Po wielkim zamieszaniu związanym ze strajkiem moderatorów przeciw zmianom w interfejsie API Reddit zbiera się do kupy. Konto administratora serwisu przejmuje wyłączną kontrolę nad zaciemnionymi z powodu strajku społecznościami o milionach subskrybentów.

Reddit jak Kronos zjada własne dzieci

Konto administratora u/ModCodeofConduct przejęło kontrolę nad subredditem r/malefashionadvice, który zrzesza ponad 5,4 miliona odbiorców. Podstrona ta była jedną z tych, których moderatorzy podjęli decyzję o zamknięciu się na znak protestu przeciwko zmianom, jakie od początku lipca firma wprowadziła odnośnie dostępu zewnętrznych aplikacji do interfejsu API, co doprowadziło do wycofania wielu aplikacji firm trzecich z użycia. W ramach tego protestu tysiące subredditów przeszło w tryb prywatny na 48 godzin, a duża część postanowiła w trybie tym pozostać aż do odwołania zmian w API przez włodarzy platformy. Niektóre podstrony zdecydowały się nawet zarzucić moderację, pozwalając użytkownikom na bezkarne publikowanie na nich treści pornograficznych.

W czasie tego protestu wydarzyło się wiele rzeczy. Najpierw Reddit chciał poddać los strajkujących moderatorów głosowaniu przez użytkowników, a potem grupa crackerów chciała wykorzystać sytuację, by usprawiedliwić w oczach społeczności szantażowanie portalu wykradzionymi mu danymi. Ewidentnie jednak cała sytuacja źle wpłynęła na ruch na platformie, gdyż firma wystosowała do moderatorów podstron ostrzeżenie, że jeśli pozostawią oni subreddity w trybie „prywatny" lub „tylko do odczytu" to zostaną zastąpieni.

Reddit egzekwuje groźbę

Jeden z byłych moderatorów subreddita r/malefashionadvice powiedział portalowi TheVerge, że już w czwartek Reddit usunął ich przywileje i rozpoczął proces poszukiwania zastępców. Informacja o przejęciu pojawiła się też na innych subredditach posiadających duże ilości subskrybentów (około miliona). Rzecznik Reddita wypowiedział się dla portalu Engadget: „Egzekwowaliśmy i egzekwujemy Kodeks Postępowania Moderatora. To nie jest nowość z powodu protestów".

Według wytycznych Reddit uważa społeczność publiczną, która na czas nieokreślony stała się prywatna, za „porzuconą" i szuka „nowych modów, którzy zechcą ją ożywić". Można się spodziewać, że jedną z wytycznych rekrutacyjnych będzie w tym wypadku zgadzanie się z obecną polityką Reddita odnośnie API.

r/place pamięta

Całe wydarzenie doprowadziło do ożywienia się społeczności zgromadzonej według uruchomionego na Reddicie projektu artystycznego r/place. Jest to projekt graficzny pozwalający każdemu użytkownikowi raz na kilku minut umieszczenie jednego piksela w rozległej grafice. W centrum pojawił się napis „Nigdy nie zapomnij tego, co ci skradziono" i zaproszenie do subreddita r/Save3rdPartyApps, na którym zrzeszają się przeciwnicy takiej polityki firmy.

Źródło:engadget, theverge