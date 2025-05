10 000 mAh w smukłym smartfonie. Chińczycy udowodnili, że to możliwe

… choć raczej minie trochę czasu zanim tego typu smartfon trafi w twoje ręce.

Dzięki bateriom krzemowo-węglowym widok smukłego flagowca z baterią o pojemności przekraczającej 6000 mAh nikogo dziś już nie widzi. W krzemowych anodach drzemie jednak znacznie głębszy potencjał, co właśnie udowodniło realme.

realme pokazało koncepcyjny smartfon z baterią 10 000 mAh

Prototypowy smartfon realme mierzy 8,5 grubości i waży 215 g. Jest więc tylko odrobinę grubszy i nawet lżejszy niż iPhone 16 Pro Max (8,3 mm, 227 g), a przy tym jego wnętrze skrywa ponad dwukrotnie większą baterię o pojemności aż 10 000 mAh.

Jak udało się to osiągnąć? Po pierwsze - krzemowa anoda, która cechuje się wyższą gęstością energetyczną niż powszechnie wykorzystywany grafit, co pozwala na zwiększenie pojemności bez konieczności zwiększania wymiarów baterii. Jednocześnie projektanci zadbali o to, baterię powiększyć także fizycznie. realme szczyci się zastosowaniem wyjątkowo krótkiej płyty obwodów drukowanych, która zawiera procesor, kości pamięci, modemy czy kontrolery. Dzięki temu wewnątrz obudowy zwolniło się trochę miejsca dla większego akumulatora.

Koncepcyjny smartfon z baterią 10 000 mAh (fot. realme)

Choć urządzenie pokazuje potencjał drzemiący w dzisiejszych technologiach, to - jak zawsze w takich sytuacjach - przestrzegam przed przesadnym zachwycaniem się koncepcyjnym urządzeniem. Skoro realme zadowala się konceptem, to najwidoczniej smartfon nie nadaje się jeszcze do masowej produkcji lub nie został dostatecznie przetestowany, by wprowadzić go do sprzedaży. Czym innym jest wyprodukowanie kilku działających egzemplarzy bez żadnych zobowiązań, a czym innym wprowadzenie na rynek milionów sztuk i objęcie ich gwarancją.

Póki co producent czekamy na europejską premierę realme GT 7 z baterią 7200 mAh.