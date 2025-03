W poszukiwaniu robotów kuchennych w przystępnej cenie, warto sprawdzić, co oferuje najnowszy model polskiej marki MPM, czyli TRM-01 Perfecto. Wszechstronność i wygoda spotykają się w jednym urządzeniu.

Jaki robot kuchenny wybrać? Przy zakupie należy zwrócić uwagę na szereg funkcji – istnieją bowiem modele “okrojone” z opcji, co naturalnie przekłada się na niższą cenę. Te najbardziej zaawansowane wiążą się z wydatkiem kilku tys. złotych. Jak wobec tego prezentuje się TRM-01 Perfecto?

Co potrafi TRM-01 Perfecto?

Urządzenie wyposażono w 13 automatycznych programów, które samodzielnie wykonują najczęstsze kuchenne czynności. Świeży chleb na śniadanie? Model TRM-01 sam zagniecie perfekcyjne ciasto. Zdrowy obiad? W jednym cyklu przygotuje zupę krem, a na przystawce do gotowania na parze ugotuje warzywa, zachowując ich wartości odżywcze. Również bardziej wymagające techniki, takie jak precyzyjne gotowanie metodą sous-vide, stają się proste dzięki gotowym ustawieniom temperatury i czasu.

Za wszechstronność urządzenia odpowiada bogaty zestaw akcesoriów wykonanych ze stali nierdzewnej i szkła, dołączonych do zestawu. W komplecie znajdują się m.in. ostre noże ze stali szlachetnej przeznaczone do siekania i mielenia, mieszadło sprawdzające się przy zupach, sosach i delikatnych daniach, a także trzepaczka typu „motylek” do ubijania piany, śmietany czy domowego majonezu. Dostępny jest również koszyk do gotowania produktów sypkich, takich jak ryż czy kasza, bez ryzyka ich rozgotowania, dwustronna tarcza do tarcia warzyw i krojenia ich w plastry, a także poręczna silikonowa łopatka, która ułatwia wybieranie składników z misy.

Co istotne, model TRM-01 można rozbudować o dodatkowe przystawki, takie jak końcówka do obierania ziemniaków oraz wyciskarka do cytrusów. To rozwiązanie sprawia, że Perfecto wyróżnia się na tle konkurencji – klasyczne roboty wielofunkcyjne rzadko oferują opcję automatycznego obierania warzyw czy ekspresowego przygotowania świeżego soku. Dzięki tak szerokiej gamie funkcji i akcesoriów, jedno urządzenie może z powodzeniem zastąpić mikser, blender, parowar, malakser, wagę kuchenną i kilka innych sprzętów, oszczędzając miejsce w kuchni i ułatwiając codzienne gotowanie.

Inteligentne funkcje w TRM-01

Kluczowym elementem urządzenia jest duży, 10-calowy ekran dotykowy, pełniący funkcję kulinarnego asystenta. Na wyraźnym, wysokiej jakości wyświetlaczu można z łatwością przeglądać przepisy krok po kroku, kontrolować przebieg gotowania oraz dostosowywać parametry pracy do własnych potrzeb. Przejrzyste menu w języku polskim prowadzi użytkownika przez cały proces przygotowania potrawy – nawet osoby z mniejszym doświadczeniem w kuchni zyskują pewność, mając do dyspozycji czytelne instrukcje i ilustracje. Dla preferujących bardziej klasyczną obsługę producent przewidział ergonomiczne pokrętło do szybkiej regulacji prędkości i czasu, dodatkowo elegancko podświetlane.

MPM TRM-01 Perfecto został stworzony jako inteligentne urządzenie, wyposażone w łączność Wi-Fi oraz dedykowaną aplikację mobilną. W praktyce oznacza to dostęp do obszernej, wbudowanej bazy przepisów, która jest regularnie aktualizowana. Co trzy miesiące użytkownicy otrzymują bezpłatny pakiet nowych inspiracji kulinarnych – od szybkich śniadań i koktajli, przez dania obiadowe z różnych stron świata, aż po wyrafinowane desery. Wszystkie przepisy zostały dostosowane specjalnie do modelu TRM-01, dzięki czemu robot automatycznie dobiera właściwą temperaturę, czas oraz prędkość mieszania dla konkretnej potrawy.

Dzięki aplikacji dostępnej na telefonie lub tablecie możliwe jest wygodne przeglądanie cyfrowej książki kucharskiej, planowanie menu, tworzenie list zakupów, a także personalizowanie przepisów zgodnie z indywidualnymi potrzebami – na przykład poprzez zmianę liczby porcji czy modyfikację składników.

Oszczędność czasu w przypadku modelu MPM TRM-01 wynika również z automatyzacji wielu czynności, które dotąd wymagały stałej kontroli. Urządzenie samodzielnie miesza, sieka czy ubija, umożliwiając jednocześnie zajęcie się innymi obowiązkami lub przygotowaniem stołu. Dzięki mocnemu silnikowi i wydajnemu systemowi grzewczemu potrawy powstają szybciej – woda na makaron zagotowuje się w kilka minut, a warzywa można zblendować na gładką zupę bez żadnego wysiłku. Co istotne, robot działa stabilnie i bezpiecznie – został wyposażony w liczne zabezpieczenia, m.in. przed przegrzaniem oraz uruchomieniem przy nieprawidłowym montażu, dlatego można go bez obaw pozostawić, by samodzielnie dokończył gotowanie sosu lub duszenie dania.

Stylowy design i łatwe czyszczenie na co dzień

TRM-01 Perfecto wyróżnia się starannie dopracowanym designem i wysoką jakością wykonania. Smukła sylwetka urządzenia oraz nowoczesna forma sprawiają, że robot staje się efektownym elementem kuchennego blatu. Biała, elegancka obudowa z detalami ze stali nierdzewnej komponuje się z każdym stylem – od minimalistycznych wnętrz po bardziej klasyczne aranżacje – wprowadzając nutę nowoczesnej elegancji.

Mimo rozbudowanego wyposażenia, konstrukcja urządzenia pozostaje kompaktowa, co ułatwia znalezienie dla niego miejsca nawet w niewielkiej kuchni. Zadbano także o funkcjonalne detale: w obudowie umieszczono schowek na przewód, który pozwala estetycznie ukryć kabel, gdy robot nie jest używany – to praktyczne rozwiązanie, które dodatkowo wpływa na porządek i estetykę przestrzeni.

Na szczególną uwagę zasługuje również jakość wykonania misy oraz dołączonych akcesoriów – MPM postawiło na solidne materiały, które gwarantują trwałość sprzętu i łatwość utrzymania go w czystości. Główna misa o pojemności 4,5 litra została wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, odpornej na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie wysokich temperatur. Stalowe mieszadła, noże i wkład parowy nie tylko doskonale spełniają swoje zadania, ale też nie chłoną zapachów ani kolorów jedzenia, co jest szczególnie ważne przy codziennym użytkowaniu.

Przezroczysta, szklana pokrywa do gotowania na parze umożliwia kontrolowanie procesu przyrządzania potraw, a jednocześnie jest łatwa do umycia. Wszystkie odłączane elementy – od ostrzy po przystawki – można w prosty sposób zdemontować i umyć ręcznie lub w zmywarce, co znacząco skraca czas potrzebny na sprzątanie po gotowaniu.

Dodatkowym udogodnieniem jest program mycia wstępnego – po zakończonej pracy wystarczy wlać do misy niewielką ilość wody z detergentem i uruchomić funkcję czyszczenia, a robot samodzielnie usunie resztki jedzenia z ostrzy i ścianek misy.

Kulinarny partner

Robot TRM-01 to coś więcej niż urządzenie kuchenne – to codzienny partner w gotowaniu, który inspiruje i podsuwa nowe pomysły na posiłki. Rozbudowana biblioteka przepisów, dostępna zarówno na ekranie robota, jak i w aplikacji mobilnej, sprawia, że pomysł na obiad, deser czy przekąskę jest zawsze pod ręką. Chęć przygotowania orientalnego dania nie musi już wiązać się z obawą o trudne techniki – wystarczy wybrać przepis w Perfecto, a robot sam dobierze odpowiednią temperaturę, czas i tryb pracy, prowadząc przez każdy etap przygotowania. Zaskoczenie gości własnoręcznie upieczonym ciastem czy oryginalnym koktajlem staje się prostsze niż kiedykolwiek – TRM-01 daje możliwość odkrycia w sobie kulinarnego twórcy i realizacji przepisów, które dotąd wydawały się zbyt skomplikowane.

Dzięki regularnym aktualizacjom bazy przepisów, domowe menu pozostaje urozmaicone i dopasowane do aktualnych trendów – niezależnie od sezonu. MPM stale wzbogaca bibliotekę o dania z wykorzystaniem sezonowych składników, inspiracje z kuchni świata czy propozycje zgodne z nowoczesnymi trendami kulinarnymi. Gotowanie z TRM-01 to nie tylko oszczędność czasu, ale także zdrowsze i bardziej zróżnicowane posiłki. Gotowanie na parze pomaga zachować pełnię wartości odżywczych, precyzyjna kontrola temperatury wspiera przygotowanie dietetycznych dań, a funkcja sous-vide otwiera dostęp do profesjonalnych metod gotowania w warunkach domowych.