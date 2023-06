Zmiana w logotypie Androida nie jest szczególnie rzucająca się w oczy i wielu może nawet nie zdawać sobie sprawy ze zmian. Google jednak od jakiegoś czasu wykorzystuje odświeżoną grafikę popularnego systemu. Co się w niej zmieniło?

Jak zauważa portal 9to5Google, gigant z Mountain View wdraża odświeżone logo Androida już od tegorocznych targów CES 2023 w styczniu. Producent może stopniowo przyzwyczajać użytkowników do zmiany, która wkrótce pojawi się na każdym urządzeniu i usłudze związanej z Androidem.

Nowe logo Androida. Trudno dostrzec zmianę?

Największa różnica względem poprzednich wydań logotypu Androida dotyczy pierwszej litery grafiki. Nowy znak wprowadza dużą literę “A” na początku słowa – do tej pory Google stosowało zapis w postaci “android” zamiast “Android”.

Źródło: 9to5Google.com

Niewielkiego odświeżenia doczekała się też czcionka, której użyto do identyfikacji wizualnej systemu operacyjnego. Litery “n” oraz “r” doczekały się zaokrąglenia i przywodzi to na myśl grafikę z 2008 r., kiedy producent stosował nieco “futurystyczną” czcionkę. Wygląda na to, że zmiany nie obejmą litery “d” na końcu nazwy, która poza pierwszym “A” jest jedyną bez zaokrągleń w rogach.

Zmiany wizualne w samym słowie “Android” nie są jedynymi, które wprowadza Google. Inaczej wygląda też zielony robocik, który jest symbolem systemu. Głowa kultowego robota jest teraz przedstawiana w trójwymiarze. Wcześniej była ona pozbawiona głębi i wymiaru. Od płaskiej formy Google odchodziło już w trakcie wydarzenia Google I/O w maju 2023 r., kiedy to trójwymiarowy symbol Androida pojawiał się na niektórych slajdach w ramach prezentacji nowości giganta.

Logotypy Androida na przestrzeni lat. Od góry: 2008, 2014, 2019 r. (Źródło: Wikimedia Commons)

Przypominamy, że Google regularnie odświeża logotypy swoich usług i aplikacji zgodnie z obecnie panującymi trendami. Dla przykładu: jeszcze w 2022 r. firma zaprezentowała nową grafikę przeglądarki Chrome. Nastąpiło to po ośmiu latach funkcjonowania poprzedniej wersji, której poprzednik został wprowadzony kolejne trzy lata wcześniej, w 2011 r. W lipcu 2022 r. zmieniono też logo Google Play. Lifting był swoistym uczczeniem 10-lecia funkcjonowania sklepu.