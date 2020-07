Naughty Dog nie zawiodło. The Last of Us Part II wypada doskonale pod wieloma względami, również oprawy graficznej. I można śmiało stwierdzić, że zyskuje ona przy bliższym poznaniu.

The Last of Us Part II zachwyca szczegółami

Już teraz The Last of Us Part 2 może być określane jako sukces Naughty Dog, sprzedaż gry wygląda rewelacyjnie. Nie przeszkodziła w tym nawet spora fala krytyki wśród części graczy. Dotyczyła ona jednak głównie fabuły oraz wątku LGBT, bo wszyscy niemalże jednym chórem wypowiadali się pozytywnie między innymi o oprawie graficznej.

Jeszcze przed premierą pojawiały się stwierdzenia, że The Last of Us: Part 2 wyciśnie PlayStation 4 jak cytrynę. Okazują się one prawdziwe, bo jeden z ostatnich hitów na wyłączność tej generacji konsol prezentuje się doskonale. Trudno doszukać się tutaj słabych punktów, można za to zagłębić się i zauważyć, jak wielką pracę wykonali twórcy. Poniżej możecie zobaczyć wideo, którego autor pokusił się o wskazanie 25 wybranych detali, którymi zachwyca The Last of Us Part II. Was również?

The Last of Us Part II vs rzeczywistość. Tak wygląda zniszczone Seattle

Na uwagę zasługuje też inny materiał skupiający się na oprawie graficznej The Last of Us Part II. Pokazuje on to, jak dokładnie twórcy skupili się na odwzorowaniu miasta Seattle, oczywiście przy jednoczesnej zmianie znanych lokacji w sposób pasujący do fabuły.

Źródło: o Knightz o, ElAnalistaDeBits

