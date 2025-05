Co zyskasz za dwa razy więcej? Test i porównanie OPPO Reno13 FS i Reno13 Pro

Dwa telefony OPPO z tegorocznej serii Reno 13 5G cenowo dzieli 1700 zł. To dokładnie tyle, co koszt tańszego z nich - OPPO Reno 13 FS 5G. Przekonajmy się jak dużo zyskujemy kupując OPPO Reno 13 Pro 5G w cenie dwóch egzemplarzy niżej pozycjonowanego modelu.

ocena redakcji:









4,3/5

Smartfony OPPO i realme to w praktyce reprezentacja produktów jednego koncernu BBK, ale w świadomości użytkowników dwie różne rzeczy. I choć mamy tu wiele wspólnego (elementy oprogramowania, funkcje systemowe), to są pewne różnice, które pozwalają spojrzeć się na produkty tych marek oddzielnie. Mieliście okazję zobaczyć, co znaczy kilkaset złotych różnicy w przypadku telefonów realme 14 Pro i realme 14 Pro+. Teraz przyjrzymy się dwóm telefonom jeszcze bardziej różniącym się ceną, z serii OPPO Reno13. Ten tańszy, czyli OPPO Reno13 FS 5G kosztuje 1699 złotych, z kolei droższy OPPO Reno13 Pro 5G to cena 3399 złotych. Warto jednakże zauważyć, że są to ceny sugerowane, a niektóre sklepy mają ciekawsze oferty, gdzie tańszy model kosztuje tylko 1499 zł, a droższy można kupić za 2999 zł.



Po lewej OPPO Reno13 Pro 5G, po prawej OPPO Reno13 FS 5G.

OPPO Reno13 FS 5G nie jest jeszcze telefonem budżetowym, ale to już taka dolna średnia półka. Z kolei OPPO Reno13 Pro 5G wydaje się być przedstawicielem solidnego średniego segmentu, który zahacza już trochę o produkty aspirujące do miana czegoś jeszcze lepszego. Porównamy je sobie analizując cechy, które decydują o użyteczności telefonu i atrakcyjności dla klienta.

Cecha 1: wygląd telefonu i wykonanie

Oba telefony z zewnątrz wyglądają bardzo podobnie, duża zmiana w przeciwieństwie do serii 12, gdy model FS miał tylną wysepkę foto bardziej w stylu serii Find X. Oczka obiektywów są bardziej wydatne, przypominają stylem to co znamy z iPhone. OPPO Reno13 Pro 5G wyróżnia owalny pierścień lampy LED dopasowany stylem do oczka teleobiektywu. OPPO Reno13 FS 5G ma z kolei spójną stylistykę oczka LED i aparatu makro (ten jak się przekonacie nie jest zbyt przydatny). Ostateczne wrażenie zależeć może od kolorystyki, nam trafił się granatowy model FS i ciemnoszary model Pro. Ten pierwszy ma rozjaśnioną barwę tylnej ścianki wokół szklanej wysepki foto, co może spodobać się osobom poszukującym efektownych elementów wizualnych. Stonowany wygląd szarego modelu zapewnia elegancję. Jest jeszcze wariant lilowy, z zaznaczoną fakturą tylnej ścianki. Kolory dostępne są w obu modelach, więc możemy wybierać to co chcemy.



Po lewej OPPO Reno13 Pro 5G, po prawej OPPO Reno13 FS 5G.

Mimo iż ceny telefonów różnią się znacząco, dopiero dłuższy kontakt pozwoli wskazać lepsze wykonanie droższego produktu. Ramka i tylna ścianka w Pro wykonane są z aluminium i matowego szkła. Przednia szklana tafla pokrywająca ekran jest lekko zaokrąglona na brzegach, by wskazać, który produkt jest premium. To zaokrąglenie nie przeszkadza kompletnie w użytkowaniu, a wręcz ułatwia korzystanie z ekranowych gestów. Tańszy model także nie ma ostrych krawędzi, które by zahaczały o opuszkę palca, ale w zasadzie ma płaski ekran. Ramka obudowy i tylna ścianka w wersji FS jest plastikowa. Jednakże oba modele są zgodne z IP68/69, co oznacza, że pod względem odporności na zanieczyszczenia i wilgoć, dostajemy podobny produkt. Dowodem jest choćby tryb zdjęć pod wodą, który znajdziemy w obu telefonach.



Po lewej OPPO Reno13 FS 5G, po prawej OPPO Reno13 Pro 5G. Łatwo odróżnić te telefony ze względu na połysk jaki daje zaokrąglona krawędź przedniego szkła w modelu Pro.

Oba telefony trzyma się w dłoni komfortowo, jednak model Pro z racji delikatnych zakrzywień na krawędziach jest tym troszkę wygodniejszym. Model Pro ma też nieznacznie większą przekątną ekranu, a rozmiar wyświetlacza potęguje brak ciemnych ramek, które choć niewielkie to są obecne w modelu FS.

Podsumowując. Oba telefony są dobrze wykonane i choć różnice są ewidentne, to nie koniecznie dostrzegalne w codziennym użytkowaniu. Jednak ważne jest wrażenie, które nie może pomijać arcyważnego elementu, czyli ekranu.

Cecha 2: Jakość wyświetlacza i dźwięk z obudowy

OPPO Reno13 FS 5G ma nieznacznie większy ekran AMOLED niż OPPO Reno13 Pro 5G, ale nie jest to różnica istotna w codziennym użytkowaniu, ani wpływająca na dopasowanie do dłoni. Jasność obu wyświetlaczy w trybie ręcznej regulacji sięga 590 nit, a przy automatyce udało się uzyskać 820 nit w tańszym i 1040 nit w droższym smartfonie. Różnica jest, lecz w świetle słonecznym nie dostrzegłem znaczącej przewagi OPPO Reno13 Pro 5G. Oba wyświetlacze mogą pracować z odświeżaniem maksymalnie 120 Hz, w obu przypadkach jest to przełączanie się pomiędzy wartościami 60, 90 i 120 Hz. Istotną różnicą jest rozbieżność rozdzielczości - model Pro ma 2800 x 1272 piksele co daję upakowanie 450 pikseli na cal, a FS to rozszerzone FullHD, czyli 2400 x 1080 pikseli, co przekłada się na 395 pikseli na cal.



Po lewej OPPO Reno13 FS 5G, po prawej OPPO Reno13 Pro 5G.

Rozbieżność widać też w kolorystyce obrazu jaką oferują oba ekrany. Użytkownik, który nie ma punktu odniesienia, barwy w OPPO Reno13 FS 5G uzna, za satysfakcjonujące, jednakże wyświetlanie gamutu jest tu mniej precyzyjne niż w OPPO Reno13 Pro 5G. Efekt jest taki, że fotografie na ekranie tańszego telefonu wyglądają na mniej nasycone (podobnie jak interfejs użytkownika), a także widać dominantę niebieskiego koloru. Z kolei w przypadku wideo efekt jest odwrotny, to FS ma przeczerwieniony, kontrastowy obraz, z podbitą ostrością, co spodoba się osobom oczekującym agresywnie wyglądającego obrazu. Model Pro jednak lepiej radzi sobie z kolorami w filmie, ale też ma mniej smoliste czernie, a przy patrzeniu pod większym kątem brak efektu przypominającego polaryzację, co jest zauważalne w FS.

W przypadku audio w obu telefonach musimy albo zaakceptować słuchawki podłączane przez USB-C, albo te bezprzewodowe. Dźwięk z wbudowanych głośników stereo w OPPO Reno13 FS 5G jest ok, ale tylko tyle, a nawet mamy trochę puszkowe brzmienie. Z kolei OPPO Reno13 Pro 5G gra bardziej przestrzennie, przyjemniejszj dla ucha.

Cecha 3: Wydajność i sprawność systemu

OPPO znane jest z dobrej optymalizacji swojego systemu ColorOS, która sprawia, że nawet te tańsze smartfony z prostymi chipsetami, pracują płynnie. Różnicę w wydajności dostrzeżemy sięgając po narzędzia do przetwarzania obrazów, jak edytor zdjęć Lightroom, a nawet korzystając z aplikacji aparatu. W tej ostatniej niedostatki chipsetu Snapdragon 6 Gen 1 zastosowanego w tańszym z telefonów, dają się we znaki i czasem potrafią zirytować. Brak z kolei takich kłopotów w droższym z telefonów, który napędza Dimensity 8350. Poniższe porównanie wydajności w benchmarkach wskazuje jednoznacznie zwycięzcę. W prostych codziennych zastosowaniach, poza wymienionymi, nie odczujemy jednak różnicy.

Poniżej wyniki wydajności dla OPPO Reno13 Pro 5G.

4.4 Wyniki benchmarków 3DMark Unlimited 153788 GFXBench T-Rex 60 kl/s SunSpider JavaScript 211 ms GFXBench Manhattan 60 JetStream 235 3DMark (Sling Shot) 14649 GFXBench T-Rex Offscreen 434 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 270 kl/s AnTuTu 10 1379597 pkt JetStream 2 151592 3DMark Wild Life Extreme 3213 7.2 Parametry telefonu Taktowanie CPU 3350 MHz Pamięć RAM 12288 MB Przekątna ekranu 6.83 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2800 px Waga 195 g

Poniżej wyniki wydajności dla OPPO Reno13 FS 5G.

2.4 Wyniki benchmarków 3DMark Unlimited 63343 GFXBench T-Rex 60 kl/s SunSpider JavaScript 155 ms GFXBench Manhattan 54 JetStream 206 3DMark (Sling Shot) 5544 GFXBench T-Rex Offscreen 103 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 63 kl/s AnTuTu 10 631368 pkt JetStream 2 122032 3DMark Wild Life Extreme 651 6.4 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2200 MHz Pamięć RAM 12288 MB Przekątna ekranu 6.67 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2400 px Waga 192 g

Podsumowując. Platforma systemowa jest podobna w obu telefonach, możemy i tu i tu liczyć na płynność. Oba modele są obficie wyposażone w pamięć 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej. Jednakże wydajność tańszego FS, jak i jego pamięci, może pozostawiać sporo do życzenia. W przypadku silniejszego Pro, choć daleko mu nawet do aspirującego do flagowca, szybkość pracy jest wystarczająca. Jest tu jednak łyżka dziegciu, przy pracy z dużym obciążeniem OPPO Reno13 Pro 5G zaczyna wykazywać oznaki silnego throttlingu. Telefon jednak dość szybko odzyskuje wigor, dlatego tenże throttling ma przebieg zbliżony do sinusoidy. Wydajność OPPO Reno13 FS 5G jest stabilna jak skała, ale tu trudno było oczekiwać innego rezultatu.

Cecha 4: Akumulator i czas pracy

Telefony wyposażono w tej samej pojemności akumulatory 5800 mAh, jednakże to ten droższy i wydajniejszy smartfon lepiej gospodaruje zgromadzoną w nich energią. Oba telefonu można pochwalić za czas pracy pomiędzy ładowaniami przy podobnym obciążeniu, a jednak OPPO Reno13 Pro 5G wyróżnia się świetną optymalizacją w czasie, gdy telefon jest nieaktywny lub po prostu nie robimy na nim wymagających rzeczy. Nawet pozostawiony na dwa tygodnie w szufladzie i z włączonymi funkcjami bezprzewodowymi nie straci wiele energii. Podczas pracy w trybie mieszanym wraz z serfowaniem po Wi-Fi, OPPO Reno13 FS 5G uzyskał czas prawie 15 godzin, za to w OPPO Reno13 Pro 5G ten wynik sięgał już 18,5 godziny. Samo oglądanie wideo przy jasności 200 nit w tańszym telefonie trwało 21 godzin zanim akumulator się rozładował całkowicie, a w droższym był to już 27 godzinny maraton.



Po lewej OPPO Reno13 FS 5G, po prawej OPPO Reno13 Pro 5G.

OPPO Reno13 Pro 5G nie dość, że pracuje dłużej (czas SoC sięgał od 8 do 10 godzin), to również szybciej się ładuje. Mamy tu wsparcie dla 80 W ładowania SuperVOOC, wsparcie dla PD i ładowania zwrotnego, a także ładowania 50W bezprzewodowo. Jeśli ta funkcja jest kluczowa, to nie ma co się zastanawiać, bo OPPO Reno13 FS 5G (czas SoC od 7 do 8 godzin) nie wspiera ładowania bezprzewodowego. Ładowanie przewodowe to z kolei tylko i aż 45W SuperVOOC, także z obsługą PD. Oba telefony sprzedawane są bez ładowarki.

Podsumowując. Oba telefony są dobre w te klocki jeśli chodzi o czas pracy na baterii, ale OPPO Reno13 PRo 5G wyróżnia się dodatkowo. Droższy model wnosi też funkcje, które są obowiązkowe w smartfonach aspirujących do miana flagowców.

Cecha 5: Oprogramowanie i funkcje, w tym AI

OPPO czy też OnePlus, który pod względem użyteczności oprogramowania, wypada bardzo podobnie, pozwalają dostosować oprogramowanie do oczekiwań użytkownika w dużym stopniu. W tej materii nie ma właściwie różnic pomiędzy tańszym, a droższym telefonem. Są pewne różnice, jak np. organizacja obrazów (miniatur) w aplikacji Galeria czy dodatkowe opcje poprawy obrazu w droższym modelu (korektor kolorów, wyostrzanie, wybór rozdzielczości), a także dostosowania siły haptyki. Lecz ogólnie każdy z telefonów ma podobny zestaw ustawień (jest też sprawnie działająca kapsuła, przydatny pasek boczny) i aplikacji systemowych (jest też dużo niepotrzebnych moim zdaniem propozycji gier, które wpychają się na główny ekran). Dlatego nie liczba funkcji i opcji będzie tu decydowała o wyborze, a bardziej wydajność telefonu w konkretnych zastosowaniach.



Po lewej OPPO Reno13 FS 5G, po prawej OPPO Reno13 Pro 5G.

Nie inaczej jest także w przypadku AI, którego mamy tu bardzo dużo (podsumowanie nagrań, tekstów, retusz zdjęć, narzędzia Google z zakreśl, by wyszukać włacznie), które dostępne są w obu telefonach i co najważniejsze są dostępne w języku polskim. Aktywować je możemy z paska bocznego jako funkcje kontekstowe. Jest nawet podsumowanie i transkrypcja nagrań audio po polsku (w ustawieniach należy wybrać Auto jako język). Brak za to napisów na żywo (Live Caption). Praca funkcji AI do edycji zdjęć pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Również możliwości konfiguracji reakcji systemu na napływające dane, obsługa gestów, w tym wykonywanych ręką w powietrzu, są te same w Reno13 FS 5G jak i w Reno13 Pro 5G.

Cecha 6: Jakość zdjęć i funkcje aparatu

Nie ma co ukrywać. Różnica w jakości pomiędzy oboma telefonami jest ogromna. Szczególnie gdy przyjrzymy się zdjęciom wykonanym teleobiektywem, w trybie nocnym i przy makro. Ultraszeroki kąt w OPPO Reno13 FS 5G wyraźnie wskazuje niższą półkę jakościową, w OPPO Reno13 Pro 5G najszersze pole widzenia na zdjęciach potrafi zaskoczyć pozytywnie mimo nienajlepszych parametrów sensora, ale też rozczarować w kiepskim oświetleniu. Warto tu pamiętać, że różnica pomiędzy aparatami widoczna jest również pomiędzy OPPO Reno13 Pro i fotoflagowcami, jednakże już nie kłuje tak w oczy, dopóki nie zaczniemy analizować zdjęć piksel po pikselu. Tymczasem OPPO Reno13 FS 5G wyraźnie sygnalizuje tę różnicę mocno przeostrzonymi zdjęciami, co wręcz prowadzi do utraty detali, a także gorszą dynamiką.



Oba telefony mają trzy oczka obiektywów na tylnej ściance, ale to trzecie, mniejsze w OPPO Reno13 FS 5G (niebieski) to jedynie mało użyteczny aparat makro, a owalne oczko w OPPO Reno13 Pro 5G (szary) należy do bardzo użytecznego aparatu tele z zoomem optycznym 3.5x. Charakterystyczna jest też różnica w kształcie lampy LED. W droższym modelu ma kształt owalny, a w jej wnętrzy jest mini lusterko (przydatne przy zdjęciach selfie z tylenj kamery, gdy LED nie działa).



Przednie aparaty różnią się nie tylko rozdzielczością. Ten w OPPO Reno13 Pro 5G (po prawej) ma także AF.

Zestaw aparatów w OPPO Reno13 Pro 5G obejmuje 50 Mpix aparaty szerokokątny i tele 3.5x, oba z PDAF i stabilizacją optyczną. Ultraszeroki kąt ma 8 Mpix, a aparat selfie 50 Mpix. W tańszym OPPO Reno13 FS 5G dostajemy też 50 Mpix aparat główny z PDAF i OIS, ale z nieco mniejszym sensorem co skutkuje nieco węższym polem widzenia niż w OPPO Reno13 Pro 5G. Brakuje teleobiektywu, który zastępuje 2Mpix aparat makro. Ultraszeroki kąt ma 8 Mpix, a aparat selfie 32 Mpix.



W OPPO Reno13 Pro 5G (poniżej) aplikacja aparatu ma więcej sugerowanych wartości zoomu niż w OPPO Reno13 FS 5G (powyżej), poza tym interfejs użytkownika jest praktycznie identyczny. Oba aparaty mają tryb Pro, lecz tylko z opcją zapisu zdjęć JPEG.

Podsumowując. Uzytkownik OPPO Reno13 FS 5G będzie zadowolony ze zdjęć na poziomie podstawowym, użytkownik OPPO Reno13 Pro 5G będzie mógł poczuć się jak użytkownik flagowca, szczególnie gdy mowa o zdjęciach za dnia. Nocne także nie są złe, ale w porównaniu z najlepszymi jeszcze im brakuje. Poniżej porównanie fotografii tego samego kadru wykonanych oboma telefonami, które pokazuje ogromną przewagę OPPO Reno13 Pro 5G nad OPPO Reno13 FS 5G.

A teraz sekwencje zdjęć, wykonane na predefiniowanych ogniskowych (każdym z aparatów na tylnej ściance), dla obu telefonów. Niech miniaturki was nie zwiodą, różnice między fotografiami z obu telefonów są konkretne.



OPPO Reno13 Pro 5G - kolejno zoom 0.6x, 1x, 2x, 3,5x, 7x, 10x, 20x.



OPPO Reno13 FS 5G - kolejno zoom 0.6x, 1x, 2x, 3,5x, 7x, 10x, 20x.



OPPO Reno13 Pro 5G, tryb Nocny - kolejno zoom 0.6x, 1x, 2x, 3,5x, 7x.



OPPO Reno13 FS 5G, tryb Nocny - kolejno zoom 0.6x, 1x, 2x, 3,5x, 7x.



OPPO Reno13 FS Pro - kolejno zoom 0.6x, 1x, 2x, 3,5x, 7x.



OPPO Reno13 FS 5G - kolejno zoom 0.6x, 1x, 2x, 3,5x, 7x.



Możliwości makro wydają się podobne, jednakże to tylko złudzenie, gdyż w OPPO Reno13 Pro 5G (po lewej) możemy w tym celu użyć teleobiektyw co owocuje większą detalicznością i dynamiką niż w OPPO Reno13 FS 5G, gdzie fotografujemy głównym aparatem (aparat makro jest tu nieużyteczny).



Zdjęcia selfie z OPPO Reno13 Pro 5G są zmniejszane do 12,5 Mpix. I dobrze, bo 50 Mpix selfiki nie mają większej racji bytu.



OPPO Reno13 FS 5G nie zmniejsza zdjęć i serwuje je nam w pełnej 32 Mpix rozdzielczości. Mimo to z mniejszą liczbą przejść tonalnych.

Cecha 7: Jakość filmów i funkcje aparatu

Oba telefony nie pozwalają nam zapuścić się na terytorium 4K przy filmowaniu ultraszerokim kątem. Tę rozdzielczośc możemy eksplorować tylko dla głównego aparatu i tele (w przypadku OPPO Reno13 Pro 5G). W droższym smartfonie mamy także klatkarz 60 kl/s, zarówno w 4K jak i FullHD, także w przednim aparacie. W OPPO Reno13 jest tylko 30 kl/s dla 4K, a 60 kl/s w FullHD. Przednia kamera daje możliwość filmowania z maksymalnie 30 kl/s w FullHD. Różnicy w jakości obrazu nie musimy dostrzec oglądając go na ekranie telefonu czy w okienku na YouTube, jednakże są one odzwierciedleniem różnic zdjęciowych - OPPO Reno13 Pro 5G zapewnia więcej detali i przejść tonalnych, lepiej radzi sobie z dynamiką. Teleobiektyw przydaje się też podczas filmowania z bliska, które lepiej obsłuży również ten droższy telefon.

Najpierw wybieramy się pod wodę. Oba telefony mają taką możliwość z racji wodoodporności przy zanurzeniu przez pewien czas.

Teraz sprawdzian rozdzielczości 4K. W OPPO Reno13 Pro 5G mamy 60p, a dla OPPO Reno13 FS 5G tylko 30p.

I na koniec mróweczki przy pracy na dużym zbliżeniu.

Cecha 8: Funkcje komunikacji, bezprzewodowe, złącza

W obu telefonach mamy złącze USB typu C, które obsługuje podstawowy standard 2.0 komunikacji. Oba telefony mają wbudowane NFC, a także da się do nich wgrać kartę eSIM. Oba mogą też obsługiwać dwie karty nanoSIM, jednakże tańszy OPPO Reno13 FS 5G ma tackę hybrydową, co oznacza, że jest tu możliwość zastąpienia jednej z kart SIM kartą microSD. Przy bardzo pojemnej pamięci obu telefonów to zbytek łaski, ale komuś może się to przydać.



Po lewej OPPO Reno13 FS 5G, po prawej OPPO Reno13 Pro 5G.

Różnice dostrzeżemy łącząc się bezprzewodowo. Funkcje pozycjonowania obsługują te same sieci, ale już w przypadku Wi-Fi w OPPO Reno13 FS 5G mamy tylko Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1. Z kolei OPPO Reno13 Pro 5G może pracować z sieciami Wi-Fi 6e i lepiej gospodarować energią dzięki połączeniu Bluetooth 5.4. W droższym smartfonie jest także pilot podczerwieni, co przyda się, gdy chcemy telefon użyć jako uniwersalnego pilota. Oba telefony wspierają 5G, zarówno nowsze jak i starsze pasma.

Podsumowując: I jeden i drugi telefon nie będzie nas ograniczał, gdy chodzi o komunikację bezprzewodową, jednakże ponownie OPPO Reno13 Pro5G ma więcej nowych rozwiązań.

Finał. Kiedy warto zainwestować dwa razy więcej w telefon?

OPPO Reno13 Pro 5G pod każdym względem radzi sobie lepiej niż OPPO Reno13 FS 5G, no może wyjątkiem jest bardzo podobne wzornictwo. Nawet takie potknięcia jak throttling przy dłuższej pracy pod obciążeniem, nie zakłócają tego obrazu. Jednak, choć cena jest w zasadzie jedynym elementem, gdzie tańszy model wygrywa ewidentnie z droższym, to w praktyce nie zawsze dwukrotnie większy wydatek będzie uzasadniony (o ile oczywiście pozwala nam na to budżet).



Po lewej OPPO Reno13 FS 5G, po prawej OPPO Reno13 Pro 5G. Na szybko trudno je odróżnić, nawet obraz wygląda podobnie.

OPPO Reno13 Pro 5G proponuję osobom, które stawiają na fotografię, chcą filmować w 4K także ultraszeroko, a także chcą intensywnie wykorzystywać różnego rodzaju aplikacje do przetwarzania obrazu. Jest to również telefon, w którym jest więcej smaczków w stylu ładowanie bezprzewodowe, pilot IR, czy owalna lampa LED. OPPO Reno13 FS 5G zadowoli użytkowników o sporo mniejszych wymaganiach co do mocy obliczeniowej, dla których przede wszystkim główny aparat i kamera selfie są istotne, ale także oczekujących, że ich telefon będzie przyzwoicie pracował, a wszelkie nowinki AI znajdą się na pokładzie. Droższy model wygrywa czasem pracy, jednak tańszy również zalicza się do telefonów, w których akumulator jest bardzo mocną stroną.Ostateczną kwestią jest cena. OPPO znane jest z dość wysokich cen swoich telefonów i także tym razem dostajemy produkty, które są droższe niż mogłyby być. Owszem zadowolą użytkowników, ale mogą oni próbować szukać alternatywy. Trudniej byłoby mi zrezygnować z OPPO Reno13 Pro 5G, bo radzi sobie bardzo fajnie pod kątem fotografii, mniej z tańszym OPPO Reno13 FS 5G, bo w segmencie około 1500 zł jest w czym przebierać.



Po lewej OPPO Reno13 Pro 5G, po prawej OPPO Reno13 FS 5G. Ten po lewej kosztuje dwa razy tyle co ten po prawej.

Opinia o OPPO Reno13 Pro 5G Plusy estetyczna obudowa,

bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz,

rewelacyjny czas pracy na akumulatorze,

szybkie ładowanie 80W, ładowanie bezprzewodowe 50W,

świetnie zoptymalizowany system,

dużo funkcji AI z obsługą języka polskiego,

dobra wydajność, która zadowoli większość użytkowników,

obudowa z IP68/IP69, możliwość filmowania pod wodą,

dobry zestaw aparatów za dnia i nocą, z teleobiektywem i dobrym makro,

wideo 4K w aparacie selfie,

niezłe brzmienie wbudowanych głośników,

pilot IR. Minusy szkoda że nie ma 4K w ultraszerokim aparacie,

zdjęcia z ultraszerokiego kąta to czasem loteria,

stabilizacja obrazu w wideo czasem zawodzi,

throttling przy dużym obciążeniu i dłuższej pracy,

mógłby być trochę tańszy.

Ocena końcowa OPPO Reno13 Pro 5G 86% 4.3/5

Opinia o OPPO Reno13 FS 5G Plusy klasyczny, ale ładny wygląd,

przyzwoity wyświetlacz AMOLED 120 Hz,

bardzo dobry czas pracy na akumulatorze,

stabilna praca pod obciążeniem,

świetnie zoptymalizowany system,

dużo funkcji AI z obsługą języka polskiego,

obudowa z IP68/IP69, możliwość filmowania pod wodą,

główny aparat zadowoli sporą grupę odbiorców, choć nie wyróżnia się. Minusy brak teleobiektywu,

przeciętny ultraszeroki kąt,

aparat makro dodany na siłę,

wydajność powinna być w tej cenie lepsza,

głośniki brzmią tylko przeciętnie.