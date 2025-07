Studio CD Projekt Red przedstawia szczegóły nowej zawartości do Cyberpunk 2077. Aktualizacja 2.3 trafi na PC, PS5 oraz Xbox Series X|S już 17 lipca. Czego mogą spodziewać się gracze?

Cyberpunk 2077 konsekwentnie otrzymuje nową zawartość i kolejne usprawnienia. 17 lipca pojawi się aktualizacja 2.3. W pierwszej kolejności trafi ona na PC, PS5 oraz Xbox Series X|S. Przewidziano również wersję na Nintendo Switch 2, ale ta zostanie udostępniona “w późniejszym terminie” – informuje CD Projekt Red.

Co nowego w Cyberpunk 2077?

Po pierwsze, w ramach aktualizacji 2.3, gra trafi na kolejną platformę. Cyberpunk 2077 na komputerach Mac staje się faktem. Po drugie, Night City zostanie wzbogacone o cztery nowe pojazdy: Yaiba ARV-Q340 Semimaru, Rayfield Caliburn "Mordred", Yaiba ASM-R250 Muramasa oraz Chevillon Legatus 450 Aquila. Obecność nowych pojazdów to nie wszystko, bowiem deweloperzy wprowadzają również funkcję AutoDrive, która pozwala na autonomiczną jazdę. Nie zabraknie kamery kinowej, co pozwoli skupić się na trybie fotograficznym.

Skoro mowa o tym trybie, to ten również zostaje ulepszony. Dodano 27 postaci niezależnych, jest opcja przełączania się między alternatywnymi strojami postaci, pojawią się nowe naklejki czy ramki i wiele więcej. Aktualizacja 2.3 to również zmiany w otwartym świecie oraz rozgrywce. CD Projekt Red naprawia część błędów związanych z wykonywaniem misji, czy sterowaniem.

Cyberpunk 2077 w PS Plus

Warto odnotować obecność Cyberpunk 2077 w lipcowej ofercie PS Plus. Tytuł jest dostępny w ramach abonamentu Extra i Premium. Dodatkowo subskrybenci PS Plus mogą otrzymać zniżkę (30 proc.) na DLC do Cyberpunk 2077. Oferta wygaśnie 23 lipca.

Źródło: cyberpunk.net