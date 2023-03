The Last of Us to serial, któremu udaje się dokonać rzadkiej sztuki. Oglądalność, która była wysoka już na początku wzrasta z każdym kolejnym odcinkiem.

The Last of Us z kolejnym rekordem oglądalności

Zarządzający HBO Max mocno liczyli na to, że The Last of Us będzie nowym przebojem i pozwoli zacząć mówić w kontekście tej platformy nie o zmianach i kłopotach, ale o hitowym serialu. Bardzo szybko okazało się, że w tym przypadku nie skończy się na nadziejach. Produkcja bazująca na popularnych grach The Last of Us już od pierwszych odcinków przyciągnęła wielu widzów. I wciąż poprawia wyniki oglądalności.

Z ostatnich danych opublikowanych przez WarnerMedia wynika, że 8. odcinek serialu The Last of Us zgromadził premierowo w Stanach Zjednoczonych aż 8,1 miliona widzów. Dla twórców i właścicieli HBO Max to tylko jedna z dobrych wiadomości. Statystyki pokazują, że oglądalność The Last of Us rośnie wraz z każdym kolejnym odcinkiem. Porównując 1. i 8. odcinek tego serialu mowa o wzroście widowni o aż 74 proc.

The Last of Us zwiastun 9. odcinka

W niedzielę finał 1. sezonu The Last of Us

W najbliższą niedzielę wyemitowany zostanie ostatni odcinek 1. sezonu serialu. W Polsce tradycyjnie trzeba nastawiać się na nocną premierę (w poniedziałek o 3:00), na HBO MAX i na antenie stacji HBO. Celowo akcentujemy, że chodzi o pierwszy sezon, ponieważ nie będzie to zakończenie całej produkcji. Już kilka tygodni temu ogłoszono, że został zamówiony 2. sezon serialu The Last of Us.

Warto dodać, że lada chwila łakomy kąsek związany The Last of Us otrzymają także gracze. Zbliża się premiera The Last of Us Part I na platformie PC. Po ogłoszonym niedawno niewielkim poślizgu zaplanowano ją na 28 marca.

Źródło: warnermedia