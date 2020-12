Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżającą się premierę nowej platformy Intela. Oprócz procesorów Rocket Lake, producent wprowadzi też nowe płyty główne z serii 500. I tutaj czeka nas spore zaskoczenie.

Pierwsze informacje o procesorach Rocket Lake poznaliśmy kilka tygodni temu. Intel zapowiedział, że jednostki będą bazować na nowej mikroarchitekturze Cypress Cove, a do tego zaoferują wyższe taktowania, co powinno mieć przełożenie na wzrost wydajności w grach. Zła informacja jest taka, że nowe modele zaoferują maksymalnie 8 rdzeni/16 wątków.

Producent zapowiedział też nowe funkcje. Układy zapewnią wsparcie dla szybszych pamięci – kontroler pamięci natywnie obsłuży moduły DDR4-3200, a do tego zostaną wyposażone w kontroler PCI-Express 4.0 i USB 3.2 Gen2x2.

Intel Rocket Lake - podkręcanie RAM też na tańszych płytach

Razem z nowymi procesorami, na rynku zadebiutują też nowe płyty główne z serii 500. Co prawda producent jeszcze nie ujawnia tutaj zbyt wielu szczegółów, ale w sieci pojawiają się ciekawe przecieki na temat takich konstrukcji.

Jeden z użytkowników forum ChipHell, który ma dostęp do próbek inżynieryjnych procesorów Rocket Lake, potwierdził, że płyty główne B560 (odpowiedniki obecnych modeli B460) pozwalają na ustawienie profilu XMP dla pamięci DDR4 4133 MHz.

Oznaczałoby to spory przełom. Tańsze płyty nie będą ograniczone do natywnego taktowania kontrolera pamięci - będzie można tutaj wykorzystać szybszy RAM, a tym samym uzyskać lepsze osiągi w grach. Do tej pory taka opcja była dostępna tylko na drogich płytach z serii Z, przez co tańsze konfiguracje często traciły na tle propozycji AMD, gdzie nie nakładano takich ograniczeń.

Więcej na temat nowej platformy Intela, w tym obsługi szybszych pamięci, powinniśmy się dowiedzieć na początku przyszłego roku (sprzęt ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2021 roku).

Źródło: ChipHell, Twitter @ harukaze5719

