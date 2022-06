Razer Ornata V3 jest klawiaturą gamingową z gatunku hybrydowych. Łączy technologię membranową z mechaniczną i niski profil z wysoką jakością.

Razer Ornata V3: mechaniczno-membranowa klawiatura dla graczy

Jej poprzedniczka regularnie trafia do rankingów najlepszych klawiatur gamingowych, ale nie oznacza to w żadnym przypadku, że niczego już nie można w niej poprawić. Owszem, można i Razer Ornata V3 właśnie to robi.

Najnowsza odsłona mechaniczno-membranowej hybrydy dla graczy zachowuje charakter swojej poprzedniczki, ale ma unowocześnioną i bardziej zwartą konstrukcję, a do tego niższy profil klawiszy. „Przełączniki zostały wykończone miękkim pokryciem, co przekłada się na wysoki komfort rozgrywki oraz sprawia, że każde przyciśnięcie klawisza jest nie tylko przyjemne, ale i precyzyjne” – jak zachwala producent. Nasadki są zaś odporne na ścieranie i blaknięcie.

Krok naprzód w duchu poprzedniczki

Podobnie jak w przypadku modelu V2, tak i Razer Ornata V3 może pochwalić się podświetleniem RGB w systemie Chroma, ergonomiczną podpórką pod nadgarstki oraz dodatkowymi przyciskami multimedialnymi (choć zdecydowano się tu na rezygnację z rolki przewijania).

Producent twierdzi, że „dzięki nowej, mniejszej obudowie i smukłej konstrukcji nasadek klawiszy, Ornata V3 stanowi idealną odpowiedź na potrzeby współczesnych graczy, poszukujących pełnowymiarowej klawiatury gamingowej z dodatkowymi funkcjami w przystępnej cenie”. A skoro już przy niej jesteśmy, to dodajmy, że klawiatura została wyceniona na 100 euro bez centa.

Źródło: Razer