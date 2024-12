Użył hacków i zmienił sprzęt AGD w konsolę. Zagrał w Cyberpunka na Lidlomixie

Znany polski tech-youtuber uruchomił kilka gier na robocie kuchennym z Lidla. Niektóre są całkiem grywalne. Efekt widzimy na filmie.

“Lidlomix” to powszechnie stosowany termin określający wielofunkcyjny sprzęt AGD. Sprzedawany w Lidlu robot kuchenny kroi, sieka, gotuje, a do tego zna mnóstwo przepisów. Zrobimy w nim nie tylko różne rodzaje jedzenia, ale także koktajle, a nawet drinki. Po małych modyfikacjach oprogramowania możemy też odpalić grę. Nie chodzi jednak o proste tytuły pokroju klasycznego węża czy tetrisa. Lidlomix z tym upgradem pozwala na zagranie w znacznie bardziej zaawansowane gry.

Ta modyfikacja Lidlomixa przekonuje mnie do zakupu. Nie chodzi jednak o nowe przepisy

W popularnej sieci marketów możemy kupić sprzęt marki nazywającej się Monsieur Cuisine. Inteligentny robot kuchenny ma mnóstwo funkcji. Pomagają w gotowaniu, a nawet pozwalają całkowicie przejąć to zadanie. Wystarczy przygotować produkty (w aplikacji znajdziemy ich listę - dla wybranego przepisu) i postępować zgodnie z instrukcjami.

Sprzęt ma swoich zwolenników (znacznie ułatwia gotowanie) oraz przeciwników (“wolę gotować sam”). My dziś zajmiemy się jednak ciekawą funkcją, która nie jest dostępna dla przeciętnego użytkownika. Chodzi o opcję uruchomienia na Lidlomixie gier komputerowych. Zaprezentował ją Łukasz, znany publiczności jako ZMASLO.

Oczywiście, gier komputerowych nie znajdziemy w menu sprzętu, a przynajmniej nie jeśli posiadamy w pełni oryginalne oprogramowanie. Okazuje się natomiast, że ekran Lidlomixa w rzeczywistości jest po prostu tabletem, a system to Android. W zaprezentowanym na filmie urządzeniu mamy dość leciwy system (Android 6.0), co nie przeszkodziło jednak w wykonaniu pewnych usprawnień.

Jak odpalić gry na Lidlomixie?

Za wydajność Lidlomixa odpowiada procesor MediaTek MT6580 i 1 GB RAM. Rozdzielczość ekranu to 1024 x 600 pikseli. Wgranie odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na uruchomienie gier wymaga fizycznego dostępu do Lidlomixa. Nie ma zatem opcji zdalnego “hakowania” takiego urządzenia. Potrzebne pliki wgrywamy bowiem za pomocą złącza USB, które znajdziemy pod zaślepką. Zmiana oprogramowania w Lidlomixie nie jest natomiast zalecana - może to doprowadzić do uszkodzenia sprzętu, który straci wtedy swoją zwykłą funkcjonalność. ZMASLO użył w filmie egzemplarza, który i tak miał zostać wysłany na serwis.

Po wgraniu odpowiedniego (nieoficjalnego) oprogramowania, Lidlomix zyskuje nowe funkcje. Możemy przeglądać na nim internet i zainstalować aplikacje, jak na zwykłym Androidzie. Wszystko działa niestety dość wolno, tak samo jak filmy z YouTube. Nowy soft odblokowuje opcję korzystania z Bluetooth, co na filmie wykorzystano do podłączenia pada. Autor nagrania uruchomił m.in. gry Angry Birds, Doom, Fruit Ninja, Minecraft, czy Pou. Wisienką na torcie jest natomiast gra Cyberpunk 2077. Jej uruchomienie na Lidlomix wymagało natomiast wykorzystania usługi streamowania obrazu gry z komputera.

Warto dodać, że cena podstawowego modelu Lidlomix czasem spada poniżej 1500 zł. Nie jest to więc najtańszy sprzęt do gier. W kategorii robotów kuchennych może być natomiast rozsądnym wyborem.