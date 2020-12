Jesteśmy po premierze procesorów AMD Ryzen 5000, ale ciągle czekamy na odpowiedź ze strony Intela. Czego możemy się spodziewać? Co prawda producent póki co nie ujawnia tutaj zbyt wielu informacji, ale chiński serwis ijiandao opublikował przecieki dotyczące specyfikacji nowych procesorów „niebieskich”.

Według ujawnionych informacji, nowa seria na połączyć dwie rodziny procesorów – modele Core i9, Core i7 i Core i5 będą należeć do nowej generacji Rocket Lake, natomiast Core i3, Pentium i Celeron będą odświeżonymi konstrukcjami z obecnej generacji Comet Lake.

Potwierdzają się także wcześniejsze informacje o zmniejszeniu liczby rdzeni w topowych modelach Core i9 (miałyby one oferować 8 rdzeni/16 wątków, podobnie jak modele Core i7). Taki regres wydaje się dosyć ryzykownym zagraniem ze strony "niebieskich".

W pozostałych przypadkach liczba rdzeni nie ulegnie zmianie, ale jednostki Core i5 i Pentium będą występować w różnych konfiguracjach zintegrowanej grafiki. Na ten moment jeszcze nie znamy dokładnych taktowań poszczególnych modeli.

Większość zainteresowanych zapewne bardziej czeka na nowsze konstrukcje - modele Rocket Lake będą korzystać z mikroarchitektury Cypress Cove, a do tego mają pracować z wyższymi zegarami. Możemy zatem oczekiwać znacznej poprawy wydajności. Gdyby tego było mało, układy zostaną wyposażone w szybszy kontroler pamięci – DDR4-3200, nową grafikę (Xe), a także kontrolery PCI-Express 4.0 i USB 3.2 Gen2.

Według zapowiedzi producenta, procesory Rocket Lake mają zadebiutować w pierwszym kwartale 2021 roku. Oprócz procesorów doczekamy się również nowych płyt głównych z chipsetami z serii 500 (Z590, B560 i H510).

Serwis WCCFTech dotarł do dokładniejszych informacji na temat planowanych premier – według nieoficjalnych przecieków, nowe płyty główne mają zostać zaprezentowane już 11 stycznia, natomiast premiera procesorów spodziewana jest 1 marca (ich sprzedaż ma ruszyć kilkanaście dni później – 19 marca).

