.

Sztuczna inteligencja o szerokim zastosowaniu

AMD Versal AI Edge XA to adaptacyjny układ odpowiedzialny za wspomaganie sztucznej inteligencji, który docelowo można wykorzystać do najróżniejszych systemów poprawiających bezpieczeństwo pojazdu – monitoringu, widoku przestrzennego, radaru 4D czy autonomicznej jazdy.

Producent opracował całą gamę układów AMD Versal AI Edge XA o szerokiej skalowalności z myślą o różnych zastosowaniach. Pierwsze urządzenia korzystające z układów mają pojawić się na początku 2024 roku, a kolejne premiery planowane są w dalszej części roku.

Nowe centrum multimedialne

Drugą ciekawostką są procesory Ryzen Embedded V2000A, które zostały zaprojektowane typowo z myślą o samochodach. Nowe układy mają napędzać cyfrowe wnętrze samochodów - począwszy od konsoli informacyjno-rozrywkowej, a skończywszy na wyświetlaczach dla pasażerów.

W praktyce mamy do czynienia z układem łączącym rdzenie Zen 2 i układ graficzny Vega 7. Producent chwali się, że nowy chip zapewnia bardzo dobrą grafikę, z ulepszonymi funkcjami zabezpieczeń i możliwością obsługi oprogramowania samochodowego.

AMD coraz mocniej konkuruje na rynku motoryzacyjnym

AMD widzi potencjał w szybko rozwijającym się rynku motoryzacyjnym i korzysta z doświadczenia dwóch zespołów inżynierów (w tym przejętej marki Xilinx). Pojawienie się nowych układów na pewno wzmocni ofertę producenta.

„W przyszłości producenci samochodów będą wykorzystywać aplikacje autonomicznych pojazdów do kształtowania tożsamości swoich marek. Ponieważ aplikacje te w dużym stopniu opierają się na sztucznej inteligencji, producenci samochodów potrzebują platform obliczeniowych, które zapewniają potężne i wydajne obliczenia AI” - powiedział James Hodgson, dyrektor ds. badań w ABI Research.

Nowe układy zostaną zademonstrowane podczas targów Consumer Electronics Show 2024 we współpracy z partnerami ekosystemowymi.

