Azjatycki producent smartfonów Nubia, właśnie rozpoczął sprzedaż swoich najnowszych smartfonów - RedMagic 8S Pro oraz RedMagic 8S Pro+. Obydwa modele oferują naprawdę potężną specyfikacje, w dość rozsądnych cenach. Co zatem producent nam oferuje?

Zacznijmy od usystematyzowania wiedzy na temat samej marki. Nubia Technology to chiński producent smartfonów z Shenzhen (Guangdong). W 2012 roku Nubia powstała jako submarka ZTE, by w 2015 roku przeistoczyć się w niezależną firmę, która do tej pory prężnie rozwija się na chińskim rynku. W swoim portfolio posiada m.in. serię RedMagic, która już od kilku lat jest sprzedawana na rynku. Co zatem skrywają w sobie najnowsze flagowce firmy?

RedMagic 8S Pro i 8S Pro+ - specyfikacja urządzeń

W obydwóch urządzeniach są te same, 6,8” wyświetlacze FHD+ w technologii OLED, o rozdzielczości 2480 na 1116 pikseli. Matryca jest odświeżana w 120Hz, ma 100% pokrycie kolorów w standardzie DCI-P3 oraz jasność sięgającą 1300 nitów. Z miłych dodatków warto odnotować odświeżanie dotyku na poziomie 960Hz, przyciemnianie DC (DC dimming) i redukcję migotania na poziomie 1440Hz (PWM dimming).

We wnętrzu smartfonów odnajdziemy SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 w wersji „Advanced Edition” odznaczającym się taktowaniem procesora na poziomie 3,36GHz i wspartym przez układ graficzny Adreno 740. Jeżeli chodzi o pamięć, to tu właśnie producent „zaszalał”, montując największą ilość pamięci operacyjnej w smartfonach na świecie! Model RedMagic 8S Pro+ możemy zakupić nawet z 24GB RAM i 1TB pamięci UFS 4.0 na nasze dane.

Na pleckach urządzeń odnajdziemy kilka obiektywów, w tym 50Mpix sensor GN5 od firmy Samsung, 8Mpix obiektyw szerokokątny (120 stopni) i „oczko” do zdjęć makro z rozdzielczością 2Mpix. Na froncie telefonu pod wyświetlaczem, odnajdziemy natomiast aparat frontowy w rozdzielczości 16Mpix.

Wracając jeszcze do wnętrza, do telefonów zamontowano całkiem pojemne ogniwa, odpowiednio 6000mAh (z 80W ładowaniem) w modelu RedMagic 8S Pro i (co intrygujące) baterię 5000mAh ze 165W ładowaniem w mocniejszym Pro+. By schłodzić odpowiednio te smartfony, producent zastosował (w dużym uproszczeniu) hybrydowe chłodzenie „grafenowo-wodne”. Ciężko coś więcej o tej technologii powiedzieć, gdyż opis producenta zawiera żargon marketingowy typu „fan+ full-through air duct” czy „3D ice-level dump-pump”.

Oczywiście na pokładzie telefonu znajdziemy również mnóstwo modułów łączności, w tym 5G, podwójny 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (802.11), Bluetooth 5.3, GPS+ (GLONASS), czy NFC. Ponadto w telefonach producent zamontował autorski chip „Red Core R2”, który ma służyć do obsługi klawiszy bocznych (a’la bumpery), wzmocnienia wibracji, definiowania efektów świetlnych w grach czy ulepszania efektów dźwiękowych. A to wszystko będzie działać pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką Redmagic OS 8.0.

RedMagic 8S Pro i 8S Pro+ - ceny smartfonów

Koszt zakupu modeli prezentuje się następująco:

RedMagic 8S Pro

3999 Juanów chińskich (około 2265zł) za wersję 8GB + 128GB

4399 Juanów chińskich (około 2490zł) za wersję 8GB + 256GB

4799 Juanów chińskich (około 2720zł) za wersję 12GB + 256GB

5499 Juanów chińskich (około 3115zł) za wersję 12GB + 256GB z przezroczystą obudową

RedMagic 8S Pro+

5499 Juanów chińskich (około 3115zł) za wersję 16GB + 256GB

5799 Juanów chińskich (około 3285zł) za wersję 16GB + 512GB

5699 Juanów chińskich (około 3225zł) za wersję 16GB + 256GB z przezroczystą obudową

5999 Juanów chińskich (około 3400zł) za wersję 16GB + 512GB z przezroczystą obudową

6499 Juanów chińskich (około 3680zł) za wersję 16GB + 512GB w edycji „Bumblebee Edition”

6999 Juanów chińskich (około 3965zł) za wersję 16GB + 1TB z przezroczystą obudową

7499 Juanów chińskich (około 4250zł) za wersję 24GB + 1TB

Aktualnie obydwa smartfony są dostępne w sprzedaży w Chinach. Czas pokaże, czy producent dokona ekspansji na inne rynki. Czy wtedy zdecydowalibyście się na zakup któregoś z tych urządzeń? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy!

Źródło: 91mobiles