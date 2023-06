Jeden z oddziałów firmy Oppo przedstawił listę smartfonów, których właściciele mogą spodziewać się aktualizacji przynoszącej system Android 14.

Do mediów trafiły informacje pochodzące od przedstawicieli Oppo Benelux. Mogłoby się wydawać, że dotyczą głównie użytkowników z Belgii, Holandii oraz Luksemburga, ale w praktyce należy patrzeć na wszystko w szerszym kontekście. W przypadku większości modeli tego producenta dostępność w Europie obejmuje te same kraje. A aktualizacje bez wątpienia będą trafiać wszędzie, co najwyżej w różnym czasie.

Zestawienie obejmuje 11 smartfonów. Nie jest to ogromna liczba. Niektóre osoby ucieszy jednak fakt, że znalazło się miejsce nie tylko dla modeli z najwyższej półki, ale też tych pozycjonowanych niżej. W zdecydowanej większości to nowsze propozycje, najstarszą jest Oppo Find X3 Pro, który miał premierę w marcu 2021 r.

Android 14 dla smartfonów Oppo

Oppo A98

Oppo A78

Oppo A77

Oppo A57

Oppo Reno 7

Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8T

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X3 Pro

Czy lista jest kompletna?

Zabrakło tu wzmianki o Oppo Find N2 Flip. To flagowy składany smartfon, który pojawił się ostatnio w Polsce. Kupujący go nie muszą obawiać się braku aktualizacji. Wydanie na nim systemu Android 14 potwierdził inny, francuski oddział firmy. Poza tym jest to jedno z urządzeń biorących udział w programie beta testów nowego oprogramowania Google.

Harmonogram aktualizacji zostanie ogłoszony zapewne dopiero po premierze finalnej wersji Androida 14, co będzie miało miejsce jesienią. Zgodnie ze standardami obowiązującymi nie tylko w Oppo, ale u wszystkich producentów, w pierwszej kolejności aktualizacji mogą spodziewać się posiadacze droższych modeli.