realme zapowiada smartfon z "prawdziwym aparatem". Są pierwsze zdjęcia

Już za kilka dni stanie się rzecz niesłychana. Swoją premierę będzie miał smartfon, który - jak dotąd - nie wyciekł.

Wiedzieliśmy już, że podczas MWC 2025 odbędzie się europejska premiera smartfonów ze średniej półki realme 14 Pro i realme 14 Pro+. Teraz producent zdradził, że na targach pojawi się także tajemniczy model o oznaczeniu Ultra, a wraz z nim “przełomowa technologia fotograficzna”.

realme chwali się zdjęciami z nowego telefonu Ultra

Wyróżnikiem nowego modelu ma być "prawdziwy aparat w smartfonie na poziomie DSLR". Z lakonicznych zapowiedzi wynika, że będzie on łączył dużą 1-calową matrycę z teleobiektywem.

realme opublikowało nawet fotkę z zoomem 10x, którą zestawiono z dwoma niesprecyzowanymi flagowcami.

W oczy rzuca się intensywne i - potencjalnie - optyczne rozmycie, bo pojedyncze włosy są idealnie odseparowane od tła. Byłoby zresztą dziwnie, gdyby producent aktywował tryb portretowy tylko na jednym z porównywanych smartfonów.

Kolejne dwie fotki również zrobiono na przybliżeniu 10x i także akcentują silny efekt bokeh.

Zapowiada się intrygująco, a najciekawsze jest to, że tajemniczy smartfon dotychczas nie wyciekł, co jest w tej branży rzadkością. Może to jednak oznaczać, że podczas MWC 2025 ujrzymy jedynie prototyp, a rynkowa premiera jest odległa o kilka tygodni lub miesięcy. O ile w ogóle producent w ogóle planuje wprowadzić swój smartfon do sprzedaży, bo historia zna przypadki przełomowych technologii, które zakończył swój żywot na fazie koncepcyjnej.

Wszystkiego dowiemy się już 3 marca. Wybieram się na MWC, więc z pewnością się nowemu telefonowi realme przyjrzę.