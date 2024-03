Jaki telefon do gier jest najlepszy? Który jest najwydajniejszy i ma najlepszy procesor? Oto ranking smartfonów do grania w różnych przedziałach cenowych, od tanich, aż do gamingowych bestii.

Jaki telefon gamingowy kupić?

Współczesne smartfony oferują tak wysoką wydajność, że niektóre gry mobilne wyglądają zaskakująco dobrze i niekiedy są bardzo rozbudowane pod względem wielkości map, liczby graczy, a także różnorodnych broni, pojazdów i opcji ustawień. Część z nich to prawdziwe hity, które przyciągają ogromną grupę regularnie grających osób.

Czy da się pograć np. na tanim smartfonie za 1000 zł? Tak, ale często można mieć do czynienia ze słabą płynnością obrazu (mało klatek na sekundę), niskimi ustawieniami graficznymi, nieatrakcyjnym obrazem lub dźwiękiem albo słabym czasem pracy. Do gier lepszy będzie droższy telefon z wydajniejszymi podzespołami i zaawansowanym ekranem, a najlepiej sprawdzi się smartfon specjalnie zaprojektowany z myślą o mobilnym graniu. W tym rankingu znajdziesz zarówno prawdziwe gamingowe bestie o ogromnej wydajności, wyposażone nawet w triggery i aktywne chłodzenie, jak i bardziej przystępne, uniwersalne modele, które wciąż spisują się dobrze w grach.

Telefon do gier. Polecane modele w 2024 roku:

Liczy się dobry procesor i szybka pamięć

Podstawowym kryterium wyboru była oczywiście wydajność, bo w tym przypadku jest ona najważniejsza. Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, nieco starszy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 lub MediaTek Dimensity 9000 to idealny wybór, ale wciąż dobrze spisze się też np. Snapdragon 8+ Gen 1 czy Snapdragon 8 Gen 1, a nawet Snapdragon 888, 870 i kilka innych, w zależności od budżetu, jakim się dysponuje.

Oprócz mocnego procesora ważna jest duża pojemność pamięci RAM, w przypadku telefonu do gier minimum to 8 GB, ale lepiej, aby było jej jeszcze więcej. Przyda się też szybka pamięć wewnętrzna - najlepiej UFS 3.1 lub UFS 4.0. W oddzielnym artykule pisaliśmy ile RAMu w telefonie jest potrzebne i jakie to ma znaczenie dla komfortu obsługi systemu, aplikacji i gier.

Ekran, głośniki i bateria też są ważne

Mile widziany jest też duży wyświetlacz o odpowiedniej rozdzielczości, a obecnie również o wyższej częstotliwości odświeżania - najlepiej 120 Hz lub więcej. Najlepsze telefony do grania mają 144 albo nawet 165 Hz. Różnice względem standardowych paneli 60 Hz są odczuwalne przede wszystkim właśnie w grach i jeśli raz posmakujesz wyższej płynności obrazu, to później może być trudno z tego zrezygnować.

W niektórych smartfonach gamingowych można też znaleźć triggery, czyli specjalne przyciski zwiększające szybkość i dokładność np. strzelania i celowania, a także przyspieszania lub hamowania. Bardzo przydatne zwłaszcza w dynamicznych, wieloosobowych grach. Poniżej widać gameplay pokazujący przewagę w trakcie grania na telefonie z triggerami.

Przydaje się również solidna bateria przynajmniej 5000 mAh, a najlepiej ok. 6000 mAh. Poza większą pojemnością praktyczna okazuje się też funkcja szybkiego ładowania. W ostatnim czasie producenci poczynili tutaj znaczące postępy i obecnie niektóre smartfony można naładować w ciągu kilkunastu minut. Zabawa z podpiętą do kontaktu ładowarką nikomu przecież przyjemności nie sprawia, więc szybkie ładowanie to duża zaleta. Dodatkowym atutem, jakim może przyciągać telefon do grania będzie też dobra jakość dźwięku z głośników oraz ich właściwe umiejscowienie (np. na przodzie telefonu).

Pamiętajmy jednak, że wydajność to nie wszystko. Smartfon nie jest tylko zabawką do gier, ale wielofunkcyjnym, uniwersalnym, kieszonkowym komputerem do rozrywki i pracy. Dlatego staraliśmy się wskazać modele, na których można wygodnie grać, ale też na co dzień spisują się dobrze, np. mają dobry aparat, nowoczesną łączność i odpowiednią funkcjonalność. Siłą rzeczy znajdziecie tutaj głównie smartfony do gier z wyższej lub średniej półki cenowej, ale staraliśmy się wskazać także propozycje dostępne w niższej cenie.

Jaki telefon do gier wybrać? Nasze zestawienie

Motorola Moto G84 5G 12/256 GB - telefon do grania do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Dość trudno znaleźć wydajny telefon do gier do 1000 zł. Jeśli jednak ktoś może dorzucić 2 czy 3 "stówki", to sytuacja zauważalnie się zmienia. Dobry przykład stanowi Motorola Moto G84 5G, uniwersalny, nadający się też do grania telefon za ok. 1300 zł. Ma procesor Qualcomm Snapdragon 695 i 12 GB RAM, co w tym budżecie nie jest standardem. Ponadto pracuje pod kontrolą niemal czystego, bardzo dobrze zoptymalizowanego systemu Android bez zbędnych dodatków i oferuje wyświetlacz OLED z odświeżaniem 120 Hz, więc nie tylko cechuje się bardzo dobrą jakością kolorów, świetnym kontrastem i głęboką czernią, ale też zapewnia wysoką płynność obrazu. Wyświetlacz jest przy tym dość duży, bo mierzy 6,5 cala. Smartfon dla graczy musi być też dobry na co dzień, więc warto podkreślić, że Motorola Moto G84 5G ma duży akumulator 5000 mAh wystarczający na 1,5 - 2 dni działania lub kilka godzin ciągłego grania. Robi też niezłe zdjęcia z głównego aparatu 50 Mpix. Do dyspozycji oddaje również szybki czytnik linii papilarnych, pozwalający łatwo i sprawnie odblokować ekran, łączność NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach i złącze mini jack 3,5 mm do którego podłączysz swoje ulubione słuchawki przewodowe. Jeśli wolisz bezprzewodowe, to z pomocą przyjdzie Bluetooth 5.1. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 8 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 160 g Zobacz recenzję

POCO F5 Pro 12/256 GB - szybki smartfon gamingowy do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Marka POCO od samego początku swojego istnienia pozycjonowana jest jako propozycja dla osób szukających w telefonie jak najwyższej wydajności. Trudno nie polecić w związku z tym jednego z najciekawszych modeli z tym logo. POCO F5 Pro, bo właśnie o niego chodzi, może pochwalić się bardzo wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 i dużymi zasobami pamięci. Ma aż 12 GB RAM i 256 GB przestrzeni na pliki w standardzie UFS 3.1. W naszych testach bardzo dobrze wypadły nie tylko moce obliczeniowe tej konstrukcji, ale też kilka innych elementów specyfikacji. Podobać może się bardzo dobry wyświetlacz OLED o wysokiej rozdzielczości 3200x1440 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, Dolby Vision oraz pojemna bateria 5160 mAh z szybkim (67W) i bezprzewodowym (30W) ładowaniem. Granie na POCO F5 Pro uprzyjemniają głośniki stereo. Producent nie zapomniał o odpowiednim zapleczu komunikacyjnym, a poza tym pokusił się o charakterystyczny grzebieniowy wzór na obudowie nadający całości bardziej agresywnej, gamingowej stylistyki. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 204 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

POCO F4 GT 8/128 GB - najlepszy smartfon gamingowy do 2500 zł z wysuwanymi triggerami Ocena benchmark.pl









4,8/5 Nieco starszy POCO F4 GT pozostaje propozycją, obok której wciąż nie można przechodzić obojętnie. W standardowej wersji ma mniej, bo 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, ale też UFS 3.1. W praktyce jest niemal tak samo wydajny, ma też mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Różnica wyczuwalna jest tylko w najbardziej wymagających sytuacjach. W tym przypadku dostaniesz mniejszą baterię 4700 mAh z szybszym ładowaniem 120W, ale bez ładowania bezprzewodowego. O tym, że jest to telefon gamingowy świadczy nie tylko wydajność, ale też obecność wysuwanych, sprzętowych (a nie dotykowych), magnetycznych triggerów. To absolutnie fenomenalna opcja dla osób lubiących grać w wieloosobowe strzelanki. Dzięki nim precyzja i szybkość strzelania oraz celowania jest o wiele lepsza, niż podczas korzystania z przycisków na wyświetlaczu. Gamingowa jest też obudowa. POCO F4 GT ma wyświetlacz AMOLED 120 Hz o wysokiej jakości i płynności obrazu oraz 4 głośniki, które grają głośno i czysto. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 210 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Nubia Red Magic 7 18/256 GB - telefon dla gracza z triggerami Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nubia Red Magic 7 to smartfon przygotowany specjalnie pod kątem mobilnego gamingu. Może mieć aż 18 GB RAM, a taka pamięć sprzyja szybkiemu działaniu, nawet gdy otwartych jest wiele zakładek i aplikacji. Warto go też pochwalić za wysoką wydajność, bo na pokładzie ma wciąż mocny procesor Snapdragon 8 Gen 1 i pamięć masową UFS 3.1. Producent postarał się także o wyświetlacz AMOLED 165 Hz o przekątnej aż 6,8 cala. Co ważne, telefon ma wbudowane aktywne chłodzenie, czyli niewielki wentylatorek, który skutecznie obniża temperaturę podzespołów i nie dopuszcza do przedwczesnego obniżania osiągów procesora. Ma też dwa dotykowe triggery na boku obudowy (częstotliwość odświeżania 500 Hz) zwiększające skuteczność np. strzelania w grach. Z kolei próbkowanie warstwy dotykowej wyświetlacza to aż 720 Hz. Zaletą jest obecność klasycznego wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm i dobra jakość dźwięku na przewodowych słuchawkach. Głośniki stereo też spisują się całkiem w porządku pod względem głośności i jakości. Jedyną słabszą stroną jest relatywnie niewielki akumulator 4500 mAh, który przy mocniejszym obciążeniu wystarcza na maksymalnie 1 dzień. W wersji międzynarodowej ładowarka ma 65 W, ale można spróbować poszukać wersji chińskiej z ładowarką 120 W (do pełna w około 18 minut). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 18 GB

Waga 215 g

Samsung Galaxy S24+ 12/256 GB - uniwersalny telefon gamingowy z wodoszczelną obudową Ocena benchmark.pl









4,7/5 Samsung Galaxy S24+ to najbardziej uniwersalny telefon z naszego zestawienia. To po prostu dobry telefon flagowy, który sprawdzi się w każdych zastosowaniach, także w grach. Jego wodoszczelna (IP68) odbudowa skrywa procesor Samsung Exynos 2400, 12 GB RAM i bardzo szybką pamięć wewnętrzną UFS 4.0. To zestaw, który bez problemu poradzi sobie z każdą, nawet zaawansowaną grą. Atutem jest tu ekran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz z HDR10+. To jeden z najlepszych i najbardziej szczegółowych ekranów na rynku, ma genialne kolory i wzorowy kontrast. Z tego powodu Samsung Galaxy S24+ jest też idealny to oglądania filmów. Nie posiada specjalnych funkcji gamingowych, ale oferuje kompletne zaplecze komunikacyjne, dobre głośniki, bezprzewodowe ładowanie baterii i ma decydowanie najlepszy aparat fotograficzny z całego tego zestawienia, z teleobiektywem, OIS i 3-krotnym zoomem optycznym. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3120x1440 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 2400

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 12 + 10 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 196 g

ASUS ROG Phone 8 Pro 16/512 GB - najlepszy telefon do gier na rynku Ocena benchmark.pl









4,8/5 Mistrz mobilnego gamingu. ASUS ROG Phone 8 Pro to smartfon, który w zasadzie nie ma konkurencji w swojej klasie. Oferuje imponującą wydajność dzięki najnowszemu procesorowi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, pamięci RAM o pojemności aż 16 GB i pamięci wewnętrznej w szybkim standardzie UFS 4.0. Jest wyposażony w efektywne chłodzenie GameCool 8, a także ultradźwiękowe triggery na obudowie, które znacząco ułatwiają sterowanie w grach. Można rozbudować go o dodatkowe akcesoria, np. nakładkę AeroActive czy kontroler Cooler ROG Tessen. Innymi słowy na tym telefonie gra się praktycznie tak, jak na dobrym padzie do konsoli. Gracz ma więc dużą przewagę w wieloosobowej rozgrywce, w porównaniu do osób, które korzystają tylko z przycisków dotykowych na wyświetlaczu. ASUS ROG Phone 8 Pro ma też znakomity wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem do 165 Hz. Aby nie zasłaniać głośników dłońmi w czasie grania są one skierowane ku przodowi i w pełni symetryczne (grają z taką samą głośnością, mocą i jakością po obu stronach). Ponadto smartfon wyposażony jest w gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm i duży akumulator 5500 mAh, w czasie typowego używania wystarczający nawet na 2 całe dni. Ładowarka ma moc 65 W. Smartfon ma Bluetooth 5.3, szybkie Wi-Fi 6E, najnowszą łączność komórkową 5G i niezłe aparaty, wraz z nagrywaniem 8K/24 fps lub 4K/60 fps z tyłu. Obudowa jest nowoczesna i ma nieco mniej agresywny design niż widywaliśmy w poprzednich modelach z tej serii. Jednocześnie zapewnia wodoszczelność zgodną z normą IP68. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,78 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 50 + 32 + 13 Mpx

Pamięć RAM 16 GB

Waga 225 g

Najlepszy telefon do gier 2024

Najlepszym smartfonem gamingowym jest Asus ROG Phone 8 Pro. Aktywne chłodzenie, dotykowe triggery, ekstremalna wydajność, przepiękny wyświetlacz, nowoczesna łączność i atrakcyjna obudowa to tylko część z jego wielu zalet. Ma też świetne głośniki i może zostać wzbogacony o szereg dedykowanych mu akcesoriów, które potrafią zmienić go z telefonu w mobilną konsolę.

