Po ostatnim odcinku “The Last of Us”, który miał swoją premierę w tym tygodniu, nieuchronne stało się pytanie: kiedy premiera 2. sezonu? Twórcy nie ułatwiają sprawy, nie operując żadnymi konkretnymi terminami. Z odsieczą przybyła jednak Bella Ramsey – serialowa Ellie.

Bella Ramsey zdradza, kiedy premiera The Last of Us 2

Udział w “The Jonathan Ross Show” stał się dla aktorki okazją do uchylenia rąbka tajemnicy na temat hitowego “The Last of Us”. Bella Ramsey – podobnie jak jej serialowy kolega, Pedro Pascal – potwierdziła, że wejście na plan “The Last of Us 2” może nastąpić jeszcze w tym roku, dokładniej pod jego koniec. Alternatywą dla niego jest początek roku 2024. To zaś – zdaniem Belli – oznacza, że premiera “The Last of Us 2” mogłaby mieć miejsce rok później, a więc pod koniec 2024 roku lub na początku roku 2025.

Punktem wyjścia do weryfikacji tych słów może być analiza postępów na planie pierwszego sezonu, na którego powstanie złożyły się ostatecznie rok pracy nad zdjęciami i kolejne pół roku postprodukcji. Odnosząc tę wiedzę do kolejnej odsłony serialu, należałoby więc wypatrywać jej najwcześniej w połowie 2025 roku.

The Last of Us – 2. sezon to za mało

Fanom serii przyjdzie poczekać jeszcze dłużej na 3. sezon “The Last of Us”, o którym coraz śmielej można mówić, że powstanie. “The Last of Us 2” ma bowiem stanowić adaptację gry “The Last of Us Part II” z 2020 roku, która – zdaniem twórców – ze swoją złożonością, wielością wątków pobocznych i sporą dozą emocjonalności stanowi materiał na więcej niż jeden sezon.

