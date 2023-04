Asus ROG Phone 7 i Asus ROG Phone 7 Ultimate to nowe smartfony, które mają wszelkie dane ku temu aby podbić serca mobilnych graczy. Sprawdźcie co oferują i ile kosztują.

ROG Phone 7 i ROG Phone 7 Ultimate oficjalnie zaprezentowane

Dzisiejsza premiera nie jest niespodzianką. Producent zapowiadał ją z wyprzedzeniem, o czym zresztą informowaliśmy na naszych łamach. Zastanawiać można było się jedynie na dokładną liczbą urządzeń, jakie zostaną zaprezentowane. Są dwa - ROG Phone 7 i ROG Phone 7 Ultimate.

Obydwa modele należy zaliczać do grona flagowych konstrukcji i jednocześnie najciekawszych smartfonów do gier. Względem poprzedniej generacji nie postawiono na rewolucję, ale pewne zmiany są widoczne nie tylko w specyfikacjach, ale także w designie.

Co wyróżnia te smartfony na tle konkurencji?

ROG Phone 7 i ROG Phone 7 Ultimate wyglądają jeszcze bardziej futurystycznie, posiadają dwukolorowe obudowy. W wyżej pozycjonowanym modelu znalazło się też miejsce na dodatkowy wyświetlacz ROG Vision oraz AeroActive Portal. To nowy element, dodatkowy wlot powietrza, który ma zwiększać efektywność chłodzenia. Będzie otwierał się automatycznie po podłączeniu coolera AeroActive 7.

Obydwa posiadają konfigurowalne ultradźwiękowe przyciski AirTrigger, złącza słuchawkowe, frontowe głośniki stereo z wzmacniaczami Cirrus Logic (przygotowane we współpracy z firmą Dirac), system chłodzenia GameCool 7 i obsługują dedykowane akcesoria. Chodzi o kontrolery i nową nakładkę chłodzącą AeroActive Cooler 7, która została wyposażona w pięciomagnesowy subwoofer.

Wydajność na najwyższym poziomie

Poza wyżej wymienionymi elementami niedostępnymi w konkurencyjnych smartfonach, ROG Phone 7 i ROG Phone 7 Ultimate mogą pochwalić się bardzo wysoką wydajnością. Specyfikacja techniczna jest niemal identyczna. Różnice sprowadzają się tylko do większych zasobów pamięci, jakie w standardzie oferuje ROG Phone 7 Ultimate.

Asus zastosował tu najmocniejszy obecnie procesor dedykowany smartfonom z systemem Android, czyli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. W ROG Phone 7 współpracuje on z 12 GB lub 16 GB RAM, a w ROG Phone 7 Ultimate z 16 GB RAM. Co ważne, to pamięć typu LPDDR5X. Do tego nie zabrakło pamięci wewnętrznej w najnowszym standardzie UFS 4.0, dwukrotnie szybszej niż UFS 3.0.

Pracą ROG Phone 7 i ROG Phone 7 Ultimate zarządza system Android 13 z nakładą ROG UI. Wśród nowości związanych z oprogramowaniem znalazło się X Capture. To narzędzie wykorzystujące AI, które automatycznie utrwala pamiętne momenty w trakcie rozgrywki, np. pokonanie przeciwnika czy wygranie meczu.

Ekrany AMOLED 165 Hz o wyższej jasności

Wyświetlacze mierzą 6,78 cala. To panele AMOLED firmy Samsung o rozdzielczości Full HD+ (2448 x 1080 pikseli) i częstotliwości odświeżania 165 Hz. Cechują się też częstotliwością próbkowania dotyku 720 Hz i zwiększoną jasnością do 1500 nitów, aby ułatwić korzystanie z telefonu na zewnątrz. Zabezpiecza je szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Obudowy ROG Phone 7 i ROG Phone 7 Ultimate skrywają baterie o pojemności 6000 mAh. Można będzie je ładować z mocą 65W. Obydwa smartfony obsługują komplet nowoczesnych modułów łączności, w tym 5G, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3 i NFC. Posiadają funkcję dual SIM.

Aparat fotograficzny jest potrójny. To konfiguracja 50 Mpix + 13 Mpix + 5 Mpix, odpowiednio z obiektywami szerokokątnym, ultraszerokokątnym i makro. W tym przedziale cenowym standardem są już teleobiektywy, ale Asus od zawsze kładł w tej linii smartfonów nacisk na inne elementy i jak widać takie podejście nie uległo zmianie.

Asus ROG Phone 7. Cena w Polsce

Wzorem poprzednich propozycji z tej linii produktów, Asus ROG Phone 7 i Asus ROG Phone 7 Ultimate debiutują w oficjalnej polskiej dystrybucji. Smartfony można znaleźć w internetowym sklepie producenta, a także wybranych sieciach z elektroniką, m.in. Media Expert i RTV EURO AGD.

Asus ROG Phone 7 12 GB + 256 GB - 4999 zł

Asus ROG Phone 7 16 GB + 512 GB - 5899 zł

Asus ROG Phone 7 Ultimate 16 GB + 512 GB - 6799 zł

Dla osób planujących sięgnięcie po Asus ROG Phone 7 przygotowano ofertę specjalną. W ramach przedsprzedaży kupujący ten telefon mogą otrzymać AeroActive Cooler 7 za 1 zł. W regularnej sprzedaży gadżet ma kosztować 549 zł. W zestawie z Asus ROG Phone 7 Ultimate będzie standardem.

Źródło: asus