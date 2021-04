Dobra informacja dla użytkowników kart graficznych Radeon. Producent przygotował aktualizację oprogramowania, w której wprowadzono kilka nowych funkcji – ze zmian ucieszą się gracze, entuzjaści i… osoby cierpiące na wady wzroku.

AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1 – co nowego w sterownikach dla kart Radeon?

Firma AMD przywiązuje dużą wagę nie tylko do wydawania nowych kart graficznych, ale też do rozwoju oprogramowania do ich obsługi – panel Radeon Software to już właściwie kombajn, w którym udostępniono całą gamę przydatnych opcji. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i udostępnił dużą aktualizację sterowników.

Sterowniki Radeon Software Adrenalin 21.4.1 został zmodernizowany już na etapie instalatora. Pakiet ma możliwość wyboru wersji instalacji, co pozwoli lepiej dostosować pakiet do preferencji użytkowników (producent przewidział możliwość instalacji samych sterowników, bez dodatkowego oprogramowania).

Kolejna nowość dotyczy zaktualizowanej aplikacji AMD Link, która daje możliwość połączenia się z komputerem z poziomu innego urządzenia - może być do komputer z systemem Windows, ale też telefon, tablet lub telewizor. Funkcja AMD Link 4.0 może być wykorzystana przez graczy do „ogrywania” ulubionego tytułu w wygodniejszym miejscu lub grania w trybie wieloosobowym.

Nowa wersja aplikacji pozwala na przesyłanie obrazu w jakości 144 kl./s z dźwiękiem przestrzennym 5.1. Producent zredukował też opóźnienia, co może ma istotne znaczenie w grach sieciowych (AMD chwali się, że w CS:GO opóźnienia zmniejszono nawet o 60%).

Entuzjastów zainteresuje usprawniony panel diagnostyczny – w nowej wersji oprogramowania Radeon Software Adrenalin pozwala on na podgląd danych dotyczących karty graficznej Radeon i procesora Ryzen (znajdziemy tutaj informacje na temat wykorzystania procesora, taktowania, temperatury, napięcia zasilającego, poboru energii elektrycznej, a nawet prędkości obrotowej wentylatora na chłodzeniu).

Radeon Software Adrenalin 21.4.1 to także usprawniony panel dotyczący nagrywania i strumieniowania obrazu. Wszystkie najważniejsze opcje zostały umieszczone na jednej karcie. Dodatkowo przewidziano nowy kreator, który powinien przypaść do gustu początkującym użytkownikom.

AMD zadbało także o wsparcie dla otwartoźródłowego kodeka AV1 (to właśnie on ma zastąpić popularny system H.265). W nowej wersji sterowników karty graficzne z serii Radeon RX 6000 oferują sprzętowe wsparcie dla jego dekodowania.

Ciekawostką jest korektor kolorów, który pomoże osobom cierpiącym na jedną z trzech wad wzroku: protanopię, deuteranopia (daltonizm) i tritanopię. W sterownikach udostępniono dodatkowy panel do konfigurowania ustawień wyświetlania obrazu, który pozwoli poprawić szczegółowość obrazu oglądanego na monitorze (bez wpływu na wydajność).

AMD usprawnia oprogramowanie, ale jest świadome możliwych problemów z jego działaniem. Pakiet Radeon Software Adrenalin 21.4.1 został wyposażony w funkcję AMD Crash Defender, która ma poprawiać stabilność działania sterowników. Dodatkowo użytkownicy mają możliwość skorzystania z funkcji AMD Bug Report Tool, który pozwoli w bardziej szczegółowy sposób zgłosić problemy i w efekcie usprawnić proces jej naprawienia przez programistów.

Radeon Software Adrenalin 21.4.1 – kolejny krok w stronę doskonałości

Sterowniki do kart Radeon często były krytykowane za problemy i niestabilne działanie. Obraz ten powoli zaczyna się zmieniać. AMD pokazuje, że nie zamierza pozostawiać tematu bez odpowiedzi i stale dopracowuje swoje oprogramowanie. Dodatkowo możemy liczyć na nowe funkcje, które wspomagają graczy, entuzjastów i profesjonalistów. Kolejne wersje Radeon Software pozwalają wydobyć pełny potencjał układów graficznych Radeon.

Jeżeli chcecie wypróbować sterowniki Radeon Software Adrenalin 21.4.1, znajdziecie je na stronie producenta. Oprogramowanie działa na kartach z serii Radeon RX 6000, Radeon RX 5000, Radeon VII, Radeon RX Vega, Radeon RX 500, Radeon RX 400, Radeon Fury/Nano, Radeon 300, Radeon 200, Radeon HD 8000 i Radeon HD 7000, a także procesorach Ryzen/Athlon z układami graficznymi Vega oraz procesorach FX, A, Athlon i Sempron z układami graficznymi Radeon R.

Źródło: AMD

